Вообще-то Алексей Швед провел сегодня не самый лучший матч. Хотя бы по статистике. Трехочковые – 6 из 15 (!), то есть, 40 процентов. Хорошо, но не супер. Двухочковые – 5 из 11, еще хуже. И пять голевых передач (заметно меньше нормы) при семи потерях, что совсем уж так себе.

Еще важнее, что активная защита УНИКСа разбила ту самую игру «вход-сброс от Шведа», которой он совсем недавно замучил ЦСКА с «Локомотивом» в четвертьфиналах Евролиги и лиги ВТБ соответственно. Конструкцию, поражавшую своей стройностью и гениальной простотой. Причем казанцы сделали это не какими-то новомодными тактическими построениями, а следуя старым-добрым рецептам: по возможности - отсекали Шведа от мяча, а также очень активно, на грани фола опекали один на один соперников всей остальной пятеркой.

Оказалось, это не так мало. Пусть Швед выбросит хоть полсотни трехочковых, но спокойно распасовывать по углам мы ему не дадим – свободных людей там не будет. Как и свободных дальних бросков у него самого. А если войдет под щит, то там его будет ждать наш суперспец по защите Стефан Ласме.

В общем, это работало. В одном из эпизодов габонец Ласме залепил Шведу оглушительный блок-шот. И, еще раз повторяю, не было этой стройной красоты: Швед вошел – Швед сбросил – нашли «самого свободного» - вынимай. Из-за отсутствия первой составляющей. У Шведа просто не было прежнего выбора адресатов для передачи. А сам проходы он забивает все-таки похуже - и вдобавок сильно от них устает.

При игре без замен (87 секунд отдыха за матч) это важно. После 21 очка в первой половине Швед в третьей четверти ограничился тремя. И хоть его команда вела в счете практически всю игру, уверенности в итоговом результате не было и в помине. Более того, казалось, что он уже просто выдохся…

Нет! В середине четвертого периода Швед забил две «трешки» подряд, а потом выдал голевой пас в угол под еще один дальний бросок Чарльзу Дженкинсу. 72:58 за 3.23 до конца, и все ясно.

Не лучший матч? Может и так. Хотя можно сформулировать и по-другому: настоящий матч плей-офф. В котором против него бились насмерть и который он выиграл все равно. И сохранил для «Химок» место в Евролиге. А плохую личную статистику пусть изучают проигравшие. Ну или будущие соперники, число которых теперь сократилось до одного.

Это страшный соперник. Его зовут ЦСКА. Он обязательно изучит все мини-успехи УНИКСа и добавит к ним исполнительское мастерство своих звезд. А хватит ли у Шведа сил еще на 40 таких минут мы с вами понятия не имеем. Можно даже сказать, сомневаемся.

Но вдруг?! И почему нет?! ЦСКА есть ЦСКА, однако у него нет Алексея Шведа.

Финал - в воскресенье. В семь вечера по московскому времени.

Единая лига ВТБ. «Финал четырех». 1/2 финала

УНИКС – «Химки» – 71:76 (18:23, 14:15, 15:14, 24:24)

УНИКС: Дж. Смит (23, трехочковые 4/7), Ласме (13+12 подборов+4 перехвата+2 блок-шота), Колом (13).

«Химки»: Швед (36+5 передач+6 подборов, трехочковые 6/15), Дженкинс (12).

ЦСКА – «Зенит» – 84:67 (14:10, 30:20, 19:11, 21:26)

ЦСКА: Родригес (21+5 передач+3 перехвата, трехочковые 4/6), Клайберн (15), Де Коло (13), Хиггинс (11).

«Зенит»: Д. Харпер (16), Карасев (15), Курич (13).