После неудачной концовки в чешском Пардубице, где наши в четверг проиграли с разницей «-2», шансов на еще одну осечку у команды Сергея Базаревича не осталось. Сегодня в Химках мы кровь из носу должны были обыгрывать болгар – и мы их обыграли. Не так уверенно, как можно было бы ожидать – и тем не менее.

Хотя по ходу матча казалось, что никаких концовок в нем не будет, а будет разгром. Первую четверть россияне завершили с разницей «+10». По ходу второй имели «+12». В третьей – «+11». Не хватало еще одного, дополнительного рывка, чтобы окончательно положить противника на лопатки. Однако вместо него рывок совершили болгары. В конце третьего периода они сравняли счет – 60:60.

К счастью, выйти вперед гостям все-таки не позволили. Свое веское слово в последнем периоде сказал лидер сборной России Алексей Швед. На 35-й минуте он элегантным финтом обдурил в углу сразу двух соперников и, пройдя к кольцу вдоль лицевой линии, забил сверху – 72:65, уже, что называется, потеплее. А в концовке Швед собственноручно поставил блок-шот своему новому партнеру по «Химкам» Ди Босту (натурализованный американец, чьи пять точных трехочковых принесли болгарам победу аж над сборной Франциив предыдущем туре, сегодня смазал 9 бросков с игры из 11), отдал прекрасный пас под щит Никите Балашову и, наконец, двумя штрафными за 14 секунд до конца установил на табло окончательный результат матча.

Помимо Шведа в сборной России был еще один, куда менее заметный герой – Владимир Ивлев. Центровой краснодарского «Локомотива» набрал лишь два очка, но совершил при этом огромное количество полезных действий. В защите, на подборе, при распасовке. Просто молодец! В отсутствие Тимофея Мозгова и в ожидании, когда Джоэлу Боломбою оформят, наконец, российское гражданство, Ивлев в национальной команде проявляет себя просто прекрасно. Да, он умеет не так много, но отыскать ему равных по самоотдаче и жажде борьбы – задача не из самых простых. Кроме того, Ивлев очень зряче ищет результативные скидки и исполняет их все чаще.

Благодаря этой победе наши вернулись на третье место в группе – последнее из тех, что дают пропуск на ЧМ. До французов с чехами, правда, довольно далеко, и похоже, что в последних четырех турах россиянам предстоит дуэль со сборной Финляндии. С равного промежуточного старта и вдобавок с двумя очными встречами. Соответственно, следующая игра – 30 ноября в гостях против финнов – опять становится для команды Базаревича решающей.

Чемпионат мира-2019

Отборочный турнир. Европа

2-й этап. 2-й тур

Группа К

Россия – Болгария – 77:73 (30:20, 17:20, 15:20, 15:13)

Россия: Швед (22+7 подборов+5 передач), Карасев (13), Антонов (10)

Болгария: Везенков (22+12 подборов), П. Маринов (14), Димитров (12)

Франция – Финляндия – 83:67

Положение: Франция – 7 побед-1 поражение, Чехия – 6-1, Россия, Финляндия – 4-4, Болгария – 3-5, Босния – 2-5

Матч Босния – Чехия состоится сегодня позже. В 3-м туре 30 ноября играют: Финляндия – Россия, Чехия – Франция, Болгария – Босния

Группа L. Грузия – Греция – 85:86. Сборная Греции первой из европейских команд гарантировала себе путевку на чемпионат мира