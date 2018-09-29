В полуфинале «Кубка Гомельского» армейцы разгромили казанский УНИКС с разницей «+31».

ЦСКА – команда специфическая. С не такой уж большой долей преувеличения можно сказать, что его самые интересные матчи приходятся на конец сезона – и на самое начало. С концом, когда армейцы совершают очередной поход в «Финал четырех» Евролиги, все ясно. А осенью мы с нетерпением ждем возможности взглянуть на команду после межсезонья. Кто пришел, что изменилось и так далее. Ну, а что ЦСКА будет делать несколько месяцев между этими двумя «полюсами неизвестности», нам известно заранее, давно и хорошо: выигрывать. Отдельных сюрпризов там, конечно, не избежать, но если отъехать чуть назад и взять «общий план», то картина уже много лет складывается одна и та же.

Тем интереснее было понаблюдать за первым явлением народу нового ЦСКА-2018/19. До Кубка Гомельского армейцы успели съездить на турниры в турецкую Анталью и хорватский Задар, где в шести матчах потерпели два поражения от участников последнего «Финала четырех» Евролиги – «Жальгириса» («-8») и «Фенербахче» («-10»). Однако те игры были не шибко показательными из-за неполного состава: баскетболисты национальных сборных (не только российской, но и Де Коло с Родригесом) присоединялись к команде не сразу, а для УиллаКлайберна сегодняшняя игра оказалась вообще первой в сезоне. Что, впрочем, не помешало ему стать лучшим в ЦСКА.

ЧЕТВЕРКА НОВИЧКОВ

И все же перейдем к главному - к новым игрокам ЦСКА. Американец Алек Питерс вышел в стартовой пятерке и сразу принялся демонстрировать свое главное оружие – дальний бросок. У этого 23-летнего форварда с ростом 206 см трехочковый такой быстрый и меткий, что ему могут позавидовать многие «малыши». Против УНИКСаПитерс забросил 2 из 5 (а по сути 3 из 6 - один раз чуть наступил на дугу), да и в остальном проявил себя неплохо: 8 очков, 2 подбора, голевая передача, перехват. По защите там кое-какие вопросы есть, но в нападении этот парень армейцам точно пригодится.

Темнокожий итальянец ДэниэлХэккетт сыграл так, как играет уже давно. Стучал мячом в пол, прилично оборонялся, забил несколько мячей, в розыгрыше ничего толком не сделал. Опытный, надежный запасной плеймейкер - из разряда тех, что «пороху не выдумают».

Иван Ухов немалую часть своих 19 игровых минут тоже провел в амплуа первого «номера» и тоже не сильно преуспел в организации командных атак. Набрал 5 очков, очень старался в защите. Никакой гарантии, что этот шустрый парень будет регулярно играть, когда пойдут официальные матчи и вернется в строй Кори Хиггинс – он сегодня отсутствовал из-за небольшой травмы.

ДжоэлаБоломбоя, которому сейчас оформляют российский паспорт, я специально оставил на закуску.

ИТУДИС ВИДИТ В БОЛОМБОЕ ЦЕНТРОВОГО

В первой половине он провел на паркете такие четыре минуты, что лучше б и не выходил. Но после большого перерыва тренер ДимитрисИтудис дал новичку вволю игрового времени (последняя четверть – вообще без замен) и кое-что стало проясняться.

Все свои 17 минут Боломбой (206 см) провел на позиции центрового. Пару раз пытался обыгрывать на «усах» и неудачно – не мог продавить соперника. Но прыгает он очень высоко (просто летает!) и сила в руках – огромная. В одном из эпизодов его наотмашь рубанули в прыжке под щитом УНИКСа, однако Боломбой умудрился не выронить мяч, все-таки подбить его в кольцо и пошел бросать законный штрафной.

Кстати, штрафные у него – три из трех. Плюс 2/4 с игры, 3 подбора (2 в нападении), 1 передача, 1 перехват, 1 блок-шот и 2 потери. В целом баскетболист явно сырой (24 года). Да, он уже сейчас может приносить пользу непосредственно под щитами, но пробиться в основу ЦСКА из-под Хайнса с Хантером ему будет крайне непросто. А вот сборной России Боломбой пригодится точно.

А что же УНИКС? Да по большому счету – ничего. Он и в счете ни разу не вел, и новыми лицами в составе почти не порадовал. Если вкратце, то по сравнению с прошлым сезоном взамен таких ключевых фигур, как Колом и Ласме, мы увидели только американского плеймейкера Эрика Макколлума. Который известен своей склонностью заигрываться и сегодня эту репутацию только подтвердил. Правда, у УНИКСа есть еще пара новых американцев. Против ЦСКА их выставлять не стали – видимо, берегут к старту команды в Кубке Европы на следующей неделе.

А завтра – финал «Кубка Гомельского» между ЦСКА и турецким «Эфесом».

Кубок Гомельского

1/2 финала

ЦСКА (Россия) – УНИКС (Россия) – 96:65 (21:15, 21:16, 27:18, 27:16)

ЦСКА: Клайберн (14), Воронцевич (12), Хэккетт (12), Де Коло (11).

УНИКС: Эджим (13), Ндур (12), Макколлум (11).

Олимпиакос (Греция) – Эфес (Турция) – 70:78.