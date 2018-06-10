Изменение формата плей-офф не повлияло на главное – в финале Лиги ВТБ снова сыграли «Химки» с ЦСКА. И ЦСКА опять добился уверенной победы – в решающем матче подопечные Димитриса Итудиса взяли верх со счетом 95:84.

ОТ ИЗМЕНЕНИЯ ФОРМАТА РЕЗУЛЬТАТ НЕ МЕНЯЕТСЯ

У этого «Финала четырех», по сути, было три интриги.

- Как его примут болельщики? Удастся ли продать все билеты, как на «Матч всех звезд»? Какая сложится атмосфера на трибунах?

- Кто возьмет путевку в Евролигу?

- Кто, в конце концов, выиграет титул? Опять ЦСКА, как в предыдущие шесть лет подряд?

Ладно, еще одну добавим – зажжет ли Швед?

Швед зажег! Лучший – по крайней мере, самый яркий точно! – игрок Европы стал героем полуфинала, принеся «Химкам» победу над УНИКСом. Побил еще немного рекордов – по результативности в одной игре плей-офф (36 очков), по количеству очков в плей-офф Единой лиги за карьеру (527). А заодно – и сохранил для желто-синих место в Евролиге. Это по поводу «интриги №2».

«Интрига №1?». Народ идею оценил! Пусть в пятницу аншлага не было (суббота, все-таки, на этот раз была рабочим днем), зато в воскресенье трибуны заполнились почти под завязку. На «ВТБ Арене» образовалась атмосфера праздника. Шумно, весело, людно! Такими и должны быть финалы. Тем более, когда играют две объективно лучшие команды страны.

А вот «интрига №3»… Что ж, мы увидели повторение истории.

Вот для чего вводили (точнее – возвращали) «Финал четырех»? Чтобы повысить фактор внезапности! Никто не одолеет ЦСКА в серии до трех побед. В Европе – так точно. Не говоря о России… А вот в отдельно взятом матче? Возможно все!

Белградский «Финал четырех» Евролиги – тому подтверждение. К сожаленью – печальное.

Успех одной команды на протяжении многих лет, конечно, радует поклонников этой команды. Только неважно влияет на популярность турнира. Это и осознали в Лиге ВТБ, сменив формат плей-офф. Это не значит, что кто-то не хотел новой победы красно-синих. Просто хотелось, чтоб их возможная победа была не так уж предсказуема!

Так вот – план не сработал. В финале все решилось задолго до конца последней четверти.

ИГРЫ РАЗУМА

- В моем понимании, мы уже – чемпионы, - признавался главный тренер «Химок» после встречи с УНИКСом. – Когда меня приглашали в команду, поставили две задачи – выйти в плей-офф Евролиги и добыть путевку в этот турнир на будущий год. Это нечасто удается российским командам, которые выступают в Европе. Игра на два фронта отнимает много сил, так что проблемы – неминуемы. Мы с ними тоже столкнулись. Но все же – сумели решить. Обе задачи мы, по факту, выполнили. Так что сезон можно назвать успешным.

Что это было? Барцокас подстелил соломку? Мол, не обидно проиграть ЦСКА? В Евролигу-то вышли! Или же просто сказал правду? Все понимали, шансов в финале у «Химок» меньше, чем у их соперников, а главной цели они все-таки добились…

Скорее, третье – просто пытался снять напряжение с игроков. Чтоб не накручивать парней перед принципиальной встречей. Когда титул так близко, можно легко перегореть!

Конечно, кубок был нужен всем. И «Химкам». И армейцам. Последним – после осечки в Белграде – тем более. Ведь уступить за Евролигой еще и Лигу ВТБ – это удар для такого-то клуба!

- Мы будем очень мотивированы! – отмечал Итудис. – Нас ждет большой матч. И встреча с действительно сильным соперником. У «Химок» достаточно опций в атаке. В защите – тоже. Придется сохранять настрой и концентрацию на протяжении всех 40 минут.

- Нас ждут игры разума, - добавил Барцокас. – Мы вымотаны и опустошены. Осталось сил не так много. Вряд ли команды чем-то удивят друг друга – только в этом сезоне «Химки» и ЦСКА играли девять раз, включая Кубок Гомельского. Тут не стоит вопрос тактики или физических кондиций. Тут важен именно моральный настрой.

Кстати, да, важный пункт – финал Единой лиги стал юбилейным, 10-м матчем в этом сезоне для двух лучших российских команд. Из предыдущих «Химки» выиграли два. Финал Кубка Гомельского (предсезонный турнир). И одну встречу в четвертьфинале Евролиги. Все остальные уступили. Как правило – за явным преимуществом соперника. Но – только в регулярках двух турниров. В том же плей-офф Евролиги «химчане» дали красно-синим бой! И бой был равным!

Что увидим теперь?

СЫГРАТЬ ПО-ЧЕМПИОНСКИ!

Увы – особой борьбы не увидим.

Нет, «Химки» - старались! Борьба на грани фола, самоотдача, эмоции – вот это вот все мы увидели. Как Малькольм Томас толкнул Нандо Де Коло, после чего француз отлетел на паркет. Как Чарльз Дженкинс в сердцах пульнул мячом по стойке… Это же все лишь от желания победить!

Только сил не хватает.

Швед устал. Не только устал – его еще и взяли в «коробочку». Армейцы – не УНИКС, так разгуляться не дадут, пусть даже лучшему снайперу Европы. Супруга Алексея отчаянно машет плакатом «Швед – MVP» на протяжении всей встречи… Но машет с грустным видом. Не только потому, что ее муж не получил этого титула (его отдали Де Коло, что, в общем-то, понятно – ведь «Химки» в регулярке остались лишь шестыми, а личная статистика в таком раскладе плывет на второй план). Но от того, что он не в состоянии на собственных плечах тащить партнеров к титулу.

Соперник слишком сильный!

И сил у Шведа – явно меньше. Отсюда – промахи из-за дуги (3/10 за матч). Отсюда – что куда показательнее – промахи с линии штрафных (4/8). Алексей наберет свою норму – набьет 21 очко. Только «Химкам» это уже не поможет.

Ведь сами «Химки» - как «Кливленд» в финале НБА. Есть явный лидер - но остальные его не могут поддержать. А ЦСКА – как «Голден Стейт». Набор звезд, и все страхуют друг друга! Забуксовал Де Коло – включился Серхио Родригес. Промазал Серхио – свое набрал Уилл Клайберн. Ошибся Клайберн – на помощь спешит Кори Хигинс.

А Кайл Хайнс? Оттело Хантер? Семен Антонов? В деле все!

Армейцы быстро обозначают преимущество – и на табло задолго до большого перерыва уже горит 25:13. Химчане пытаются это как-то исправить. Ведут борьбу. Немного сокращают отставание (50:57). Пытаются зайти в концовку….

Нет, не выходит.

За 2 минуты до финальной сирены все ясно. С 78:95 у ЦСКА отыграться не выйдет! Итудис обнимается с Родригесом (он станет MVP «Финала четырех»). Швед отправляется на лавку. В борьбу вступают резервисты. Тимофей Якушин из «Химок» забьет свою трешку. Павел Коробков из ЦСКА – нет. Всем все понятно.

«Химки» - да, молодцы.

ЦСКА – да, чемпионы!