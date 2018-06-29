Наши баскетболисты обыграли в гостях сборную Бельгии с разницей «+18» и досрочно пробились во второй отборочный этап чемпионата мира.

Первенство планеты состоится в следующем году в Китае. А сейчас проходят отборочные турниры по континентам, с этого сезона возрожденные ФИБА в полном объеме. Напомним, что осенью и зимой из-за конфликта Международной федерации с Евролигой многим сборным пришлось обходиться не только без игроков НБА, но и без баскетболистов, выступающих в Старом Свете.

Зато сейчас клубный сезон уже завершен, и проблема снята – по крайней мере на время. Например, сегодня в Боснии на матч нашей группы в составе сборной Франции вместе с защитником ЦСКА Нандо Де Коло вышли полноценные звезды НБА – Николя Батюм и Руди Гобер. Неудивительно, что гости разбомбили боснийцев с разницей «+50» и продлили свою победную серию.

В понедельник вся эта французская братия играет с нашими в Краснодаре, который уже закончил свое участие в футбольном ЧМ-2018. Фактически это будет матч второго этапа, поскольку обе команды гарантировали себе одно из трех первых мест в группе «Е». Сборная России сделала это сегодня.

Летнюю двухматчевую сессию наши проводят без Алексея Шведа (сослался на усталость) и Андрея Воронцевича (травма), но с Тимофеем Мозговым и Сергеем Карасевым. Последний пропустил прошлогодний ЧЕ, где наши после шестилетнего перерыва добрались до полуфинала, но в Бельгии вышел в стартовой пятерке – на позиции не легкого форварда, а атакующего защитника. Вместе с Карасевым игру начали Дмитрий Хвостов, Никита Курбанов, Семен Антонов и Мозгов.

Этот высокорослый состав главный тренер Сергей Базаревич опробовал еще 25 июня в контрольном матче с латышами в Риге. Игра получилась весьма напряженной, и наши одержали в ней победу - 79:71. 23 очка набрал Дмитрий Хвостов.

Сегодня первая половина получилась упорной: ни тем, ни другим оторваться в счете толком не удалось. В третьей четверти преимущество россиян в классе стало постепенно сказываться, но тут бельгийцы начали откровенно грубить. Карасеву в кровь разбили нос, и он ушел в раздевалку. После этого судьи стали фиксировать фолы более тщательно, и наша команда сразу стала уходить в отрыв. Ну, а в последнем периоде игра у хозяев площадки совсем развалилась. Российская защита не дала им забить практически ничего.

Бельгия вылетает, но результат этого матча все равно пойдет в зачет второго этапа, который стартует в сентябре. Там сборной России предстоит провести шесть игр (три дома и три в гостях) с лауреатами «скрестной» группы. Пока из них известен только один – чехи. Две оставшиеся путевки в последнем туре разыграют Финляндия, Исландия и Болгария. И на ЧМ-2019 из шести команд попадают три.

Как видите, вполне проходимо. Помимо Франции с Чехией (хотя и у нее наши могут выиграть дважды) реальную угрозу представляют, пожалуй, финны. Отборочный турнир завершится в феврале.

Но! Батюм и Гобер 2 июля в Краснодаре – это должно быть очень интересно. Эх, жалко, что Шведа нет…

Чемпионат мира-2019

Отборочный турнир. Европа

1-й этап. 5-й тур

Группа Е

Бельгия – Россия – 66:84 (23:20, 24:25, 14:22, 5:17)

Бельгия: Ван Россом (15), Букичу (15), Бако (11).

Россия: Мозгов (14), Хвостов (14, трехочковые 4/5), Курбанов (12), Д.Кулагин (12), Карасев (10).

Босния – Франция – 52:102.

Франция – 5 побед, 0 поражений, Россия – 3-2, Босния – 2-3, Бельгия – 0-5.

6-й тур, 2 июля: Россия – Франция, Бельгия – Босния.

Группа F.

Чехия – Финляндия - 77:73, Болгария – Исландия - 88:86.

Чехия – 4-1, Исландия, Финляндия, Болгария – 2-3.

6-й тур, 2 июля: Финляндия – Исландия, Чехия – Болгария.

Группа А

Словения – Испания – 72:83,

Македония – Белоруссия – 80:69.

Группа В

Швеция – Латвия – 72:82

Турция – Украина – 80:66.

Группа С

Польша – Литва – 61:79

Косово – Венгрия – 65:81

Группа D

Италия – Хорватия – 72:78

Голландия – Румыния – 77:52.

Группа G

Грузия – Сербия - 50:87

Германия – Австрия - 85:63.

Группа Н.

Израиль – Греция – 78:96

Великобритания – Эстония - 74:65.