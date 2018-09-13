Как и ожидалось, игра в Пардубице получилась очень упорной. Захватывающей. В первой четверти чехи вели с разницей в семь очков. В третьей уже у наших было «+9». Соперники постоянно догоняли и обгоняли друг друга. А в последние четыре минуты ни тем, ни другим не удавалось оторваться дальше «+2». Настоящая концовка.

Последняя минута началась с штрафных Алексея Шведа, которые восстановили равновесие на табло – 76:76. Потом такими же двумя бросками ответил Блэйк Шилб. Потом под чешское кольцо прорвался Дмитрий Кулагин – 78:78 и 26,3 секунды до финального свистка. У хозяев точно есть полноценная атака, у наших – если время останется.

Разумеется, чехи взяли тайм-аут. Внятного розыгрыша у них не получилось, но двухметровый плеймейкер клуба НБА «Вашингтон Уизардз» Томаш Саторански все-таки прорвался в трехсекундную зону и, слегка наобум, но набросил мяч на кольцо. Тот, недолго думая, свалился-таки в сетку. На табло осталось 5,8. Вполне достаточно для ответа – тем более, если вводить мяч в игру от центральной линии, как и полагается после тайм-аута, затребованного уже нашим тренером Сергеем Базаревичем.

И была последняя атака. И был бросок. Разумеется, дальний и, разумеется, в исполнении Шведа. Но он, увы, не попал. Мяч ударился в дужку и отскочил наружу. Кто-то из наших пытался подобрать-добить, но времени уже не оставалось.

Кстати, Швед в этом матче смазал 9 трехочковых из 10. Хотя пасовал-разыгрывал он в целом неплохо. На снайперской же ниве отличился Дмитрий Хвостов, шесть раз попавший из-за дуги. Ну, а главная проблема обнаружилась на подборе, который сборная России проиграла с диким треском: 21-44 и 18-18 (сравняли только под конец) на собственном щите. Это, конечно, безобразие – даже с учетом отсутствия Андрея Воронцевича (травма) и Тимофея Мозгова (нетравма – типа семейные обстоятельства).

Наша команда опустилась на четвертое место в группе, выпала из «зоны выхода на ЧМ» и теперь не имеет права на осечку в следующем матче – 16 сентября в Химках с болгарами, которые сегодня довольно неожиданно нанесли первое поражение в отборочном турнире французам. С их звездой НБА Николя Батюмом и звездой ЦСКА Нандо Де Коло. Лучшим снайпером этой игры стал болгарско-натурализованный новичок «Химок»-2018/19 Ди Бост: 17 очков и 5 из 11 издали.

Чемпионат мира-2019

Отборочный турнир

Европа. 2-й этап

1-й тур

Группа К

Чехия – Россия – 80:78 (27:24, 10:15, 19:19, 24:20)

Чехия: Богачик (19, трехочковые 5/11), Саторански (16+8 подборов+6 передач), Шилб (13), Балвин (10), Веселы (9)

Россия: Хвостов (18, трехочковые 6/7), Швед (16+7 передач), Д. Кулагин (11)

Болгария – Франция – 74:68, Финляндия – Босния – 85:81

Франция, Чехия – 6 побед, 1 поражение, Финляндия – 4-3, Россия, Болгария – 3-4, Босния – 2-5

2-й тур, 16 сентября: Россия – Болгария (Химки, начало в 18.00), Франция – Финляндия, Босния – Чехия

Группа L. Эстония – Германия – 43:86