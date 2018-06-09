А вчерашняя победа в 1/2 над УНИКСом принесла подмосковному клубу место в Евролиге-2018/19.

СТАТЬ «ВТОРОГОДНИКОМ» СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ ВЫЙТИ В «ФИНАЛ ЧЕТЫРЕХ»

С тех пор, как 18 лет назад главный клубный турнир Старого Света перешел от ФИБА под эгиду нового руководства и принципы отбора его участников резко изменились,постоянную прописку от России в Евролиге имеет только ЦСКА. Все остальные наши команды из года в год вынуждены отбираться туда заново. И только одной из них удавалось задержаться в континентальной элите на два сезона подряд.

Cтатьи | 36 очков Шведа в 1/2. Он ждет ЦСКА в финале

Первый раз «Химки» сделали это в сезонах-2009/10-2010/11. А сейчас – повторили свой успех. В отличие от УНИКСа, «Локомотива», «Динамо» и прочих.Хотя казанцы с москвичами доходили в Европе до 1/4, а краснодарцы - даже до «Финала четырех».

Это что же получается? Что остаться в Евролиге труднее, чем попасть там в восьмерку сильнейших, а то и выше?

Именно!Причин тут две. Во-первых, «непостоянным» участникам гораздо труднее заключать долгосрочные контракты с сильными игроками. Вы в Евролиге? На сколько? На год? Ну, тогда и я к вам на год. А дальше - посмотрим.

Во-вторых, из-за этих трудностей с нормальным, постепенным построением команды, «одногодкам» в разы сложнее разрываться на два фронта. Параллельный с Евролигой внутренний чемпионат они зачастую проваливают. После чего теряют в финансировании (в России так уж точно: вы уже не в Евролиге – что ж, до свидания), в силе состава и, соответственно, вынуждены начинать «сизифов поход» с нуля. Не имей литовский «Жальгирис» долгосрочной лицензии «А», он вряд ли добрался бы этой весной до своего первого в ХХI веке «Финала четырех». А так: строили, строили – и, наконец, все-таки построили.

В тысячный раз обсуждать необъективность этой системы сейчас смысла не вижу. Изменить ее мы не можем все равно, какая есть такая есть. С одиннадцатью «неприкасаемыми» клубами и пятью остающимися вакансиями, которые по весне разыгрываются в пяти турнирах: Кубке Европы (второй по значимости еврокубок), чемпионате Испании, чемпионате Германии, Адриатической лиге и нашей Лиге ВТБ.

ОСЕНЬЮ НЕ БУДЕТ НИ «ВАЛЕНСИИ», НИ «БАМБЕРГА», НИ «ЦРВЕНЫ ЗВЕЗДЫ»

Обратите внимание: из пятерки «одногодков» Евролиги-2017/18 до следующего сезона «дожили» только «Химки». Даже «Бамберг» с «Црвеной Звездой» после трех лет кряду в континентальной элите теперь вынуждены с ней попрощаться. Сербы в Адриатической лиге проиграли финал «Будучности», а немцы у себя еще в 1/2 получили 1-3 от «Баварии». Сейчас в Бундеслиге идет финал между ней и «Альбой», пока там 1-1, и этот финал определит последнюю, 16-ю команду следующей Евролиги. «Уникаху» уже сменила «Дарюшафака», обыгравшая в финале КЕ наш «Локомотив», а «Гран Канария» займет место «Валенсии», у которой она вырвала победу в решающем гостевом матче 1/4 испанского плей-офф (остальные полуфиналисты там – сплошь с лицензиями «А»).

Так что страсти по отбору в Евролигу весной кипят не только в России. Кстати, тут надо добавить, что уже принято решение о расширении Евролиги до 18 клубов, начиная с сезона-2019/20. Нашим клубам оно не поможет, скорее наоборот, - и без того плотный календарь станет еще плотнее. Одну из вакансий следующим летом точно займет «Бавария», вторая отведена Франции, предположительно – «Виллербану». Они в своей лиге проиграли первый же раунд плей-офф, зато владелец и президент клуба - сам Тони Паркер.

Впрочем, вернемся к «Химкам», которые, как и все их российские «коллеги» прежних лет, из-за огромной нагрузки в Евролиге (и сопутствующих ей травм игроков) потерпели кучу поражений в Лиге ВТБ. Ближе к финишу «регулярки» стало понятно: подняться выше четвертого места и тем самым избежать в плей-офф встречи с ЦСКА до финала у подмосковной команды нет. А значит, не густо и шансов остаться в главном еврокубке.

Нынешний тренер «Химок» ГеоргиосБарцокас два года назад, будучи у руля «Локомотива», уже попадал в схожую ситуацию. Даже еще сложнее: друг на друга по срокам наложились четвертьфинальные серии с «Барселоной» и «Химками». Тогда в Краснодаре приняли спорное решение: на игры плей-офф внутреннего первенства «Локо» не заявлял по несколько лучших игроков, чтобы сберечь их силы. В результате железнодорожники вчистую проиграли химчанам. Правда, они сумели превзойти «Барсу»и попасть в «Финал четырех», но там предсказуемо уступили ЦСКА - иопять остались без Евролиги.Барцокас ушел и команду пришлось создавать заново.

НОРМАЛЬНЫЕ ГЕРОИ ВСЕГДА ИДУТ В ОБХОД

В «Химках»-2018 вышло попроще. Здесь делать выбор пришлось еще по ходу «регулярки» в Единой лиге, и хитрый турнирный вариант у клуба был: опуститься с пятого места на шестое и избежать ранней встречи с ЦСКА в «сетке» плей-офф, зайдя в нее как бы с другого боку. Снизу, в обход - как и полагается «нормальным героям».

Нет, химчане вовсе не «сдавали» последние матчи - я их, поверьте, смотрел. Боролись как следует. Просто состав команды был далек от оптимального: кто-то залечивал травмы, кому-то давали передохнуть… Иногда половины основного состава не досчитывались. И проигрывали через раз.

За эту историю «Химкам» досталось от критиков на орехи - мол, неспортивно это все. Хотя никаких правил в подмосковном клубе вообще-то не нарушали. Они терпели и спокойно делали свое дело. Сначала всерьез «зарубились» с ЦСКА в четвертьфинале Евролиги. Потом со счетом 3-0 положили на лопатки «Локо» в 1/4 Лиги ВТБ – без своей площадки, с того самого, «несеянного» шестого места. А сегодня они в финале - и опять в Евролиге. Можно проводить нормальную (считай, как у «неприкасаемых») летнюю селекцию и доводить до ума состав – при том, что команда в Химках уже есть, и команда очень даже хорошая!

Вот сами и судите, кто в итоге оказался прав. Хотя не совсем: этот вопрос стоит обсуждать только в том случае, если в воскресенье «Химки» проиграют финал ЦСКА. А если не проиграют, то все высокоморальные критики могут сразу собирать свои манатки и отправляться куда-нибудь далеко-далеко.

Состав участников Евролиги-2018/19