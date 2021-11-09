Все проблемы старые, и Швед их не решит. Почему ЦСКА проиграл пять раз подряд

Предыдущий раз ЦСКА проигрывал пять матчей подряд весной 2001-го, когда в первый (и предпоследний) раз потерял звание чемпиона страны, уступив его пермскому «Урал-Грейту». Нынешняя черная полоса началась 27 октября и вобрала в себя три поединка Евролиги – дома с «Фенербахче» и во Франции с «Монако» и «Виллербанном», а также две игры Единой лиги ВТБ – в Таллине с «Калевом» и, наконец, в Казани с УНИКСом в минувшее воскресенье. В результате армейцы сползли на четвертое место в таблице внутреннего чемпионата, а в Евролиге даже выпали из зоны плей-офф и идут девятыми, с половинчатым соотношением побед и поражений 4-4.

Что же произошло?

В ПРОШЛОМ СЕЗОНЕ БЫЛО ВСЕ ТО ЖЕ САМОЕ

Первопричиной, конечно, являются травмы. Во французское турне, с которого начиналась эта грустная серия, ЦСКА ездил, без Артураса Гудайтиса, Торнике Шенгелии и Николы Милутинова. К казанскому матчу двое последних вернулись в состав, зато выпали Дэниэл Хэкетт с Йоханнесом Фогтманном. Отсюда повышенная нагрузка на оставшихся в строю, усталость в конце игр и так далее, и тому подо…

Постойте. А вам не кажется, что где-то мы это про ЦСКА уже слышали? Не 20 лет назад, а сравнительно недавно.

Так и есть. В прошлом сезоне Хэкет из-за травм пропустил в общей сложности больше месяца, Уилл Клайберн – два, Янис Стрелниекс – под три, а Милутинов в январе повредил плечо и с тех пор на площадке не появлялся.

Вы будете смеяться, но год назад ЦСКА начал Евролигу еще хуже, чем сейчас: 2-3 и 13-е место. И серия поражений у армейцев тоже была. Только не осенью, а зимой, и не из пяти матчей, а на один короче. Кстати, ушлый «Калев» и тогда успел в ней поучаствовать, накидав в Москве аж 107 очков.

НЕВЕЗЕНИЕ ИЛИ НЕУМЕНИЕ?

Возникает естественный вопрос: почему самая богатая команда в стране (и одна из богатейших в Европе) второй год не может собрать полный состав из-за разных болячек? Сомневаюсь, что дело в коронавирусе – во-первых, московско-баскетбольная травматическая пандемия (этот статус ей уже вполне можно присваивать) началась еще до всемирно-вирусной, а во-вторых, будь все так просто, армейские врачи уже обкололи бы игроков всеми мыслимыми вакцинами с головы до ног.

Невезение? Х-м, коли так, то президенту ЦСКА Андрею Ватутину впору набирать отдельный штат священников, гадалок и колдунов. Уж слишком затянулось это «неблагоприятное стечение обстоятельств». Может, все гораздо проще, и в клубе нелады с чем-то из области спортивной подготовки? Скажем, функциональной или, допустим, с восстановительными процедурами, а?

Я, конечно, понимаю, что подозревать в чем-то подобном такое «наше все», как баскетбольный ЦСКА, – это верх невоспитанности, но других внятных объяснений как-то не остается. Иначе действительно надо сажать команду в кружок на спиритические сеансы, а потом плясать под шаманские бубны у ночного костра.

ШВЕД - НЕ ВОЛШЕБНИК

Игра? А она у них тоже не изменилась. С чего бы? Все те же мучения в позиционном нападении, тот же стоячий перепас туда-сюда, та же ставка на примитивные комбинации-двойки, обыгрыш один на один и трехочковые через руки из разряда «авось залетит». По большому счету, вся тактика ЦСКА сводится к поискам неравноценных разменов в защите соперника и их реализации. Скажем, Клайберн оказывается против низкорослого опекуна, ему доставляют мяч и все 10 секунд смотрят, получится у Уилла обыграть-забить или не получится. А если мяч к нему не доходит или размена не случается, следует судорожный «фонарь» из-за дуги на 23-й секунде. Вот и весь баскетбол.

Так было год назад, так продолжается и сейчас. С тренером Димитрисом Итудисом контракт продлили, а новых игроков, если не брать в расчет странные приобретения на «глухую» скамейку а-ля Кеннет Фарид, в ЦСКА всего двое - включая не вылезающего из лазарета Григониса. То есть, в команду пришел один основной баскетболист - Алексей Швед.

Он, конечно, старается. Но получается далеко не все и не всегда. Дирижерские функции Швед берет на себя лишь от случая к случаю (уж не знаю, почему – сам сдерживается или Итудис не велит) и с сильно переменным успехом. Классные взаимодействия на постоянной основе ему удаются только с Боломбоем, которого к главным снайперам ЦСКА никак не отнесешь. Показательным в этом смысле вышел матч в Монако, где Швед начал блестяще именно как плеймейкер, и армейцы во второй четверти вели с разницей «+22», а во второй половине, когда он сдулся, проиграли со счетом 80:97.

ЗАКАТ СУПЕРСНАЙПЕРА

В защите у Шведа получается плохо. Пусть в ЦСКА он играет не без замен, как в «Химках», а минут по 20-25, и откровенно на своей половине площадки уже не филонит, постоянно нацелен на перехваты, но… Цепкость-жесткость не те, подопечного то и дело теряет – практически все соперники армейцев в Евролиге сознательно «кормят» мячами тех, против кого защищается Швед.

Ну, а что до его результативности в 9-10 очков за матч, то, боюсь, что времена суперснайпера, которым Швед в свое время безусловно являлся, закончились еще в «Химках». Был, да, увы, сплыл – как-никак, Алексею уже 32. В ЦСКА он реализует меньше 40 процентов двухочковых бросков, а дальних - лишь 26,7%, один из четырех. Иногда Швед просто не может попасть мячом в кольцо из элементарных, тренировочных ситуаций. В последнем матче с УНИКСом у него и штрафные до дужки долетали не всегда.

Чем же все это кончится? Как писал Левитанский и пели Никитины: будет апрель. И пусть следовать их песенному совету и шить для весны воздушные «сарафаны и платья из ситца» баскетбольный ЦСКА явно не собирается, думаю, что весной у армейцев все будет нормально. Не плохо, как сейчас, и не хорошо, как нам бы хотелось, а как всегда. Выйдут в бог знает какой подряд «Финал четырех», опять его проиграют, потом возьмут золото чемпионата страны…

Еще один год красно-синего сурка.