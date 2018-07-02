Сборная России проиграла французам в отборочном матче баскетбольного ЧМ-2019. Но наши вышли в следующий этап и имеют хорошие шансы попасть на чемпионат мира.

Если в осенне-зимних «окнах» посреди клубного сезона-2017/18 многие сборные вынуждены были обходиться без игроков и НБА, и Евролиги, то на два летних матча французы выставили настоящую «Команду-мечту». С Николя Батюмом, Руди Гобером и Эваном Фурнье, которые в «Шарлотт», «Юте» и «Орландо» соответственно играют больше 30 минут и набирают больше десяти очков, а уж зарабатывают… У всех троих контракты действуют с 2016 года: Фурнье – 85 миллионов долларов на пять лет, Гобер – 102 на четыре, Батюм – 120 на пять. На таком фоне даже 16 миллионов в год Тимофея Мозгова выглядят довольно скромно. Кстати, он вот-вот перейдет к Батюму в «Шарлотт».

Три дня назад французская Dream Team съездила в Боснию и разгромила тамошнюю сборную с разницей «+50». А у наших нет Шведа, Воронцевича и вдобавок из-за перелома носа выбыл из строя Карасев. В общем, примерно такая же предматчевая история, что и со вчерашним футболом Испания – Россия.

Баскетболисты в Краснодаре тоже боролись на совесть. Они сразу повели – 15:9. Подопечные Сергея Базаревича здорово бежали в контратаки, да и в позиционном нападении неплохо балансировали между передачами на Мозгова и дальними бросками. Очередной отличный матч выдал разыгрывающий Дмитрий Хвостов, очень умно действовал занявший место Карасева в стартовой пятерке Виталий Фридзон.

Но класс есть класс. Тем более, что в баскетболе ничьи случаются редко, а пенальти не бывает совсем.

Постепенно французы выровняли ход игры и после большого перерыва перехватили инициативу. В третьей четверти доходило до «+9» в их пользу, а в четвертой – и до «+12». Хотя кое-какой шанс в конце у России все равно был: лишь 73:79 после трехочкового Семена Антонова на предпоследней минуте и две вполне «своих» дальних попытки Фридзона с Хвостовым в следующей атаке при той же разнице…

Увы, оба промахнулись, и наши проиграли. Хотя место во втором отборочном раунде (первый завершился сегодня) им тоже было обеспечено еще с пятницы.

Дальше, начиная с сентября, сборной предстоят шесть матчей - с чехами, финнами и болгарами. Как видите, никаких Dream Team. При том, что у чехов в этом цикле вообще не играет Веселы, а финский вундеркинд Маркканен, сегодня наколотивший исландцам 28 очков, в ноябре и феврале с Россией играть не будет – из-за занятости в «Чикаго Буллз».

Собственно, это и будут наши конкуренты: после уже «улетевшей в космос» Франции от группы «К» остаются две вакантные путевки на ЧМ и за них будут бороться Россия, Чехия и Финляндия. При том, что в этой троице всем кроме нас еще предстоят два матча с французами. В общем, решаемая задача. Особенно если 13 сентября команда Базаревича сумеет выиграть в Чехии. Желательно со Шведом.

В целом европейский отборочный турнир обходится почти без сенсаций. Единственное исключение: повисла «на грани» сборная Словении. На втором этапе действующим чемпионам континента придется отыгрывать отставание в две победы от весьма сильных Турции и Латвии.

Чемпионат мира-2019

Отборочный турнир. Европа

1-й этап. 6-й тур

Группа Е

Россия – Франция – 78:84 (22:22, 20:22, 17:22, 19:18)

Россия: Хвостов (24+6 передач, трехочковые 4/5), Антонов (13), Фридзон (10)

Франция: Фурнье (15), Де Коло (15), Батюм (13), Эртель (12), Фаль (11)

Бельгия – Босния – 79:77

Итог: Франция – 6 побед, 0 поражений, Россия – 3-3, Босния – 2-4, Бельгия – 1-5

Группа А

Испания – Белоруссия – 80:60

Словения – Черногория – 74:87

Группа В

Украина – Латвия – 71:93

Турция – Швеция – 77:52

Группа С

Венгрия – Литва – 50:73

Косово – Польша – 70:103

Группа D

Голландия – Италия – 81:66

Румыния – Хорватия – 63:90

Группа F

Финляндия – Исландия – 91:77

Чехия – Болгария – 81:75

Группа G

Грузия – Австрия – 98:73

Сербия – Германия – 81:88

Группа Н

Эстония – Греция – 56:78

Великобритания – Израиль – 59:67

Второй этап

Группа К

Франция – 6-0

Чехия – 5-1

Россия, Финляндия – 3-3

Босния, Болгария – 2-4

Расписание матчей сборной России:

13.09.2018. Чехия – Россия

16.09.2018. Россия – Болгария

30.11.2018. Финляндия – Россия

3.12.2018. Россия – Чехия

21.02.2019. Болгария – Россия

24.02.2018. Россия – Финляндия

Группа I. Испания – 6-0, Турция, Латвия – 4-2, Черногория, Украина – 3-3, Словения – 2-4

Группа J. Литва – 6-0, Италия – 4-2, Хорватия, Польша, Венгрия, Голландия – 3-3

Группа L. Греция, Германия – 6-0, Сербия – 4-2, Израиль – 3-3, Эстония, Грузия – 2-4

По три лучших команды из каждой группы выходят на ЧМ-2019.