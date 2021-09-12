ПСБ открыл первый в Чувашской Республике Центр уличного баскетбола международного класса

Также в церемонии принял участие депутат Госдумы Федерального Собрания РФ Анатолий Аксаков, почетными гостями стали серебряные призеры по баскетболу 3x3 Олимпийских игр в Токио Илья Карпенков и Анастасия Логунова.

«Центры уличного баскетбола, которые строит банк совместно с РФБ, — это наш вклад в социальную инфраструктуру регионов и значимый импульс для развития баскетбола 3х3. Сегодня мы дали торжественный старт работе первого в республике спортивного центра по уличному баскетболу международного уровня. Аналогичных объектов в Чувашии нет. Новый уникальный спортивный центр даст возможность бесплатно заниматься олимпийским видом спорта каждому», – отметил Петр Фрадков.

Баскетбольный центр в Чебоксарах возведен в рамках Первого всероссийского спортивного проекта «ПСБ – Детям». И стал четвертым по счету в России, а до конца года аналогичные центры откроются в Волгограде и Тюмени. Центры уличного баскетбола (ЦУБ) также работают в Туле, Новомосковске, Калининграде. Все они отвечают стандартам Международной федерации баскетбола (FIBA) и позволяют проводить массовые турниры и международные соревнования. Первое соревнование в Чувашии – чемпионат города Чебоксары по баскетболу 3x3 – состоялось 12 сентября, в день открытия Центра.

ЦУБ состоит из баскетбольной и стритбольных площадок, пространства для занятий воркаутом, оборудованного тренажерами, зон с трибунами для болельщиков. Площадка может также использоваться для подготовки и сдачи норм ГТО. Общая площадь составляет 5 200 квадратных метров.

В ходе рабочей встречи Олег Николаев и Петр Фрадков также обсудили результаты совместных программ и направления дальнейшего сотрудничества в части развития массового и детского спорта в республике.