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Winline – выбор УНИКСа, выбор победителей
24 сентября 11:00

Winline – выбор УНИКСа, выбор победителей

Казанский баскетбольный клуб УНИКС, одна из сильнейших отечественных команд, и компания Winline, являющаяся одним из крупнейших и наиболее популярных букмекеров России, рады объявить о заключении договора о долгосрочном партнерстве.

По условиям трехлетнего соглашения Winline становится титульным спонсором казанского клуба. Логотип букмекера получит центральное место на игровой форме УНИКСа во всех официальных турнирах, в которых принимают участие казанцы. Это касается и баскетбольной Евролиги, в которую УНИКС возвращается в этом сезоне спустя пять лет. таким образом Winline станет первым среди российских букмекеров титульным спонсором клуба-участника Евролиги.

Логотип бренда Winline также будет размещаться на LED-бортах казанского Баскет-холла, а на домашних матчах болельщиков УНИКСа на протяжении следующих трех сезонов ждут уникальная развлекательная программа и яркие партнерские активации, которые сделают поход на баскетбол в Казани еще более захватывающим, ярким и незабываемым.

Богдан Богачев, исполнительный директор БК УНИКС:

– Мы рады долгосрочному партнерству с таким сильным и надежным брендом. Winline — безусловный лидер в спонсорстве баскетбола и давний партнер Евролиги. Современный рынок маркетинга диктует необходимость нестандартных подходов, и уже в ближайшее время мы анонсируем ряд совместных проектов с Winline. УНИКС стремится показать максимальный результат в грядущем сезоне, и мы уверены, что партнерство с Winline будет направлено на достижение поставленных целей, а также принесет взаимную выгоду нашим брендам, большое количество запоминающихся побед, а болельщикам — яркие эмоции от баскетбола.

Александр Запольских, маркетинг директор Winline:

– Являясь амбассадором спорта в России, Winline уже давно и активно участвует в развитии и популяризации баскетбола в стране. Мы помогаем нашим партнерам сделать эмоциональную связь со своим болельщиком еще более крепкой, предлагая уникальные развлекательные активности в дни матчей, делая инфраструктуру домашних трибун более комфортной и современной, организовывая трансляции с участием лучших баскетбольных экспертов и многое другое. Все это дает возможность получить наиболее яркие и захватывающие впечатления от игры. Мы выбрали УНИКС не только благодаря серии успехов прошлого сезона, но в силу крепких традиций баскетбола в Татарстане и его столице. Уверен, совместными усилиям мы сумеем закрепить и развить этот успех.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БК УНИКС (Казань) – ведущий российским баскетбольный клуб, основанный в 1991 году. За свою 30-летнюю историю добились ряда серьезных достижений: выиграли регулярный чемпионат России (2010/2011), шесть раз выигрывали серебряные медали и еще семь раз становились бронзовыми призерами. УНИКС – трехкратный обладатель Кубка России, победитель европейского Кубка вызова FIBA (2003/2004) и Кубка Европы (2010/2011). В прошедшем сезоне УНИКС дошел до финала Кубка Европы, тем самым обеспечив себе участие в Евролиге в нынешнем году.

Winline – ведущая российская букмекерская компания с значительным присутствием в отечественном и европейском баскетболе. УНИКС стал третьим российским баскетбольным клубом-партнером Winline (у компании также действующие соглашения с московским ЦСКА и санкт-петербургским «Зенитом»). С 2019 года Winline также является эксклюзивным партнером баскетбольной Евролиги на территории России, летом текущего года стороны объявили о продлении сотрудничества минимум до конца сезона 2024/2025 года. Летом 2021 года Winline стал титульным спонсором крупнейшего в России ежегодного турнира в баскетболе 3х3 Moscow Open, который является этапом международного турнира FIBA.

источник: «Советский спорт»
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