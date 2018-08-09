Новый русский центровой по фамилии Боломбой
Вчера ЦСКА подписал контракт с Джоэлом Боломбоем, который уже оформляет российское гражданство и, видимо, будет играть за нашу сборную.
Если вы видели Ленина, мне с вас смешно. Потому что я сегодня видел нечто куда более редкое и актуальное. А именно: как играет в баскетбол скорый новичок ЦСКА и сборной России Джоэл Боломбой.
Видеоколлекции НБА тут помочь не могли. 24-летний уроженец Донецка, сын конголезца и русской, а также выпускник колледжа «Уэбер Стэйт», уехавший в США в 4-летнем возрасте, за два послестуденческих сезона сыграл в сильнейшей лиге мира 91 минуту и принес «Юте» с «Милуоки» скромное 31 очко. «Ни о чем», как вы понимаете.
Для поиска более внятной информации пришлось покопаться на сайте единственной (пока) профессиональной лиги в карьере Боломбоя - G-лиги для фарм-клубов НБА. Многого я, честно говоря, не ждал. Рост 206, вес 104 (ЦСКА пишет, что 107 кг, но не суть) – что у нас, четвертых «номеров» не хватает, что ли?..
Однако увиденное, когда я его-таки нашел, оказалось куда интереснее скептических ожиданий. Итак, знакомьтесь.
ЧЕРНАЯ «РАМА» НА СМЕНУ МОЗГОВУ
Во-первых, для 24 лет он очень даже здоровый. Ни капли жира и широченные, прокачанные плечи. «Рама», как это у нас называют, о-го-го. Даже иногда тяжеловатым кажется - хотя, когда есть «взлетная полоса»,выпрыгивает прилично.
Во-вторых, он с броском. Хотите средним, а хотите и дальним. Через руку «трешки», конечно, не бьет, но при отсутствии сопротивления заставлять себя не заставляет. Процент реализации в G-лиге – под 40. А двухочковых – под 60. Со средней дистанции атакует «по классике»: почти без прыжка, но с высоко поднятых рук. Поди-ка накрой.
В-третьих, он умеет обыгрывать «с усов» и забивать «изнутри». С шагами, разворотами вокруг своей оси, полукрюками и тому подобным. То есть, с одной стороны парень довольно техничный, а с другой – совершенно не дурак потолкаться. Типичный продукт американской школы «высоких». Ну, и как вам такая история?
Конечно, видеонарезок из G-лиги маловато для полноценного «диагноза». Нельзя исключать, что там обнаружатся проблемы в защите (особенно на разменах) или, допустим, с передачами. Но ведь парень-то – совсем молодой. И если он действительно хочет за нас играть, то у Тимофея Мозгова в сборной вот-вот появится то ли достойный сменщик (при всем уважении к Клименко с Ивлевым), то ли даже конкурент. Кстати, Мозгов – тоже не вечный, ему недавно исполнилось 32.
Так что для сборной Боломбой – это серьезно. А вот переоценивать его перспективы в ЦСКА я пока бы поостерегся. Ведь там уже есть и спаянная пара матерых центров Хайнс-Хантер, и наши опытные «четвертые» Воронцевич с Антоновым. Кроме того, армейцы этим летом приобрели еще одного форварда «со скамейки НБА» - Алека Питерса. И видеораскопки по его «делу» поразили меня еще больше!
БЕЛАЯ «ПУШКА» ИЗ ВАШИНГТОНА
При кажущемся сходстве по габаритам, молодости и старту карьеры они с Боломоем – совершенно разные. И не только по цвету кожи. Глядя на Питерса, я никак не мог понять: кого он мне так сильно напоминает? То ли кого-то из югославов, то ли Кевина Лава, то ли даже Криса Маллина.
Короче, он снайпер. Дальнобойщик. «Пушка». Швыряет моментально, с любого расстояния, под любым углом и попадает великолепно. В «Северной Аризоне», куда Питерса отправил «Финикс», американец выполнял больше девяти (!) трехочковых за матч и забивал почти по четыре.
