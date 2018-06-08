V4x3 l 1528490302307

Вообще-то Алексей Швед провел сегодня не самый лучший матч. Хотя бы по статистике. Трехочковые – 6 из 15 (!), то есть, 40 процентов. Хорошо, но не супер. Двухочковые – 5 из 11, еще хуже. И пять голевых передач (заметно меньше нормы) при семи потерях, что совсем уж так себе.

Еще важнее, что активная защита УНИКСа разбила ту самую игру «вход-сброс от Шведа», которой он совсем недавно замучил ЦСКА с «Локомотивом» в четвертьфиналах Евролиги и лиги ВТБ соответственно. Конструкцию, поражавшую своей стройностью и гениальной простотой. Причем казанцы сделали это не какими-то новомодными тактическими построениями, а следуя старым-добрым рецептам: по возможности - отсекали Шведа от мяча, а также очень активно, на грани фола опекали один на один соперников всей остальной пятеркой.

V4x3 m 1528479131760
С «Зенитом» у ЦСКА получилось лучше, чем с «Реалом»

Оказалось, это не так мало. Пусть Швед выбросит хоть полсотни трехочковых, но спокойно распасовывать по углам мы ему не дадим – свободных людей там не будет. Как и свободных дальних бросков у него самого. А если войдет под щит, то там его будет ждать наш суперспец по защите Стефан Ласме.

В общем, это работало. В одном из эпизодов габонец Ласме залепил Шведу оглушительный блок-шот. И, еще раз повторяю, не было этой стройной красоты: Швед вошел – Швед сбросил – нашли «самого свободного» - вынимай. Из-за отсутствия первой составляющей. У Шведа просто не было прежнего выбора адресатов для передачи. А сам проходы он забивает все-таки похуже - и вдобавок сильно от них устает.

При игре без замен (87 секунд отдыха за матч) это важно. После 21 очка в первой половине Швед в третьей четверти ограничился тремя. И хоть его команда вела в счете практически всю игру, уверенности в итоговом результате не было и в помине. Более того, казалось, что он уже просто выдохся…

Нет! В середине четвертого периода Швед забил две «трешки» подряд, а потом выдал голевой пас в угол под еще один дальний бросок Чарльзу Дженкинсу. 72:58 за 3.23 до конца, и все ясно.

Не лучший матч? Может и так. Хотя можно сформулировать и по-другому: настоящий матч плей-офф. В котором против него бились насмерть и который он выиграл все равно. И сохранил для «Химок» место в Евролиге. А плохую личную статистику пусть изучают проигравшие. Ну или будущие соперники, число которых теперь сократилось до одного.

Это страшный соперник. Его зовут ЦСКА. Он обязательно изучит все мини-успехи УНИКСа и добавит к ним исполнительское мастерство своих звезд. А хватит ли у Шведа сил еще на 40 таких минут мы с вами понятия не имеем. Можно даже сказать, сомневаемся.

Но вдруг?! И почему нет?! ЦСКА есть ЦСКА, однако у него нет Алексея Шведа.

Финал - в воскресенье. В семь вечера по московскому времени.

Единая лига ВТБ. «Финал четырех». 1/2 финала

УНИКС – «Химки» – 71:76 (18:23, 14:15, 15:14, 24:24)

УНИКС: Дж. Смит (23, трехочковые 4/7), Ласме (13+12 подборов+4 перехвата+2 блок-шота), Колом (13).

«Химки»: Швед (36+5 передач+6 подборов, трехочковые 6/15), Дженкинс (12).

ЦСКА – «Зенит» – 84:67 (14:10, 30:20, 19:11, 21:26)

ЦСКА: Родригес (21+5 передач+3 перехвата, трехочковые 4/6), Клайберн (15), Де Коло (13), Хиггинс (11).

«Зенит»: Д. Харпер (16), Карасев (15), Курич (13).

Теги

Нажимая кнопку «Зарегистрироваться» Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте. Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.

Введите свою почту для восстановления пароля

Чтобы проголосовать, нужно войти или зарегистрироваться.