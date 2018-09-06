А 13 и 16 сентября - отборочные игры ЧМ-2019 с Чехией и Болгарией.

НОВУЮ СИСТЕМУ РУГАЮТ, НО ПЛЮСОВ БОЛЬШЕ

- Вы провели целый год у руля сборной при новой схеме с отборочными «окнами». Что можете сказать? – вопрос главному тренеру российской команды.

- Когда я был баскетболистом, мы так играли, и это казалось нормальным. Сейчас реакция другая, почти все высказываются негативно. Конечно, это влияет и на мое мнение. Впечатление двоякое. Но плюсов, по-моему, все-таки больше. Сборная получила возможность играть дома. Три матча в России команда провела при хорошей поддержке, и это важные положительные эмоции. Ведь сборная – это индикатор баскетбола в стране. Может не поразвитию вида спорта в целом, но хотя по тому, как страна к нему относится. С другой стороны, из-за конфликта между ФИБА и Евролигой мы постоянно оказываемся в непредсказуемых условиях. Мне, конечно, не впервой, по ходу карьеры всякое случалось. Но так или иначе сборной приходится всякий раз адаптироваться к новой ситуации. Кто-то приехал, кого-то не отпустили... Плюс в ноябре у игроков одна форма, в феврале – другая, в июне – третья, сейчас – четвертая. Разные стадии сезона. Скажем, летом, в предыдущем «окне» одниуже месяц как закончили выступать за клуб, а другие – только что. Хотя там у нас было побольше времени.

- А сейчас?

- Сейчас мало. И игрового режима нет. После отпусков или начала работы в клубах все только вкатываются. А матчи впереди - важные. В такой ситуации заложниками становятся прежде всего тренеры, постоянно нужно что-то выдумывать. Конечно, это интересно, но и сложно тоже.

- То есть, сентябрьское окно - самое неудобное по сравнению с тремя предыдущими, из прошлого года?

- Будь у нас возможность собраться чуть пораньше – все-таки сейчас межсезонье, и клубы не играют – тогда ничего страшного. Но, к сожалению, ФИБА плохо разобралась с формулировками насчет этих «окон». Там регламент допускает разное, двоякое толкование. В общем, мы собрались тогда, когда собрались. И один клуб отпускал игроков в сборную как-то странно. В результате Кулагин (из краснодарского «Локомотива» - Прим. Л.Т.) начал тренироваться только в понедельник. Хотя в первое, ноябрьское окно было все равно сложнее. Там за какие-то три дня пришлось все делать по новой, пустьпосле чемпионата Европы вроде и прошло всего чуть-чуть.

- Что, все успели все забыть?

- Ну, не так. Все-таки мы играем то, что мы играем, и я, как тренер, стараюсь учить тому, что знаю. Наш баскетбол - это наш баскетбол. Но без Шведа, от которого команда сильно зависит, так или иначе, пришлось перестраиваться. Плюс заболел Карасев. Надо было «по ходу пьесы» искать новых лидеров, и в результате мы проиграли в Боснии, хотя могли там и победить.

- А сейчас?

- Сейчас ситуация другая, но проблем тоже хватает. Многие находятся не в игровой форме. Посмотрим, что получится. В конце концов соперники – в тех же условиях. Разве что чехам полегче: они тренируются уже довольно давно, да и половина сборной в одном клубе играет.

- Вы следите за новостями из лагерей соперников? У чехов 13 сентября с нами будут играть Веселы из «Фенербахче» и Саторански из НБА?

- Следим. Оба будут.

- А что вы говорили о двояком регламенте ФИБА по «окнам»? Я, если честно, не понял.

- В правилах, регламентирующих, когда открывается «окно», есть формулировка, допускающая разное толкование.

- Но при желании сборная все равно может начать подготовку пораньше, как у тех же чехов, разве нет?

- По идее да, только клубы говорят: вот день, когда мы отдадим вам игроков. Отсюда и конфликты. Например, литовцам, насколько я знаю, пришлось просто передвинуть начало сбора и сейчас они отправляют каких-то юниоров на контрольный матч с Финляндией, чтобы не получить большой штраф за уже проданные на игру билеты.

А ЕСЛИ БЫ СЕЙЧАС БЫЛ ЧЕМПИОНАТ МИРА?

- По старому регламенту у вас и сборной не было бы шести матчей по ходу прошедшего года, но зато этим летом был бы чемпионат мира. На который Россия, благодаря четвертому месту на ЧЕ-2017, отобралась бы без проблем. Может так было бы все-таки лучше?

- Трудно сказать. Я ж говорю: впечатление двоякое.

- Нет, просто представьте, что сейчас у вас впереди- не отборочные матчи с Чехией и Болгарией, а целый чемпионат мира. И времени на подготовку, соответственно, побольше. А?

- Но чемпионат мира и так будет. В 2019-м.

- Возражение не принимается: по старой системе был бы ЧМ-2018, а потом ЧЕ-2019. Каждый год.

- Да, наверное, поинтереснее было бы. Но я, честно говоря, перестал об этом думать. Правила поменялись, и какие есть – такие есть. Изменить их я не могу, и поэтому не вижу смысла забивать этим голову. Зачем лишний раз себя накручивать?