Питерс, правда, без прыжка. Сверху забить может, но без оттяжки, с трудом. И вместо плечистой поджарости Боломбоя здесь – этакий «упитанный шкафчик». Тем удивительней, что по паркету белый новичок ЦСКАперемещается гораздо шустрее! Отлично бежит в быстрый прорыв, хорошо читает игру, умело пасует. Вот ей-богу, настоящий европеец.
Хотя родом Питерс из Вашингтона, но не из «главного», а того, что поменьше, в штате Иллинойс. И, по-моему, в ближайшие год-два он может стать серьезным открытием для Евролиги. Высокий игрок с дальним броском – это, конечно, бывало. А вот чтоб и высокий, и с дальним, и без подготовки, и через руки, и хоть с разворота – это уже разговор другой. Редкость. Пусть Альфонсо Рейес из чемпионского «Реала» попробует побегать за Питерсом по дуге. Боюсь, упарится испанский «дедушка». Лишь бы сами армейцы побыстрей вписали новичка в свои схемы и регулярно искали его передачами. Такому если отдаешь – должно влетать. Включая концовки и броски с сиреной.
Кстати, Питерс и третьего «номера» вполне может играть. Как и Боломбой – пятого. Так что перекос на №4 в новом составе ЦСКА на самом деле не стоит преувеличивать. А Боломбоя, думаю, брали «в комплекте с паспортом» - чтобы застолбить за собой будущего игрока сборной и легче соблюдать легионерский лимит. На всякий случай держав уме вариант и без него.
Команда усилилась. Все-таки суммарный вклад шестерых ушедших (см. таблицу) составлял лишь четыре с половиной очка за матч. Всего полторы дальних «бомбы»от Питерса. А ведь кроме него с Боломбоем ЦСКА пополнился и Дэниэлом Хэккеттом. Этого разыгрывающего мы знаем давно, он больше по проходам да по защите, но хуже француза Вестерманна, явно не оправдавшего надежд в минувшем сезоне, окажется вряд ли.
А в остальном – все те же лица. Итудис, Де Коло, Родригес и так далее. Там были сплошь действующие контракты, разрывать из которых ЦСКА ничего не стал. Когда подписание Боломбоя состоялось, владельцы клуба тут же объявили: селекционная кампания этого лета закончена.
Что ж, неплохо. Только гражданство ему доделайте, плиз. У сборной уже в сентябре – отборочные матчи чемпионата мира.
Что изменилось в ЦСКА в межсезонье-2018
|
УШЛИ – 6
|
Рост
|
Возраст
|
Гражданство
|
Амплуа
|
Минуты*
|
Очки*
|
Лео Вестерманн
|
198
|
26
|
Франция
|
Защитник
|
6,7
|
2,0
|
Виталий Фридзон
|
195
|
32
|
Россия
|
Защитник
|
6,7
|
0,8
|
Виктор Радд
|
202
|
27
|
США
|
Форвард
|
3,9
|
0,9
|
Виктор Хряпа
|
203
|
36
|
Россия
|
Форвард
|
3,1
|
0,7
|
Павел Коробков
|
206
|
27
|
Россия
|
Форвард
|
1,0
|
0,1
|
Алан Макиев
|
210
|
27
|
Россия
|
Центровой
|
0,0
|
0,0
|
ПРИШЛИ - 4
|
Рост
|
Возраст
|
Гражданство
|
Амплуа
|
Клубы-2017/18
|
Очки
|
Алек Питерс
|
206
|
23
|
США
|
Форвард
|
Финикс (НБА)
Северная Аризона (G-лига)
|
4,1
17,6
|
Джоэл Боломбой
|
207
|
24
|
Россия?/США
|
Центровой
|
Милуоки (НБА)
Висконсин (G-лига)
|
1,8
16,4
|
Дэниэл Хэккетт
|
193
|
30
|
Италия/США
|
Защитник
|
Бамберг (Германия)
|
11,8**
|
Иван Ухов
|
193
|
22
|
Россия
|
Защитник
|
Парма
|
9,3***
* В среднем за матч Евролиги-2017/18, включая те игры, где баскетболист по тем или иным причинам не выходил на площадку.
** В Евролиге-2017/18. *** В Единой лиге ВТБ-2017/18.