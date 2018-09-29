30 сентября 1988 года в финале Олимпийских игр в Сеуле сборная СССР под руководством Александра Гомельского обыграла Югославию – 76:63 и была официально признана МОК лучшей командой ХХ века. Про подготовку в Играм-88 и ключевых событиях самого турнира рассказывает Владимир Гомельский.

«САБАС СКАЗАЛ: ЭТО МОЯ НОГА!»

Подготовка к Олимпиаде началась не в 1988-м и даже не в 1987 годах, а на год раньше, когда папа вернулся в сборную в качестве главного тренера. В конце 1986-го план подготовки был составлен. Другое дело, что в этот план вмешалась травма Арвидаса Сабониса. Плюс от предыдущего тренерского штаба осталось тяжелое наследство в плане отношений в команде. На ЧМ-86 сборная была разбита на две группировки. С одной стороны Валтерс, Сабонис, Куртинайтис и Хомичюс. У другой группировки явного лидера не было. Все эти проблемы папе пришлось решать.

В плане подготовки заслуживает отдельного внимания история с Сабонисом. Про нее уже много сказано и написано. Но раз уж очередной юбилей сеульской победы, напомню ее. После повторной травмы ахилла и второй операции, шансы на то, что Сабас успеет восстановиться, были невелики. Даже, несмотря на то, что Арвидас проходил курс реабилитации в Портленде. Он ходил, прихрамывая.



Арвидас Сабонис и Александр Волков. Фото Игоря Уткина

Дальше история развивалась так: при первом разговоре с папой по поводу возможной поездки на Олимпиаду, Сабас сказал: «Не знаю, не знаю». Затем Арвидас приехал в Москву, заехал в Новогорск, чтобы пообщаться с ребятами, зашел в зал. Папа бросил ему мяч, Арвидас забил, еще раз бросил – опять забил. Папа сказал: «Ты в отличной форме, поедешь в Сеул». После этого Сабонис задумался. А затем он произнес известную фразу: «Это моя нога».

«ВМЕСТО ВАЛТЕРСА – МИГЛИНИЕКС»

В команду влился Валера Гоборов. Ему двадцати не было, когда его первый раз на сборы пригласили. И он очень хорошо проявил себя на самом первом сборе. Причем показал, что может сыграть как на позиции центрового, так и на позиции тяжелого форварда. Особенно это проявилось во время турне по Австралии. Все ругались: зачем эта Австралия – далеко и дорого. Но там такой же часовой пояс, как и в Сеуле. Важно было выяснить, как быстро пройдет акклиматизация.

Отдельно отмечу налаживание контакта с Тедом Тернером (владельцем Си-Эн-Эн. – Прим. ред.). Их переговоры с папой прошли в начале 1987 года, и они друг другу понравились. Тернер хотел быть первопроходцем в налаживании спортивных контактов с Советским Союзом. Он же был владельцем «Атланты Хоукс». Клуб НБА впервые приехал в нашу страну летом 1988 года и провел три матча в разных городах со сборной СССР. Последний матч в Москве наша команда выиграла, да и в первых двух тоже была упорная борьба.

Незадолго до того, как отправиться в Сеул, нужно было определить тринадцатого лишнего. Выбор был между Валдисом Валтерсом и Игорсом Миглиниексом. Папа решил, что пусть выбор сделает команда. Не могу сказать, чтобы голосование прошло совсем без его участия – отец с каждым разговаривал. Валтерс выше классом, он мог быть более полезным на площадке, но от него могло быть больше вреда в раздевалке. И команда с минимальным перевесом проголосовала за Мигеля.



Фото Игоря Уткина

«ПАПЕ ПРИСНИЛОСЬ, КАК МОЖНО ОБЫГРАТЬ СБОРНУЮ США»

Первый матч в подгруппе проиграли югославам 10 очков. Нужно было разыгрывать Сабаса, посмотреть, насколько можно его использовать. Здесь необходимо упомянуть подвиги Василия Антоновича (Авраменко, доктор сборной. – Прим. ред.). Он пять раз в день делал процедуры Сабонису, чтобы снять болевые ощущения.

