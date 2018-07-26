Сегодня Тимофей Мозгов вылетел в Орландо, где теперь и продолжит карьеру единственный россиянин в НБА. Этим летом он успел сменить две команды – сначала центрового обменяли из «Бруклина» в «Шарлотт», а следом – в «Мэджик». В интервью «Советскому спорту» единственный россиянин в НБА рассказал о том, как отнесся к переезду во Флориду, как провел летний отпуск и за кого болел в финале чемпионата мира по футболу.

«НЕ ДОВОЛЕН СВОЕЙ ИГРОЙ В СБОРНОЙ»

– Тимофей, как отпраздновали 32-летие? – первый вопрос Мозгову, который 16 июля стал старше на год.

– Отлично! Собрались родные, друзья. Посидели. Мы на мои дни рождения в один и тот же ресторан уже четыре года ходим. Решили не изменять традиции.

– Особые подарки были?

– Для меня главный подарок – что пришли почти все, кого я хотел видеть, кто мне по-настоящему дорог. У кого-то, к сожалению, не получилось, но так бывает – не страшно. В любом случае, друзья и родные подарили мне праздник.

– Лето в самом разгаре, сезон в НБА давно закончился. В отпуск успели съездить?

– Конечно. Летали с семьей на Гавайи, потом несколько дней провели в Лос-Анджелесе. Было здорово, но… мало, – смеется Тимофей. – Отдыха никогда много не бывает. Даже на море нет-нет – я сходишь в зал, железо потягаешь, чтобы совсем форму не терять. Иначе потом набрать очень сложно. К тому же, в середине июня я уже приехал в сборную. А сейчас передышек не будет. Дела, дела, дела, плюс ежедневные тренировки. Отпуск, к сожалению, остался позади.

– В Америку летите не рано? Сезон нескоро начнется!

– В другой ситуации можно было бы остаться дома подольше, но сейчас надо обустраиваться на новом месте. Искать в Орландо дом, искать школу для сына, перевозить вещи… На это все нужно время.

– Своей игрой в сборной против Бельгии и Франции довольны?

– Абсолютно нет. И не потому, что всегда можно сыграть лучше. Просто действительно не все получалось. Физически чувствовал себя нормально, но игровой практики, конечно, не хватало. Во-первых, я и в «Бруклине» после Нового года нечасто на площадку выходил. Да и 10 дней сбора команды перед матчами – явно недостаточно. Физику подтянуть можно, а вот сыграться, вспомнить все схемы и наладить взаимодействие на площадке – сложно. Впрочем, это не только нас касается. Остальных команд тоже. Мы, например, всего один товарищеский матч перед официальными играми провели. Французы, кажется, даже этого не успели. Правда, во всем свои нюансы. Та же Франция относится к типу команд, которые делают ставку на индивидуальное мастерство игроков. Им может быть немного проще. Другие сборные больше зависят именно от тактических схем и командного взаимодействия.

– Россия ко второму типу относится?

– Скорее, к третьему. Мы свое берем полной самоотдачей, трудолюбием и прекрасными отношениями в команде. В сборной всегда очень хорошая атмосфера. Все парни приезжают с горящими глазами, приезжают биться за страну и друг за друга. Это невозможно переоценить.

– В целом удалось показать то, что планировали?

– Повторюсь – времени на подготовку было мало. В других, нормальных условиях, с полноценным сбором, с серией товарищеских игр, мы бы серьезно улучшили качество баскетбола. Впрочем, как и соперники. Уверен – любая команда, сыграй после такой подготовки сама с собой образца недавних встреч – привезла бы себе 50 очков минимум! Но задачу мы выполнили, да. Во второй раунд квалификации вышли. Будем бороться дальше.

«В «ОРЛАНДО» СДЕЛАЮТ СТАВКУ НА БАМБУ»

– Ладно, вернемся к НБА. Вас дважды обменяли этим летом – сначала из «Бруклина» в «Шарлотт», потом – в «Орландо». Эти сделки стали сюрпризом?

– Скажем так – второй трейд был куда большей неожиданностью, чем первый. Вышло так, что мне надо было пройти медобследование перед тем, как проведут сделку между «Бруклином» и «Шарлотт». Пришлось лететь одним днем в Штаты. Я планировал чуть больше времени провести дома, с родителями, но не вышло. В итоге добирался из Краснодара до Шарлотт ровно сутки. Все прошел, вернулся обратно, просыпаюсь, звонок: «Доброе утро, вы – в «Орландо». Я такой: «Ну, о-кей». Еще спросил: «И что, мне снова в Штаты на обследование лететь?». Ладно хоть, этот вопрос как-то уладили, так что остался в России. Но было, конечно, неожиданно.

