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ПСБ открыл пятый региональный центр уличного баскетбола международного класса

Председатель ПСБ Петр Фрадков вместе президентом РФБ Андреем Кириленко и губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым открыли Центр уличного баскетбола международного класса в Волгограде.
ПСБ открыл пятый региональный центр уличного баскетбола международного класса
10 ноября 2021 16:51
автор: Сергей Иванов

Почетными гостями мероприятия стали серебряные призеры Олимпиады-2020 по баскетболу 3х3 Станислав Шаров и Александр Зуев.

«Сегодня стритбол набирает особую популярность среди детей и молодежи, активных людей всех возрастов. Это самый популярный, зрелищный и доступный вид спорта, с которого начинался путь многих мировых звезд баскетбола. Но главное – миллионы человек благодаря уличным видам спорта приобщаются к здоровому, активному образу жизни. Надеюсь, в этом есть и наша общая заслуга. Одна из важнейших задач сотрудничества ПСБ с Российской федерацией баскетбола – это системное развитие массового спорта, поддержка инициатив, повышающих интерес молодежи к спорту и здоровому образу жизни, чему сейчас уделяется особое внимание со стороны государства. Мы планируем масштабировать наш проект и рассматриваем другие регионы для строительства наших центров в 2022 году», – отметил Петр Фрадков.

Сразу после открытия Центра состоялся турнир по стритболу 3х3 «ПСБ – Детям», в котором приняли участие команды спортивных школ Волгограда в различных возрастных категориях. Новый Центр уличного баскетбола ПСБ в Волгограде, как и все остальные (ранее открывшиеся в Калининграде, Туле, Новомосковске и Чебоксарах) соответствует регламенту Международной федерации баскетбола, что позволяет проводить здесь международные соревнования. При этом размеры и оснащение центров рассчитаны не только на детей, здесь смогут заниматься и взрослые – любители, профессиональные баскетболисты 3х3, а также спортсмены с ограниченными возможностями.

«Наш инфраструктурный проект с ПСБ продолжается: вместе мы открываем уже пятый по счету Центр уличного баскетбола в России. Очень рад за Волгоград – в этом городе много любителей баскетбола, и новый центр, несомненно, притянет к себе огромное количество поклонников нашего вида спорта. Еще раз хочу отметить и поблагодарить Петра Михайловича Фрадкова, его личную вовлеченность в этот проект. А Центру уличного баскетбола желаю стать еще одной достопримечательностью в прекрасном волжском городе», – подчеркнул Андрей Кириленко.

Благодаря совместному проекту ПСБ и РФБ ежегодно сотни тысяч взрослых и детей могут играть в баскетбол бесплатно, а профессиональные спортсмены — оттачивать свое мастерство в таких Центрах уличного баскетбола.

«ПСБ является одним их крупнейших финансовых институтов страны, с участием которого на территории Волгоградской области реализуется ряд взаимовыгодных инвестпроектов. Руководство ПСБ и лично вы, Петр Михайлович, занимаете активную позицию по развитию физической культуры и спорта, поддержке других социальных проектов. Строительство и ввод в эксплуатацию новых спортивных объектов популяризируют здоровый образ жизни, дает возможность заниматься любимым делом, создает комфортную среду. Это существенный вклад в развитие инфраструктуры и территорий», — подчеркнул Андрей Бочаров.

Также в ходе рабочей встречи Петр Фрадков и Андрей Бочаров обсудили другие вопросы взаимодействия и реализации совместных проектов.

источник: «Советский спорт»
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