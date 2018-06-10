КОМАНДА-МАВЗОЛЕЙ

Живого Ленина я не видал. Только в мавзолее. Зато видел нечто такое, что молодые поколения вряд ли вообще способны вообразить.

Я видел, как ЦСКА проигрывает чемпионат России по баскетболу.

14 июня 2001 года, в день 55-летия легендарного массажиста ЦСКА Аскера Барчо (он, кстати, до сих пор работает в клубе), армейцы на своем паркете потерпели разгромное поражение от несуществующей ныне пермской команды «Урал-Грейт» – 61:79. Три очка москвичам принес 20-летний Андрей Кириленко. В составе победителей лучшим был Сергей Панов: 21 очко и 12 подборов. Перед игрой экс-армеец и сегодняшний министр спорта Нижегородской области сказал: «Я приехал на похороны ЦСКА».

Этой победой пермяки завершили полуфинальную серию: 2-0. И вскоре завоевали чемпионский титул, которым армейцы бессменно владели девять лет, с самого распада бывшего Союза.

Но сейчас ЦСКА владеет им не 9 лет подряд, а целых 15. В общей сложности у него 24 российских золота из 26 возможных. Ни одна другая команда страны по игровым видам спорта и близко не подобралась к этим достижениям.

Хотя сегодня будет все-таки нечто другое: золотой матч. Еще выше накал, еще больше усталость (весь сезон позади), а у соперника ответственность не меньше, чем у фаворита – ему тоже есть что терять.

Такие матчи у ЦСКА раньше случались лишь дважды. Я на них тоже был (в 1996-м в Москве с «Динамо» и в 1997-м с «Автодором» в Саратове) и в обоих случаях армейцы побеждали довольно уверенно. То есть, за всю постсоветскую историю баскетбола в России не случилось ни одной чемпионской концовки. Чтобы или те, или другие, пан или пропал, без всяких «следующих игр». Только сейчас или никогда.

Будет ли такая концовка сегодня?

ОДНОГО ШВЕДА БУДЕТ НЕДОСТАТОЧНО

Еще два дня назад, перед началом «Финала четырех»-2018 я в это верил всерьез. А сейчас, честно говоря, сомневаюсь. Да, Алексей Швед в пятницу наколотил УНИКСу 36 очков, но победа все равно далась «Химкам» очень тяжело и отняла массу не только сил, но и эмоций. А их проценты попаданий и результативность (76:71) оставляли желать луч… Нет, не так: были явно недостаточными для гипотетически равной борьбы с ЦСКА. Тот в своем полуфинале спокойно разобрался с «Зенитом» (84:67) и при желании запросто мог бы набрать и «сотню». А ведь защита у москвичей – точно не слабее казанской.

«Химки» уже вышли не только в финал, но и сохранили место в Евролиге. У них в составе по-прежнему отсутствуют Маркович, Робинсон, Тодорович и есть еще баскетболисты, играющие с недолеченными травмами. Правда, ЦСКА тоже не хватает Воронцевича с Вестерманном. Но армейцы все равно «холодные», готовые. За три недели они, похоже, отошли от провала в «Финале четырех» Евролиги и ждут заключительной игры сезона.

Соответственно, у химчан есть только один выход: быть максимально «горячими». С супернастроем, наизнанку, если хотите, на грани истерики. Причем сразу, с первых минут!

Ну, и у них есть Швед, что весьма немало. Хотя сегодня его одного для победы, боюсь, не хватит. Как бы ни попадал. Тут нужно большее: чтобы Швед и попал, и отдал, а остальные с его передач – попали тоже. Вот тогда действительно возможно все. Мы убедились в этом во время апрельской четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги, где ЦСКА (3-1) ни разу не выиграл у «Химок» больше пяти очков.

У кого-то может создастся впечатление, что я желаю армейцам поражения. Это не так. Я хочу другого: первой чемпионской концовки в истории российского клубного баскетбола.

А там уж пусть выигрывает тот… Тот, кто выиграет.