– Как игрок воспринимает такую ситуацию?

– Да нормально воспринимает. Я не первый год в НБА, знаю правила, по которым живет лига. От тебя тут мало что зависит. Раз обменяли – значит, так было надо. Мое дело – играть, в какой бы команде я не оказался.

– Болельщики, видя новости о трейдах, сразу начинают изучать ситуацию, анализировать. Мол, как сложится у конкретного игрока в конкретной команде, какие тут плюсы и минусы… Баскетболисты сами заморачиваются на этот счет?

– Мы тоже анализируем, конечно. Это ведь нас касается напрямую. Но конкретно сейчас я не особо много думал о том, что ждет меня в «Орландо». Знаю, что могу играть так, как этого требуется. И в быстрый баскетбол – в том числе.

– У «Мэджик» вместе с вами теперь четыре центровых, включая Николу Вучевича и Мо Бамбу…

– Вот на Бамбу, видимо, и будут делать главную ставку. Под каким его номером на драфте взяли? Под пятым? Это ведь неспроста. Значит, в него верят. И будут по максимуму задействовать его в первое время. Это нормально. Я лично конкуренции не боюсь и готов доказывать, что заслуживаю хорошее игровое время. И неважно, сколько еще центровых вместе со мной в составе.

– Этим летом в НБА было немало переходов. В частности, Леброн подписал контракт с «Лейкерс».

– Не скажу, что это сильно меня удивило. Кто-то говорит – мол, Джеймс поехал в Лос-Анджелес за длинным долларом… Не считаю, что это главная причина. Леброн, конечно, парень такой – берет от жизни по максимуму. Но, все-таки, он в первую очередь думает о баскетболе. Раз подписался с «Лейкерс» на долгий срок, сразу на четыре сезона, значит, он верит, что может выиграть с этой командой титул. Я тоже, верю, кстати. За это время там вполне реально собрать хорошую банду.

– Еще «Голден Стейт» подписали Демаркуса Казинса.

– А вот этого никак не ожидал! – признается Мозгов. – Причем, подписал ведь на скромные деньги (на 5,3 миллиона долларов, – Прим. ред.). Да, у Казинса была травма, но, думаю, игрок такого уровня вполне мог рассчитывать миллионов на 20. То, что он оказался в «Голден Стейт» – реально сюрприз. И это мы еще не знаем, где начнет сезон Кармело Энтони… В общем, нас ждет интересный чемпионат.

– Ой ли? Разве «Голден Стейт» не пора заранее вручать перстни? С таким-то составом!

– Да, я понимаю – они и так два года уверенно выигрывали финал. Теперь еще Казинса получили. Но послушайте, это же спорт! В нем, да и в жизни вообще, бывает всякое. Никто не знает, как быстро восстановится Демаркус. Не получит ли травму кто-то другой из состава «Воинов». Тьфу-тьфу-тьфу, не дай бог – ни в коем случае этого не желаю. Но это же может случиться. И баланс сил резко изменится. Так что не торопитесь называть «Голден Стейт» чемпионом.

«НИКОГДА НЕ НРАВИЛОСЬ ЖИТЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ»

– В Орландо вы, разумеется, были. Как город? Нравится?

– Вполне. Флорида, всегда тепло, солнечно – для меня это важно! Не люблю холод, плохо его переношу. Люблю, когда на улице жарко! Моря нет, но до него – всего час езды. Недолго. А главное – в Орландо очень ухоженно, чисто. В отличие от Нью-Йорка. Вот уж действительно серый, грязный город! Идешь по улице, смотришь: кругом мешки с мусором свалены, ростом с двухметрового мужика… Дикость какая-то! Нет, понять, почему так происходит, еще можно. Но смириться – нет.

– Чувствуется, Большое Яблоко вам не по душе…

– Поймите меня правильно – я никого не хочу обидеть. Знаю людей, которым нравится Нью-Йорк. И у них есть на это причины. Я нормально к нему отношусь. Просто это – не мой город. Приехать в Большое Яблоко на три-четыре дня – это одно. Жить там – совсем другое. Мне не нравится.

– Звучит так, будто вы рады, что вас обменяли из «Бруклина». И из Нью-Йорка можно уехать, и из команды, в которой толком не давали играть.

– Такого, чтобы «Уфф, наконец-то!» – нет, не было. Город, команда – это одно. Но я больше сосредоточен на баскетболе. О той пользе, которую могу приносить, выходя на паркет. И сейчас я думаю о том, что ждет меня в «Орландо». А не о том, как было в Нью-Йорке и «Бруклине».

– Еще в Орландо есть «Диснейленд».