Проигрыш сборной Югославии поднял волну негатива в московских газетах, особенно доставалось отцу. Но ему эти газеты не показывали. Потом был сложный матч с Пуэрто-Рико, где наши валяли дурака. За дело взялись только в дополнительной пятиминутке.

После этого папа сказал, что самый плохой матч мы уже сыграли, теперь будем только побеждать, и обязательно обыграем Америку.

По дороге во дворец спорта на полуфинал со сборной США папа увидел, что все сидят какие-то напряженные. Тогда он взял микрофон и крикнул: «Не бояться! Порвем мы этих американцев!» На самом деле, там были немного другие слова, папа виртуозно владел ненормативной лексикой.

Было известно, что тренер сборной США Джон Томпсон сторонник агрессивной защиты с опорой на личный прессинг. Игроков задней линии агрессивных и выносливых у него было полно, плюс двое отличных страхующих – Робинсон и Мэннинг. Как папа рассказывал, разбитие американского прессинга через Сабониса ему приснилось за два дня до матча. Наиграть эту тактику с двумя пятерками он просто не успел, а вот с пятеркой, в которой были Сокк, Куртинайтис, Марчюленис, Сабонис и Волков все получилось здорово. После того, как нам забивали, Сабас убегал к центру площадки, но делал шаг на нашу половину, где получал мяч. Робинсон этому помешать не мог – Сабонис хорошо спиной соперника держит. А дальше вперед бежали Волков и Марчюленис. Марчелу догнать был невозможно, как и Волкова. Благодаря такой тактике мы в первой половине набрали много легких очков из-под кольца.

Следует отметить хорошую работу Саши Белостенного. Он опекал Мэннинга, и тот не забил ничего. Робинсон с Сабонисом по очкам сыграли вничью, а по подборам Сабас победил.

Затем Томпсон убрал Мэннига и перешел на зонный прессинг, тогда американцы начали нас понемногу догонять. Но здесь забил сумасшедший мяч Куртинайтис и восстановил разницу.



Шарунас Мурчелинис. Фото Игоря Уткина

«ПОСЛЕ ПОБЕДЫ РЕБЯТА СТАЛИ БОРОТЬСЯ СО СПИРТНЫМИ НАПИТКАМИ»

После победы над американцами общее настроение было таким: югославов порвем, как тузик грелку. Был момент, когда югославы повели 10 очков. И в этот момент многое решил выход Сереги Тараканова. У него особый настрой на Жарко Паспаля. Сергей забил несколько мячей и дальше все пошло хорошо.

А тренер югославов Душан Ивкович закрылся: он сложил руки на груди и молча досматривал матч. Мог бы еще побороться, но что-то ему помешало.

Победа над югами была логичным завершением Олимпиады, итогом сумасшедшего победного настроя. А то, что происходило после, это была не только радость, но продолжение того победного настроя. Поэтому ребята продолжили успешно бороться со спиртными напитками.

Я недавно побывал в Литве на праздновании 30-летия сеульской победы. Эта команда по-прежнему семья. Смотреть на них, на их общение, это же огромное удовольствие! Увы, люди уходят, троих уже нет с нами. Но никто не забыт.

СТАТИСТИКА

ПОЛУФИНАЛ

СССР – США – 82:76 (47:37)

СССР: Куртинайтис (28), Марчюленис (19), Сабонис (13), Волков (12), Сокк (5), Тихоненко (3), Хомичюс (2), Белостенный (0), Гоборов (0), Тараканов (0)

США: Робинсон (19), Марли (15), Ч. Э. Смит (11), Рид (8), Андерсон (6), Коулз (6), Ричмонд (5), Грэйер (4), Ч. Д. Смит (2), Мэннинг (0), Огмэн (0)

ФИНАЛ

СССР – Югославия – 76:63 (31:28)

СССР: Марчюленис (21), Сабонис (20), Тараканов (8), Хомичюс (7), Куртинайтис (7), Волков (7), Сокк (5), Белостенный (1)

Югославия: Петрович (24), Дивач (11), Паспаль (8), Обрадович (6), Раджа (4), Цветичанин (4), Кукоч (3), Вранкович (3)

30 сентября. Сеул. Jamsil Gymnasium. 11 000 зрителей