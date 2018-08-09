Вчера ЦСКА подписал контракт с Джоэлом Боломбоем, который уже оформляет российское гражданство и, видимо, будет играть за нашу сборную.

Если вы видели Ленина, мне с вас смешно. Потому что я сегодня видел нечто куда более редкое и актуальное. А именно: как играет в баскетбол скорый новичок ЦСКА и сборной России Джоэл Боломбой.

Видеоколлекции НБА тут помочь не могли. 24-летний уроженец Донецка, сын конголезца и русской, а также выпускник колледжа «Уэбер Стэйт», уехавший в США в 4-летнем возрасте, за два послестуденческих сезона сыграл в сильнейшей лиге мира 91 минуту и принес «Юте» с «Милуоки» скромное 31 очко. «Ни о чем», как вы понимаете.

Для поиска более внятной информации пришлось покопаться на сайте единственной (пока) профессиональной лиги в карьере Боломбоя - G-лиги для фарм-клубов НБА. Многого я, честно говоря, не ждал. Рост 206, вес 104 (ЦСКА пишет, что 107 кг, но не суть) – что у нас, четвертых «номеров» не хватает, что ли?..

Однако увиденное, когда я его-таки нашел, оказалось куда интереснее скептических ожиданий. Итак, знакомьтесь.

ЧЕРНАЯ «РАМА» НА СМЕНУ МОЗГОВУ

Во-первых, для 24 лет он очень даже здоровый. Ни капли жира и широченные, прокачанные плечи. «Рама», как это у нас называют, о-го-го. Даже иногда тяжеловатым кажется - хотя, когда есть «взлетная полоса»,выпрыгивает прилично.

Во-вторых, он с броском. Хотите средним, а хотите и дальним. Через руку «трешки», конечно, не бьет, но при отсутствии сопротивления заставлять себя не заставляет. Процент реализации в G-лиге – под 40. А двухочковых – под 60. Со средней дистанции атакует «по классике»: почти без прыжка, но с высоко поднятых рук. Поди-ка накрой.

В-третьих, он умеет обыгрывать «с усов» и забивать «изнутри». С шагами, разворотами вокруг своей оси, полукрюками и тому подобным. То есть, с одной стороны парень довольно техничный, а с другой – совершенно не дурак потолкаться. Типичный продукт американской школы «высоких». Ну, и как вам такая история?

Конечно, видеонарезок из G-лиги маловато для полноценного «диагноза». Нельзя исключать, что там обнаружатся проблемы в защите (особенно на разменах) или, допустим, с передачами. Но ведь парень-то – совсем молодой. И если он действительно хочет за нас играть, то у Тимофея Мозгова в сборной вот-вот появится то ли достойный сменщик (при всем уважении к Клименко с Ивлевым), то ли даже конкурент. Кстати, Мозгов – тоже не вечный, ему недавно исполнилось 32.

Так что для сборной Боломбой – это серьезно. А вот переоценивать его перспективы в ЦСКА я пока бы поостерегся. Ведь там уже есть и спаянная пара матерых центров Хайнс-Хантер, и наши опытные «четвертые» Воронцевич с Антоновым. Кроме того, армейцы этим летом приобрели еще одного форварда «со скамейки НБА» - Алека Питерса. И видеораскопки по его «делу» поразили меня еще больше!

БЕЛАЯ «ПУШКА» ИЗ ВАШИНГТОНА

При кажущемся сходстве по габаритам, молодости и старту карьеры они с Боломоем – совершенно разные. И не только по цвету кожи. Глядя на Питерса, я никак не мог понять: кого он мне так сильно напоминает? То ли кого-то из югославов, то ли Кевина Лава, то ли даже Криса Маллина.

Короче, он снайпер. Дальнобойщик. «Пушка». Швыряет моментально, с любого расстояния, под любым углом и попадает великолепно. В «Северной Аризоне», куда Питерса отправил «Финикс», американец выполнял больше девяти (!) трехочковых за матч и забивал почти по четыре.

Питерс, правда, без прыжка. Сверху забить может, но без оттяжки, с трудом. И вместо плечистой поджарости Боломбоя здесь – этакий «упитанный шкафчик». Тем удивительней, что по паркету белый новичок ЦСКАперемещается гораздо шустрее! Отлично бежит в быстрый прорыв, хорошо читает игру, умело пасует. Вот ей-богу, настоящий европеец.

Хотя родом Питерс из Вашингтона, но не из «главного», а того, что поменьше, в штате Иллинойс. И, по-моему, в ближайшие год-два он может стать серьезным открытием для Евролиги. Высокий игрок с дальним броском – это, конечно, бывало. А вот чтоб и высокий, и с дальним, и без подготовки, и через руки, и хоть с разворота – это уже разговор другой. Редкость. Пусть Альфонсо Рейес из чемпионского «Реала» попробует побегать за Питерсом по дуге. Боюсь, упарится испанский «дедушка». Лишь бы сами армейцы побыстрей вписали новичка в свои схемы и регулярно искали его передачами. Такому если отдаешь – должно влетать. Включая концовки и броски с сиреной.

Кстати, Питерс и третьего «номера» вполне может играть. Как и Боломбой – пятого. Так что перекос на №4 в новом составе ЦСКА на самом деле не стоит преувеличивать. А Боломбоя, думаю, брали «в комплекте с паспортом» - чтобы застолбить за собой будущего игрока сборной и легче соблюдать легионерский лимит. На всякий случай держав уме вариант и без него.

Команда усилилась. Все-таки суммарный вклад шестерых ушедших (см. таблицу) составлял лишь четыре с половиной очка за матч. Всего полторы дальних «бомбы»от Питерса. А ведь кроме него с Боломбоем ЦСКА пополнился и Дэниэлом Хэккеттом. Этого разыгрывающего мы знаем давно, он больше по проходам да по защите, но хуже француза Вестерманна, явно не оправдавшего надежд в минувшем сезоне, окажется вряд ли.

А в остальном – все те же лица. Итудис, Де Коло, Родригес и так далее. Там были сплошь действующие контракты, разрывать из которых ЦСКА ничего не стал. Когда подписание Боломбоя состоялось, владельцы клуба тут же объявили: селекционная кампания этого лета закончена.

Что ж, неплохо. Только гражданство ему доделайте, плиз. У сборной уже в сентябре – отборочные матчи чемпионата мира.

Что изменилось в ЦСКА в межсезонье-2018

УШЛИ – 6 Рост Возраст Гражданство Амплуа Минуты* Очки* Лео Вестерманн 198 26 Франция Защитник 6,7 2,0 Виталий Фридзон 195 32 Россия Защитник 6,7 0,8 Виктор Радд 202 27 США Форвард 3,9 0,9 Виктор Хряпа 203 36 Россия Форвард 3,1 0,7 Павел Коробков 206 27 Россия Форвард 1,0 0,1 Алан Макиев 210 27 Россия Центровой 0,0 0,0 ПРИШЛИ - 4 Рост Возраст Гражданство Амплуа Клубы-2017/18 Очки Алек Питерс 206 23 США Форвард Финикс (НБА) Северная Аризона (G-лига) 4,1 17,6 Джоэл Боломбой 207 24 Россия?/США Центровой Милуоки (НБА) Висконсин (G-лига) 1,8 16,4 Дэниэл Хэккетт 193 30 Италия/США Защитник Бамберг (Германия) 11,8** Иван Ухов 193 22 Россия Защитник Парма 9,3***

* В среднем за матч Евролиги-2017/18, включая те игры, где баскетболист по тем или иным причинам не выходил на площадку.

** В Евролиге-2017/18. *** В Единой лиге ВТБ-2017/18.