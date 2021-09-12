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ПСБ открыл первый в Чувашской Республике Центр уличного баскетбола международного класса
12 сентября 17:12
автор: Сергей Иванов

ПСБ открыл первый в Чувашской Республике Центр уличного баскетбола международного класса

12 сентября Председатель ПСБ Петр Фрадков, глава Чувашской Республики Олег Николаев, президент РФБ Андрей Кириленко открыли Центр уличного баскетбола на набережной залива города Чебоксары.

Также в церемонии принял участие депутат Госдумы Федерального Собрания РФ Анатолий Аксаков, почетными гостями стали серебряные призеры по баскетболу 3x3 Олимпийских игр в Токио Илья Карпенков и Анастасия Логунова.

«Центры уличного баскетбола, которые строит банк совместно с РФБ, — это наш вклад в социальную инфраструктуру регионов и значимый импульс для развития баскетбола 3х3. Сегодня мы дали торжественный старт работе первого в республике спортивного центра по уличному баскетболу международного уровня. Аналогичных объектов в Чувашии нет. Новый уникальный спортивный центр даст возможность бесплатно заниматься олимпийским видом спорта каждому», – отметил Петр Фрадков.

Баскетбольный центр в Чебоксарах возведен в рамках Первого всероссийского спортивного проекта «ПСБ – Детям». И стал четвертым по счету в России, а до конца года аналогичные центры откроются в Волгограде и Тюмени. Центры уличного баскетбола (ЦУБ) также работают в Туле, Новомосковске, Калининграде. Все они отвечают стандартам Международной федерации баскетбола (FIBA) и позволяют проводить массовые турниры и международные соревнования. Первое соревнование в Чувашии – чемпионат города Чебоксары по баскетболу 3x3 – состоялось 12 сентября, в день открытия Центра.

ЦУБ состоит из баскетбольной и стритбольных площадок, пространства для занятий воркаутом, оборудованного тренажерами, зон с трибунами для болельщиков. Площадка может также использоваться для подготовки и сдачи норм ГТО. Общая площадь составляет 5 200 квадратных метров.

В ходе рабочей встречи Олег Николаев и Петр Фрадков также обсудили результаты совместных программ и направления дальнейшего сотрудничества в части развития массового и детского спорта в республике.

«Новый спортивный комплекс появился на территории залива Чебоксар благодаря ПСБ. За что им огромное спасибо. Поздравляю всех жителей города с этим замечательным событием. Мы получили великолепную возможность проводить здесь время интересно, активно, содержательно, а самое главное – наши баскетболисты смогут оттачивать здесь свое мастерство. Это поле мирового уровня, и соревнования здесь можно будет проводить в любое время года. Желаю бережно, но эффективно использовать это сооружение. Больших результатов и ярких эмоций всем любителям спорта», – выступил на церемонии открытия Олег Николаев.

«Великолепный центр, это уже наш четвертый проект: Тула, Новомосковск, Калининград и вот сегодня Чебоксары. Уверен, что огромное количество ребят здесь будет играть в баскетбол и получать огромное удовольствие», – отметил Андрей Кириленко.

источник: «Советский спорт»
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