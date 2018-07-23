В конце прошлой недели прошел Совет Единой лиги ВТБ, на котором приняли ряд важных изменений в турнире. «Советский спорт» выделил в их числе три ключевых решения. И разобрал их плюсы и минусы.

РЕШЕНИЕ №1. ВКЛЮЧЕНИЕ «ЗЕЛЕНЫ ГУРЫ»

Лига ВТБ все-таки расширилась. Теперь в турнире будет представлено сразу 14 команд из 6 стран (России, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Эстонии и Польши). Пополнение – за счет «Зелены Гуры» из одноименного польского города. И плюсы здесь очевидны. Во-первых, 13 клубов для крупного турнира – все-таки, маловато. А во-вторых – «Зелена Гура» явно усилит конкуренцию. Пусть не в борьбе за титул, но за место в плей-офф – однозначно.

У польской команды – крепкий состав и серьезный послужной список. С 2013 года она четырежды выиграла национальный чемпионат (в 2014-м осталась с серебром, в этом сезоне – заняла четвертое место). Кроме того, на счету «Гуры» - четыре финала подряд в Кубке Польши (и два титула), а также три сезона в Евролиге (2014-2016). Здесь есть традиции, есть своя фанбаза, есть неплохие игроки в ротации, а главное – есть амбиции. «Зелена Гура» ставит серьезные задачи и вполне способна их решать. Для Лиги ВТБ это – хорошее приобретение. Что, в общем, подтверждает простой факт – за включение данного клуба единогласно голосовали все в Совете (а туда входят представители всех нынешних команд-участниц).

Минусы? Серьезно – их нет. Одни плюсы.

РЕШЕНИЕ №2. НЕВКЛЮЧЕНИЕ «СПАРТАКА-ПРИМОРЬЯ»

Клуб из Владивостока в этом году стал чемпионом Суперлиги. Вступление в Лигу ВТБ было логичным шагом. Пора идти в элиту!

Увы – не сложилось.

Обидно.

Как рассказал Сергей Иванов, за вступление «Спартака-Приморье» проголосовало лишь два клуба. ЦСКА и «Зенит». Все остальные были против. Мотивация? У Лиги ВТБ она есть.

- «Спартак» подал заявку сразу в два турнира: в Лигу ВТБ и в Суперлигу. Клуб обещал дать гарантии бюджета, было обещание играть на «Фетисов-Арене», где сейчас выступает хоккейный клуб «Адмирал». Сразу скажу, что арена была выбрана стратегически правильно. Но проблема в том, что раньше здесь не проводились баскетбольные матчи, и никакого баскетбольного оборудования там нет. И нет самого главного — письменных гарантий бюджета клуба. Поэтому большинством голосов заявка «Спартака-Приморья» была отвергнута. Владивостоку был рекомендован испытательный срок: год поиграть на новой арене в Суперлиге, и если все будет нормально, то через год мы вернемся к рассмотрению заявки, - пояснил Иванов.

В целом, все выглядит логично. Хотя и сложно не признать тот факт, как не хотели многие команды летать по ходу сезона в Приморье. Кому-то это просто тяжело – учитывая, что надо выступать в еврокубках. Кому-то – элементарно дорого (не у всех же бюджеты уровня ЦСКА и «Химок»).

В итоге регион, где любят баскетбол, где есть свой клуб с солидной историей, где есть отличная арена и хороший состав с игроками, имеющими опыт выступлений в Лиге ВТБ, опять останется без Лиги. По крайней мере – на год.

РЕШЕНИЕ №3. ОТКАЗ ОТ «ФИНАЛА ЧЕТЫРЕХ»

Эксперимент с «Финалом четырех» фактически признали неудачным. И с нового сезона в Единой лиге все вернется к полноценному плей-офф. В четвертьфиналах, полуфиналах и финале будут играться серии до 3-х побед. По схеме 2-2-1 (два первых и, при необходимости, пятый матч проводятся на площадке команды, которая заняла более высокое место в регулярном чемпионате). Все практически так, как было раньше (вплоть до этого сезона). С одной оговоркой – сетка плей-офф будет «плавающей». То есть команда с высшим номером посева на каждой следующей стадии играет против команды с самым низким. Так принято, например, в НБА. Чтобы ни у кого не возникло соблазна «слить» концовку сезона, в попытке получить путь к финалу полегче (читай – избежать встречи с ЦСКА).

Минусы? Один очевиден – такой формат бьет по интриге турнира. Да, ЦСКА и так всех разнес в «Финале четырех», но все же по теории вероятности одолеть армейцев в одном матче куда больше шансов, чем в серии. В серии с красно-синими не справится никто в Европе. Что о Лиге ВТБ говорить… По сути, мы вернулись к ситуации, когда чемпион вновь известен заранее.

Но плюсов, все же, больше. Часть из них указал Иванов:

- Все расходы на проведение «Финала четырех» на нейтральной арене возлагались не на клубы, а на Лигу. И это оказалось очень дорогим удовольствием. В наших российских реалиях на «Финале четырех» не заработаешь. Мы оказались в минусе, но дело даже не в этом: мы потратили большие деньги, которые могли направить клубам в виде премиальных.

Надо признать, позиция – разумная. Ведь лучше помочь клубам, чем уйти в минус в попытке как-то обострить интригу. Не вина Лиги ВТБ, что другие команды не могут подняться до уровня ЦСКА. А деньги можно тратить разумнее.

К тому же, число матчей в плей-офф увеличится. А значит – у зрителей будет больше возможностей увидеть интересные встречи. У клубов – заработать на билетах. У Лиги – пополнить бюджет за счет телетрансляций и спонсоров. И если на одной чаше весов – все эти плюсы, а на другой – гипотетическое, чисто эфемерное увеличение интриги в битве за титул, то выбор, в общем, очевиден.

В Единой лиге ВТБ его и сделали. Важный нюанс – за возвращение к полноценному плей-офф опять же голосовали почти все. Исключение составил «Нижний Новгород».