- Перед началом второго и последнего отборочного этапа ЧМ-2019 сборная России имеет соотношение побед и поражений 3-3 и делит в новой группе третье-четвертое места с финнами. Как раз на грани выхода или невыхода на ЧМ. Сколько побед в шести оставшихся матчах хватит для того, чтобы остаться в «верхней» тройке?

- Шести точно хватит. И выиграть хотелось бы все. Хотя четырех побед тоже может хватить, конечно.

- На новой стадии соперники России – Чехия, Финляндия и Болгария. Можете их кратко охарактеризовать?

- Я уже много раз говорил: сейчас в Европе полно команд, которые при удачном стечении обстоятельств могут сотворить что-нибудь этакое. Выделяются Испания, Франция, Литва и Сербия, а остальные – это куча. Там все зависит от того, кто приехал, а кто не приехал. Например, финны в скрестной группе на бумаге были сильнее всех, но в первое «окно» у них не быловедущих игроков. Остальные команды еще как-то приспособились, а финны в ноябре играли ужасно. У болгар непонятно с натурализованными. Сначала два матча сыграл защитник Бост, которого только что подписали «Химки», потом еще два – другой американец, центровой Уошберн. Может это команда и не второго, а третьего ряда, но качественные исполнители там все равно есть. А чехи, думаю, просто воспользовались ситуацией. У них много игроков из «Нимбурка», перемен в составе за год практически не было, сыгранная команда. В результате – 5-1.

- Да, там весь первый этап не было ни Веселы, ни Саторански и кроме натурализованного американца Шилба все ключевые игроки – действительно из «Нимбурка».

- Вы забыли еще центрового Балвина.

- А, из испанской «Гран Канарии». Точно.

- Так вот, за счет сыгранности они пару-тройку раз по чуть-чуть и выиграли. А теперь на ближайший матч с нами должно прийти много народу – на Саторански с Веселы. А как уж эти двое смогут вписаться в игру - вопрос другой.

- Чехи сейчас опережают нас на две победы. Выходит, матч с ними в Пардубице становится едва ли не решающим?

- Ну, я бы сказал «одним из».

- Но если, не дай бог проиграем, то как их потом догонять?

- На чемпионат мира из группы выходят не две команды, а три. Не так ли?

ПРО КАРАСЕВА, КУЛАГИНА И БОЛОМБОЯ

- Год назад Сергей Карасев считался полноценной - по крайней мере по российским меркам - звездой, а Дмитрий Кулагин был, мягко говоря, «одним из многих». Но за последний сезон они фактически поменялись местами. Что вы думаете о прогрессе одного и регрессе другого?

- Спорить и отрицать тут нечего, хотя на Карасева, думаю, повлияла травма плеча, которая не позволила ему выступить на чемпионате Европы. Сезон в клубе у него получился достойный, но, скажем так, не выдающийся. Такое бывает. Надеюсь, Сергей найдет новые стимулы – думаю, они ему необходимы. И потом были обстоятельства. Перед Боснией Карасев заболел, поднялась температура. С Францией летом тоже не сыграл – бельгийцы нос сломали…

- Невезение?

- В какой-то мере. Хотя можно причины и в себе поискать. Карасеву нужен вызов. Чтобы идти вперед, а не успокаиваться.

- А Кулагин?

- Для него прошлогодний ЧЕ как раз стал толчком. После двух непонятных сезонов. Хотя в сборной он тогда появился неготовым и вынужден был выбираться из «задов». Но я понимал: заметную роль в команде Кулагин играть должен. И он ее сыграл. Кстати, Кулагин - один из немногих, с кем я говорил после ЧЕ, и я сказал ему: настал твой «час икс». Так и получилось. Он нашел свой клуб, тренер в «Локомотиве» оказал ему доверие – и вот результат.

- Получается, что Карасеву новый сезон надо провести так, как предыдущий провел Кулагин?

- Возможно. Но Кулагину «на выходе» из ЦСКА автоматом пришлось что-то доказывать. Он же был без клубного контракта. У Карасева в этом плане сейчас все неплохо. Хотя если оттолкнуться от не лучшего последнего сезона – то да.

- Российское гражданство вот-вот получит темнокожий центровой Боломбой. А вы не раз говорили, что негативно относитесь к натурализации…

- Да, говорил. Неохота отказываться от своих слов, но… Вон даже у испанцев регулярно натурализованные играют. У нас же ситуация с запасом, как вы понимаете, на порядок хуже. Возьмите хоть сборные младших возрастов. Вот 18-летние, слава богу, хорошо выступили. Но сколько человек из этой команды смогут заиграть в Единой лиге ВТБ? Не как лидеры, а просто хоть как-то, с постоянным игровым временем. Так что глобально я вроде как против натурализации, а как человек, которому нужен результат…

- Понимаю, жизнь вносит коррективы.

- Да. Будь у нас в стране большой выбор игроков – другое дело. А так…

- А вы видели Боломбоя в игре?

- Да. Эта история вообще началась довольно давно. Что есть, мол, такой парень свозможностьюоформить гражданство.Боломбой – качественный игрок. Он способен принести пользу сборной России.