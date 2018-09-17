Первую пару матчей последнего отборочной этапа ЧМ-2019 сборная России завершила с результатом 1-1. Остались две игры в ноябре-декабре и еще две - в феврале.

ВЫШЕ УЖЕ НЕ ПОДНИМЕМСЯ - ТОЛЬКО БЫ УДЕРЖАТЬСЯ

Оба сентябрьских матча у нашей команды получились непростыми: «-2» с чехами в Пардубице и «+4» с болгарами в Химках. Накал борьбы заметно вырос – чувствуется, что отбор близок к завершению, и команды отчаянно цепляются за любой последний шанс. В воскресенье определились три европейских финалиста: Греция, Германия и Чехия. Из дюжины путевок на ЧМ от Старого света (по три лучших сборных из каждой отборочной группы) вакантными остаются девять.

Выше третьего места в своей шестерке сборная России уже вряд ли поднимется. Ее задача – удержаться на нем во что бы то ни стало. Преследователи – Финляндия (одинаковое с нашими число побед) и, возможно, Болгария («минус один», но неплохой календарь). Очевидно, что во многом решающими для команды Сергея Базаревича станут две очных встречи с финнами. И ближайший матч мы 30 ноября играем как раз с ними, причем в гостях. Там будет примерно такой же расклад, как на днях в Пардубице: победа резко повышает шансы на успех всей нашей кампании, поражение - ставит на грань провала и лишает права на любую осечку в дальнейшем.

ОПЯТЬ В ЗАЛОЖНИКАХ У КОМАНД ЕВРОЛИГИ

И зимой добавится еще одна беда, о которой мы успели подзабыть за клубное межсезонье: пересечение матчей сборной с календарем Евролиги. Руководители главного еврокубка и ФИБА так и не договорились о синхронизации «окон». Значит, баскетболистам и президентам ЦСКА и «Химок» вновь придется разрываться между клубом и национальным флагом, а Базаревичу – всякий раз теряться в догадках: кого к нему отпустят, а кого нет.

Напомню, что на предыдущем отборочном этапе кое-кого в сборную наши клубы Евролиги все-таки отпускали. Но делали это, скажем так, точечно. В два зимних окна Базаревич ни разу не получил ни Шведа, ни Курбанова, ни Воронцевича. Антонов из четырех матчей сыграл два и только Зубкова, Фридзона и Кулагина-младшего отдавали в сборную постоянно. Кстати, теперь сюда же надо добавить новичка армейцев Джоэла Боломбоя, если ему успеют оформить российский паспорт до конца ноября.

А вот Фридзона - вычеркиваем. То есть, наоборот, вписываем на регулярной основе. Его новый клуб играет не в Евролиге, а в Кубке Европы, где «окна» под игры сборной, к счастью, предусмотрены. Вообще трио защитников «Локомотива» - Хвостов, Фридзон и Кулагин старший – выглядит многообещающе. Вместе с зенитовцем Карасевым они способны закрыть все три низкорослых амплуа. А вот с «высокими» ситуация очень тревожная. Ну, и Шведа, конечно, будет очень не хватать.

ЛАЗЕЙКИ В КАЛЕНДАРЕ ВСЕ-ТАКИ ЕСТЬ

Впрочем, если совместить расписания сборной и Евролиги (см. таблицу), то там можно найти неплохие возможности для компромисса. В обоих окнах первые матчи национальной команды совпадают с клубными практически день в день, а вот вторые имеют зазоры как до, так и после. Скажем, почему бы Шведу через три дня после домашней встречи с «Панатинаикосом» не сыграть дома же против Чехии? А в феврале, перед заключительно-решающим матчем с финнами аналогичная лазейка открывается для баскетболистов ЦСКА. Жаль только, что эти варианты выпадают только на домашние игры сборной. Самые трудные-то – гостевые.

В феврале еще многое будет зависеть от ситуации в отборочной группе. Судьба сборной явно решится именно там, на самом финише турнира. И если участие России в чемпионате мира под конец зимы, не дай бог, повиснет на волоске, то руководители клубов могут стать посговорчивее. И в виде исключения помочь национальной команде кадрами «в максимальном объеме».

Будут ли подобные проблемы у наших соперников? Да не шибко. Финны в Евролиге-2018/19 представлены одним Петтери Копоненом из «Баварии». У болгар таких игроков двое и их, надеюсь, клубы отпускать не станут. «Химкам», куда летом перешел Ди Бост, сам бог велел воздержаться и не усиливать конкурента сборной России. А при лидере болгарской команды Александре Везенкове у нас в «Олимпиакосе» теперь есть о-го-го какой «секретный агент». Почище Джеймса Бонда и, кстати, с такими же инициалами - по имени Дэвид, по фамилии Блатт.

Чемпионат мира-2019

Отборочный турнир. Европа

2-й этап. 2-й тур

Группа К

Россия – Болгария – 77:73 (30:20, 17:20, 15:20, 15:13)

Россия: Швед (22+7 подборов+5 передач), Карасев (13), Антонов (10).

Болгария: Везенков (22+12 подборов), П.Маринов (14), Димитров (12).

Франция – Финляндия – 83:67, Босния – Чехия – 80:85.

И В П Р/О О 1 2 3 Франция Чехия Россия 8 8 8 7 7 4 1 1 4 630-518 629-583 613-581 15 15 12 4 5 6 Финляндия Болгария Босния 8 8 8 4 3 2 4 5 6 605-613 613-621 561-651 12 11 10

Оставшиеся игры и их пересечения с играми российских клубов в Евролиге

Отборочная группа К ЧМ-2019 Евролига 30 ноября Финляндия – Россия Чехия – Франция Болгария - Босния 29 ноября 30 ноября Реал – ЦСКА Химки - Панатинаикос 3 декабря Россия – Чехия Франция – Болгария Босния - Финляндия 6 декабря 7 декабря Бавария – Химки Баскония – ЦСКА 21 февраля Болгария – Россия Финляндия – Франция Чехия – Босния 21 февраля 22 февраля ЦСКА – Гран Канария Панатинаикос - Химки 24 февраля Россия – Финляндия Франция – Чехия Босния - Болгария 28 февраля 1 марта Химки – Милан ЦСКА – Олимпиакос

Положение в других отборочных группах

Группа L. Германия, Греция – 8-0, Сербия – 5-3, Грузия, Израиль – 3-5, Эстония – 2-6.

Группа I. Испания – 6 побед, 1 поражение, Турция, Латвия – 5-2, Украина – 4-3,Черногория – 3-4, Словения – 2-5.

Группа J. Литва – 7-0, Италия – 5-2, Венгрия – 4-3, Хорватия, Польша, Голландия – 3-4.