– Мы там были. И на студии Universal тоже, кстати. Здорово, да. Интересно! Но каждый день туда ездить не будешь. Так что наличие «Диснейленда» – не столь важный момент.

– Лично мне Орландо запомнился шикарными стейками. Лучшими, которые когда-либо ел.

– Тогда с вас адрес ресторана! – смеется Тимофей. – Стейки я обожаю. Сама по себе американская кухня мало чем интересна. Ну, бургеры. Ну, картошка фри. Крылышки куриные еще можно вспомнить… И, в общем, все. За исключением стейков. Стейки – это вещь! Мне как раз на день рождения специальную кухонную машину для гриля подарили. Кладешь кусок мяча, выбираешь прожарку, нажимаешь кнопку – через несколько минут все готово. Специально ездил в магазин, за мраморной говядиной. Приготовил себе. Вышло вкусно! Буду дома теперь чаще готовить. Но адрес ресторана в Орландо все равно жду!

– Что вообще любит есть центровой, ростом 216 см? Помимо стейков, конечно.

– Особых предпочтений, кстати, нет. Сейчас больше предпочитаю европейскую кухню. Стараюсь, чтобы питание было здоровым – больше салатов, меньше сладкого. В Нью-Йорк часто в русский ресторан ходили – очень вкусно готовят. Жена дома борщи тоже варит. В общем, ничего необычного.

– Помнится, у вас в Лос-Анджелесе остался «Роллс-Ройс». Вы его в Нью-Йорк так и не перевозили?

– Нет. И в Орландо, думаю, тоже не привезу. Если честно, я его выставил на продажу в салоне. Если кто-то купит – хорошо. Нет – пусть стоит. Торопиться не буду.

– Больше не нужен?

– Так бывает, когда покупаешь себе какую-нибудь дорогую вещь, которую очень хочется. Радуешься ей. Используешь. Чувствуешь себя счастливым. Но со временем эффект новизны пропадает, и она становится просто обычной вещью. Не всегда, кстати, нужной. У меня так и вышло с «Роллс-Ройсом». Я не жалею, что его купил. Наоборот – не купил бы, эта мысль зудела бы в голове, не давала покоя. Кто-то берет «Роллс-Ройс», потому что это «Роллс-Ройс». Мол, круто, богато, статусно! Я – не из этих людей. Я прежде всего думаю о том удовольствии, которое получаю за рулем автомобиля. Не важно, на каком именно – хоть на «Волге». Так вот, свою порцию удовольствия от «Роллса» я получил. Детскую мечту исполнил. Понял, прочувствовал, что это такое. Теперь с ним можно расстаться.

«ФУТБОЛЬНАЯ СБОРНАЯ ВЫЗВАЛА ГОРДОСТЬ»

– Чемпионат мира по футболу смотрели?

– А как же! Все почему-то думают, что я футбол не люблю. Это не так. Я и сам поиграть могу. Как и в волейбол, кстати. И даже в баскетбол, – смеется Тимофей. – Просто я редко смотрю спорт. Это и матчей НБА касается. Наверное, мне больше нравится участвовать самому, чем наблюдать за играми со стороны. Но такое событие, как чемпионат мира в России, конечно, пропустить не мог.

– А на стадион выбрать не пытались?

– Хотел сходить на четвертьфинал с Хорватией. Так получилось, что я как раз в этот день прилетел в Краснодар, откуда до Сочи, в принципе, не так далеко. Билетов у меня не было, но заранее решил – достану за любые деньги. Вот только…

– Не смогли?

– Устал дико. Суточный перелет из Америки отнял все силы. Упал в кровать – и понял, что до Сочи уже не точно не доеду. Так что смотрел по телевизору.

– Первое чувство, когда закончилась серия пенальти?

– Огорчение! Конечно, разочарование было. Но все же, гордости за ребят было больше. То, как они выкладывались на этом турнире – это достойно уважения! Особенно после всего того, что парни слышали в свой адрес на протяжении многих лет. Вам, наверное, сложно понять, но я сам был в подобной ситуации. И знаю, каково спортсменам под таким валом критики. Ведь критика бывает разная. Есть нормальная, конструктивная – от нее есть польза. А есть просто огульная, когда все сводится к простым обзывательствам. И это цепляет, обижает, расстраивает. Я рад, что наши игроки смогли всем доказать, чего стоят. В первую очередь – самоотдачей, желанием, характером. Болельщикам важно видеть, что для тебя это – не просто так. Что ты на поле вышел не отбывать номер, а выкладываться ради победы без остатка. Мы это увидели. За что нашей сборной спасибо.

– В финале за кого болели?

– Сложилось впечатление, что большинство вокруг «топило» за хорватов. А мне французы нравились. За них и болел. Так что расстраиваться в итоге не пришлось.