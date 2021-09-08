ПСБ откроет региональные центры уличного баскетбола в Чебоксарах, Тюмени и Волгограде

Во время круглого стола «Развитие профессионального спорта в субъектах РФ с учетом трансформации модели его финансирования» Рубен Бегунц рассказал, что ПСБ уделяет пристальное внимание развитию спортивной инфраструктуры в различных регионах России, поддерживая спортивные мероприятия, федерации и профессиональные клубы.

Источник фото: ПАО «Промсвязьбанк»

Также Рубен Бегунц сообщил, что банк популяризирует культуру массового спорта среди сотрудников и жителей страны, отметив одну из таких инициатив: социально-спортивный проект «ПСБ – Детям», реализация которого идет совместно с Российской федерацией баскетбола (РФБ).

- За последний год мы построили три Центра уличного баскетбола международного уровня - в Новомосковске, Туле, Калининграде, где могут заниматься все желающие: как любители, так и профессионалы.

В наших планах запустить осенью еще три таких центра - в Чебоксарах, Тюмени и Волгограде. Кроме того, мы продолжим развитие проекта и планируем открыть еще порядка 35 новых центров до 2025 года.

Источник фото: ПАО «Промсвязьбанк»

Успешную реализацию программы отметил и президент РФБ Андрей Кириленко, заявив, что в федерации будут рады продолжить сотрудничество с банком:

- Мы очень рады возможности реализации совместного с ПСБ проекта. Благодарны тому, что наши партнеры думают о социальной программе и о спортивном развитии подрастающего поколения. Такие структурные проекты необходимы российским городам. Мы будем рады, если наше сотрудничество продолжится в будущем. РФБ с огромным удовольствием готов оказать всю необходимую помощь.