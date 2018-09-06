Было трудно поверить, что всего год назад эта команда играла в полуфинале чемпионата Европы. Понятно, что матчс израильтянами был товарищеским, иу баскетболистов только что закончились отпуска, но наши из этих отпусков, похоже, еще не вышли. По крайней мере мысленно.

Уже в конце первой четверти сборная России получила «-18». Правда, сразу после этого случился рывок 14:0, но продолжения он не получил – наоборот, это был единственный внятный отрезок у нашей команды. Дальше все болталось между отставанием то на десять, то под двадцать очков. А в четвертом периоде вообще до «-27» доходило. Словно мы играли с какой-нибудь DreamTeam.

Впрочем, DreamTeam можно перевестис английского не только как Команда-мечта, но и как Команда-сон. И последняя формулировка сегодня очень подходила к нашей сборной. Постоянные «зевки» в защите и 24 потери (!) в атаке. Жалкие два очка Сергея Карасева при одном попадании из девяти с игры. А Дмитрий Хвостов в этом матче не забил вообще ничего! Ау, ребята, это что за сонное царство?

Напомню, что этой осенью в сборную отказался приезжать центровой из НБА Тимофей Мозгов. Но зато у наших вновь появился Алексей Швед и…

И он тоже «проспал» всю игру вместе с большинством партнеров. Два трехочковых из девяти и девять потерь при лишь четырех голевых передачах. Это был совсем не тот Швед. И похоже, что за победу в данной игре он бороться не особо и собирался. Выйдет – хорошо, не выйдет – ну и ладно. Мирно постукивал мячом на трехочковой дуге, под кольцо сильно не лез, активным «разбросом» на партнеров тоже слишком не утруждался. Еще отпуск.

Антураж в зале соответствовал сонной игре сборной. Маленький «школьный» зал без торцевых трибун и с пятью-шестью зрительскими рядами вдоль боковых линий. Зрителей по головам вполне можно было пересчитывать. А ведь во времена живых Кондрашина и Белова на матч сборной в эту каморку набилась бы куча людей, вовсех проходах толпы стояли бы! Увы, сейчас времена другие...

В субботу и опять в Питере россияне сыграют с поляками. А дальше нашим предстоят отборочные матчи чемпионата мира: 13 сентября в Пардубице с Чехией и 16-го в Химках с Болгарией. Напомню, что сейчас в группе лидирует сборная Франции (6 побед и ни одного поражения), дальше идут чехи (5-1) и россияне с финнами (по 3-3). На ЧМ-2019 выходят три лучших команды.

Еще хочется добавить, что сегодня основным разыгрывающим израильтян был ТамирБлатт. Сын экс-главного тренера сборной России. Парень интересный, но пока довольно суматошный. Много шальных бросков (2 из 8 с игры) и прочей «псевдоактивности», хотя… УБлатта-младшего активность-то, как ни крути, была. А вот у Шведа…

Кубок Кондрашина-Белова

Россия – Израиль – 71:93(13:29, 27:22, 18:24, 13:18)

Россия:Д.Кулагин (19), Швед (14), Фридзон (12), Антонов (10).

Израиль:Коэн (23), ДиБартоломео (12), Сегев (11), Зусман(10+10 подборов).