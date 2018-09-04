Пока сборная России готовится к матчам отборочного раунда чемпионата мира-2017, «Советский спорт» встретился в Новогорске с защитником и лидером команды Алексеем Шведом. И задал вопросы – о летнем отпуске, предстоящих играх и предложениях от клубов НБА.

«С МОЗГОВЫМ ПОСТОЯННО НА СВЯЗИ»

- Год как вас в сборной не было. Рады вернуться? – первый вопрос Шведу.

- Действительно – почти год. Сколько воды утекло, - качает головой Алексей. Последний раз он был в команде на Евробаскете-2019. Когда стал лучшим снайпером турнира и вытащил Россию в полуфинал. – Конечно, рад снова здесь оказаться. Увидеть в зале ребят. Жаль, не все подтянулись – кому-то помешали травмы, кому-то – другие причины. Но ничего – еще не раз соберемся! А атмосфера, как всегда, прекрасная. Видно, как все заряжены на работу. Устали уже отдыхать.

- Не слишком рано началась подготовка? Испанцы и французы чуть ли не за пять дней до матчей собираются. А вы – почти за три недели.

- У них своя ситуация, свои планы. У нас – своя. Не думаю, что мы начали рано. Много времени на подготовку никогда не бывает. А так успеем сыграться, наработать какие-то схемы, вспомнить старые, попробовать новые. Плюс будет два товарищеских матча в Питере (на Кубке Кондрашина и Белова 6-8 сентября, - Прим. ред.). Они помогут проверить себя и набрать хорошую форму.

- Болгария и Чехия – что за команды? Как их обыгрывать?

- Это вопросы к тренеру. Он пусть решает, как нам защищаться и как атаковать. Я просто на площадке выкладываюсь. Но сборные – сильные. Есть там ребята и из Евролиги, и из НБА. Легкой борьбы не получится.

- Отсутствие Тимофея Мозгова серьезно ослабляет Россию?

- Мозг всегда помогает! Всегда крайне полезен. Жаль, что его нет – конечно, с ним было бы проще. Но зная Тиму, можно сказать – если он не приехал, то у него на это веские причины. Была бы возможность – обязательно бы прилетел! Мы с ним, кстати, постоянно на связи. Все время переписываемся. Конечно, он желает нам удачи.

- Но справимся в итоге без основного центра?

- Слушайте, я вот пока ни разу в квалификации не играл. Даже интересно, каково это. И ничего – команда справлялась. Показывала классный баскетбол. Конечно, с Тимой было бы лучше. Но у нас сильная сборная. Мы можем и должны добиться результата с тем, что есть.

«ПАПА ВСЕГДА МЕНЯ ОТЛИЧНО ГОТОВИТ»

- Смотрю, за лето вы изменили имидж!

- Немного есть, да! – смеется Алексей, проводя ладонью по новой стильной прическе а-ля Егор Крид. – Захотелось по-другому постричься. Старая надоела.

- Это ж теперь ухаживать надо. Укладывать каждое утро…

- Ничего страшного. Для меня это не тяжело.

- Успели отдохнуть за лето? Болячки залечить?

- Болячки все никогда не залечишь. Но с теми, что остались, хотя бы можно играть. А отдохнул нормально. Побывал в нескольких странах, расслабился, перезарядился. Правда, уже больше месяца как начал подготовку.

- Дома, в Белгороде?

- Как обычно. С папой. Я точно знаю – папа всегда меня отлично подготовит! Сейчас уже чувствую, что набрал хорошую форму. Надо только немного добавить перед стартом сезона.

- Ваш агент говорил, что летом вас активно звали в НБА.

- Звали, да. Но я отказался. Было четыре или пять предложений, но интереса не вызвали. Совсем недавно опять спрашивали – не хочу ли уехать в Америку, но я ответил – сейчас точно нет. Мне нравится в «Химках». Меня все здесь устраивает. Зачем срываться?

- Отказывали без раздумий?

- С легким сердцем. Никакой дилеммы не было. Просто: «Нет» - и все.

- То есть, с НБА все окончательно закончено?

- Почему? Нет, будет хорошее предложение – такое, чтобы я резко захотел собрать чемоданы, купить билет и улететь – я приму. Но пока такого предложения не было.

- Что значит – хорошее? По деньгам? Из команды – претендента на титул?

- Все вместе. Чтобы и клуб сильный, и шансы на хороший результат, и время игровое, и сам контракт – приличный. Если все это совпадет – могу и вернуться. А пока меня все полностью устраивает дома.

«НЕ СПРАШИВАЙТЕ О ДЖЕННИНГСЕ»

- «Химки» серьезно обновились этим летом. Команда, по сути, новая?

- Не то, чтобы новая… Все-таки, половина ребят – даже больше – осталась. Но новичков хватает, согласен. Что ж, будем сыгрываться, будем искать оптимальные сочетания. Все должно получиться.

- В клубе уже собирались?

- Официально сбор «Химок» стартовал 26 августа. Тогда виделись, да. Правда, потом я уехал в Новогорск – в национальную команду. Но еще до этого многие ребята уже вели самостоятельную подготовку, в том числе – в клубе. Работа кипит.

- Есть ощущение, что в Лиге ВТБ конкуренция станет выше? Многие клубы усилились.

- Конкуренция растет каждый год. Баскетбол развивается. Определенно, будет интересная борьба. Но время прогнозов еще не пришло. Когда там сезон-то стартует? Еще через месяц! За это время многое может измениться. Пока же я сосредоточен на сборной.

- В «Зенит» приехал Брендон Дженнингс – почти что звезда НБА!

- Ой, что вы меня все про Дженнингса спрашиваете? Вон, Карась стоит (форвард «Зенита» Сергей Карасев, - Прим. ред.). Его пытайте! А мне все равно – Дженнингс, не Дженнингс… Увидимся на площадке – буду против него играть, как против всех.

- Летом еще случилась трагедия – погиб ваш бывший одноклубник Тайлер Ханникат…

- Нет, не надо. Не будем об этом, - качая головой и мгновенно помрачнев, на выдохе просит Швед.