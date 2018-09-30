В финальном матче московского международного турнира ЦСКА не без труда взял верх над стамбульским «Анадолу Эфесом» – 87:83.

Хотя в прошлом сезоне «Эфес» напрочь провалил Евролигу (последнее место при соотношении побед и поражений 7-23), этот клуб можно смело включать в десятку богатейших на континенте. Летом в команде пошли на кардинальную перестройку состава: из девяти легионеров сменилось шесть. И если судить по матчам в Москве, то обновленный «Эфес» вполне способен побороться за место в плей-офф главного еврокубка. Недаром в субботнем полуфинале Кубка Гомельского турки без всякой концовки разобрались с греческим «Олимпиакосом», который теперь тренирует сам Дэвид Блатт.

ЧТО ОНИ ДЕЛАЛИ В ПЕРЕРЫВАХ?!

И в финале «Эфес» создал ЦСКА немало проблем. Хотя армейцы и сами этому поспособствовали от души, проиграв начало каждого из четырех периодов. Судите сами: 2:7 на старте первой четверти, 0:10 во второй, 0:7 в третьей и 0:6 в последней. Путем несложного сложения получаем в сумме 2:30. «-28»! Интересно, чем это наши занимались в сегодняшних перерывах?..

Впрочем, практически все остальное время матча инициативой владели хозяева паркета. И в счете чаще вели именно они. В середине третьего периода преимущество ЦСКА достигло максимальной отметки «+11» и показалось, что судьба финала будет решена досрочно. Увы, впечатление оказалось обманчивым: на 38-й минуте «Эфес» восстановил равновесие на табло – 79:79.

И все же решающее слово осталось за армейцами. Последовали трехочковый Нандо Де Коло и проход Дэниэла Хэккетта, а затем Алек Питерс совершил перехват, сам доставил мяч в контратаку и они с Иваном Уховым парой молниеносных передач вывели Отелло Хантера на бросок сверху – 86:81 за 1.25 до конца матча. Больше «Эфес» уже ничего поделать не смог.

ПИТЕРС ОПЯТЬ ПОРАДОВАЛ

Как видите, на ключевом отрезке весьма заметные роли сыграли сразу три новичка ЦСКА – Хэккетт, Ухов и Питерс. Последний вообще оставил приятное впечатление: 3 трехочковых из 6 и 5 подборов – большее всех в команде. Ухов ограничился пятью очками за 18 минут, а вот Джоэл Боломбой на сей раз сыграл только 9 и не забил ничего. Хотя тоже запомнился – эффектным блок-шотом, смахнув мяч, находившийся непосредственно над кольцом. Тренер гостей Эргин Атаман, правда, требовал засчитать два очка и даже выскочил на площадку, но удостоился лишь технического фола.

Лучшим снайпером ЦСКА на Кубке Гомельского стал Де Коло, но я в первую очередь выделил бы не его, а Уилла Клайберна. Американец находится в отменной форме и сегодня успевал все: и забивать, и подбирать, и перехватывать. Кстати, армейцы на этом турнире вообще очень активно шли на перехваты, в обоих матчах прервав таким способом по десять атак соперника.

Подготовка к сезону завершена. Уже во вторник, 2 октября, стартует Кубок Европы, где Россию будут представлять «Локомотив», УНИКС и «Зенит», а через три дня, 5-го числа пройдут и первые матчи Единой лиги ВТБ. ЦСКА, как обычно, начинает с выезда на восток: в пятницу москвичи встречаются в Красноярске с «Енисеем», в воскресенье – в Казахстане с «Астаной». И – быстро домой, где 11 октября в 1-м туре Евролиги армейцы принимают «Барселону».

Москва. Кубок Гомельского. Финал

ЦСКА (Россия) – «Анадолу Эфес» (Турция) – 87:83 (26:20, 21:22, 20:19, 20:22)

ЦСКА: Де Коло (22), Хэккетт (10), Питерс (11), Клайберн (10), Хантер (10)

«Анадолу Эфес»​: Мичич (14), Моерман (12), Пляйс (10)

За 3-е место

УНИКС (Россия) – Олимпиакос (Греция) – 89:91 ОТ (19:18, 20:15, 19:20, 24:29, 7:9)