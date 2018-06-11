Сильнейший баскетбольный клуб России определялся в формате «Финала четырех» впервые. Но остался таким же, как и был.

Прошлым летом, когда это новшество вносилось в регламент, руководство Единой лиги не сильно скрывало, что хочет дать конкурентам бессменных чемпионов из ЦСКА (нынешний титул стал для армейцев 16-м подряд и 25-м из 27 возможных после распада СССР) побольше шансов на золото – по сравнению с традиционными сериями до трех побед. Правда, сейчас, в последние дни тон официальных заявлений изменился – мол, все дело в стартующем 14 июня домашнем чемпионате мира по футболу, на который мы не хотели «налезать».

Тем самым лига как бы намекала, что сомневается в целесообразности продолжать этот эксперимент. А после финальной игры, где «Химки», чего уж греха таить, ни разу не сумели толком «зацепиться», зазвучал целый хор голосов за возвращение к длинным сериям.

По-моему, это - ошибка.

СЕРИИ ОБЪЕКТИВНЕЕ, НО ФИНАЛ - ИНТЕРЕСНЕЕ

Оспаривать, что серии справедливее-объективнее, я не собираюсь. Этим может заниматься только дилетант. Но боюсь, что объективность – отнюдь не самая большая проблема сегодняшнего российского баскетбола.

Наши пловчихи-синхронистки с гимнастками-художницами из года в год «выкашивают» все мировое золото, однако страна, если и вспоминает о них, то раз в четыре года, во время летних Олимпиад. А все остальное время обсуждает промахи Шипулина, голы Овечкина и ошибки Акинфеева.

Так вам что нужно: шашечки или ехать? Массовый интерес или титулы «для галочки»? Кстати, внутренний чемпионат к международным титулам никакого отношения все равно не имеет.

Отдельный финальный матч – это на самом деле серьезная приманка. Недаром армейцы вышли на него с предельным настроем - практически как на белградский «Финал четырех» Евролиги. А сыграли так, пожалуй, что и получше. И победив, радовались национальному титулу куда эмоциональнее, чем в предыдущие годы. Когда просто спокойно «доезжали» до конца сверхобъективных серий.

На трибунах было больше девяти тысяч зрителей – это рекорд чемпионатов Лиги ВТБ. Ни один из четырех недавних матчей 1/4 финала Евролиги между теми же двумя клубами такой посещаемости не принес, хотя борьба там была куда упорнее: разница в счете ни разу не превысила шести очков. Просто не хватало статуса последней игры под обоюдным девизом «пан или пропал».

КАК ЗАМУЧИЛИ ШВЕДА

Конечно, интереса к финалу добавила фигура Алексея Шведа, который в плей-офф-2018 шел по феноменальному нарастающему графику: 20 очков, 32, 33, в пятничном полуфинале с УНИКСом – 36… Но на то, чтобы опрокинуть громаду ЦСКА, Шведа все-таки не хватило. Армейцы устроили ему изнурительный конвейер из сменяющих друг друга опекунов и уже в первой половине ограничили результативность лидера «Химок» скромными девятью очками. От усталости он даже начал через раз мазать штрафные.

Вообще исход этого матча решился именно до большого перерыва. У «Химок» не было ни привычной распасовки по периметру трехочковой дуги в атаке, ни стопроцентной самоотдачи в защите. Словно, выйдя в финал и сохранив место в Евролиге, команда посчитала свое дело во многом сделанным. Ну, и силенок, конечно не хватало - в том числе из-за укороченной травмами Марковича, Робинсона и Тодоровича скамейки запасных. ЦСКА же показывал просто прекрасный баскетбол. Играй они так же в Белграде с «Реалом» – не знаю (или, наоборот, знаю), чем бы там дело кончилось.

Но! Один финальный матч, в отличие от серии, можно вытащить «на зубах», вопреки всему. И «Химки», пусть и с опозданием, в воскресенье это показали. Если в первой половине они проиграли подбор со счетом 10:17, то в третьей четверти, когда Гилл и его партнеры полезли на армейский щит, как черти (с самого начала так надо было!), соотношение оказалось уже совсем другим – 10:5 в обратную сторону. И лучше уж слишком жесткий (умышленный) фол Вячеслава Зайцева на Нандо Де Коло, чем «ласковая» оборона до большого перерыва, когда ЦСКА гулял по чужой половине площадки, словно по буфету.

ХИМКИНСКИЕ «ТРЕШКИ» ТАК И НЕ ПОЛЕТЕЛИ

Забей подмосковная команда в третьем периоде пару-тройку трехочковых подряд (тем более, что свободных бросков стало больше), и ее погоня могла бы увенчаться успехом, но…

Они так и не попали. 8/25 из-за дуги (в том числе 3/10 у Шведа) – маловато, чтобы обыграть ЦСКА. Грех цитировать самого себя, но перед финалом я написал: для победы над ЦСКА надо, чтобы Швед и попадал, и отдавал, а остальные – попадали тоже. С распасовкой местами вышло еще ничего, а с бросками – увы.

Судейство? Уверяю, никакой предвзятости. Хотя полностью зарубежная и солидная по именам бригада арбитров явно перебарщивала со свистками: в сумме команды исполнили 61 штрафной. Впрочем, это уже мелкие подробности.

Итак, ЦСКА опять чемпион. С чем мы его заслуженно поздравляем. Однако повторяю: по совокупности всех «за» и «против» я не вижу оснований отказываться от этой турнирной формулы. Евролига Евролигой, но оставьте России свой собственный «Финал четырех»! С его неповторимой атмосферой и соседствующими на трибунах болельщиками из разных городов страны.

Сезон завершен. Хотя вообще-то не совсем: в конце июня-начале июля сборной России еще предстоят отборочные матчи ЧМ-2019 против Бельгии (в гостях) и Франции (дома). Между прочим, в Краснодар собираются приехать звезды НБА Николя Батюм и Руди Гобер. Ну и, надеюсь, Алексей Швед тоже. Посмотрим, как у него с ними получится.

Единая лига ВТБ

Финал четырех

Финал

ЦСКА – Химки – 95:84 (27:18, 27:23, 25:28, 16:15)

ЦСКА: Хиггинс (20+4 перехвата, трехочковые 3/5), Де Коло (18+7 передач), Клайберн (16), Родригес (15+8 передач, трехочковые 3/8), Хайнс (10).

Химки: Швед (21+9 передач, трехочковые 3/10), М.Томас (17), Ханикатт (11), Э.Гилл (11).