По зарплатам ЦСКА покруче «Барсы», но выиграть в Каталонии армейцам будет проблематично

Издание Basket News на днях опубликовало рейтинг самых дорогих игроков Евролиги. В топ-10 по зарплатам сразу три армейца – Милутинов, Шенгелия и Швед. У всех оклад переваливает за отметку в 2 млн евро, и такого нет больше ни у одного клуба.

«Барселона» в этом плане тоже может гордиться, в ее рядах играет возглавляющий список Никола Миротич со своими пятью миллионами в год. Хиггинс и Калатес (11-14 позиции) получают по 1,8 млн. Но тут не надо забывать, что ЦСКА по-прежнему платит неустойку Майку Джеймсу, который перебрался в «Монако». Если бы не удрал из России из-за конфликта с главным тренером красно-синих Димитрисом Итудисом, то получал бы и ныне свои 2,5 млн, так что ЦСКА тут точно немного покруче «Барселоны».

А вот на паркете дела у российского суперклуба совсем не ахти какие. В конце октября - начале ноября ЦСКА выдал серию из поражений, какой не случалось целых 20 лет, с весны 2001-го, когда в первый и предпоследний раз армейцы упустили золото чемпиона страны, уступив «Урал-Грейту».

Татьяна Макеева / БК ЦСКА

Нынешний кризис начался с 27 октября. Были проиграны три матча Евролиги – дома «Фенербахче» и во Франции «Монако» и «Виллербанну», а также игры Единой лиги ВТБ с «Калевом» и УНИКСом. В итоге ЦСКА в Евролиге выпал из зоны плей-офф. Девятое место с четырьмя поражениями в восьми турах – не лучший старт турнира.

Правда, год назад случался у ЦСКА такой же спад, только дело было не осенью, а зимой. Четыре поражения кряду вызваны были отсутствием основных игроков, вот и сегодня команду преследуют травмы. Шенгелия был хорош в начале сезона, но потом сломался, а без него армейцы не впечатляют. Хорошо еще, что выиграли 11 ноября в Евролиге дома у «Маккаби», пусть и со скрипом – 74:73. Важно было прервать черную полосу.

У «Барселоны» настроение несколько иное. Второе место в таблице Евролиге, где каталонцы идут вровень с «Реалом», уступая лишь «Милану», не оставляют сомнений, что испанская команда будет снова претендентом на титул. В прошлом сезоне она проиграла главный матч «Эфесу», но нынче имеет, пожалуй, самый сбалансированный состав, отличного тренера и главное – огромное желание победить.

В чемпионате Испании у «Барсы» также второе место и одинаковое количество очков с лидером и извечным противником «Реалом». Первое поражение в этом турнире каталонцы потерпели 14 ноября, уступив «Валенсии» 79:87.

Михаил Сербин / БК ЦСКА

Последние три личных встречи ЦСКА «Барселоне» проиграл, включая зимний поединок в нынешнем году. Это было предыдущее свидание принципиальных соперников. К игре в среду армейцы подходят не в ранге фаворита. Букмекеры ставят на то, что хозяева должны побеждать. Афиша матча выглядит крайне привлекательно – встреча двух европейских грандов, но на деле же сегодня москвичи далеки от былого величия. ЦСКА - самая пропускающая команда Евролиги, по этому показателю армейцы идут примерно вровень с аутсайдером турнира «Жальгирисом».

Без доли везения ЦСКА вряд ли победить каталонцев. Болельщикам также стоит испытать удачу вместе с букмекерской компанией «Лига Ставок». Получайте Джекпоны за каждое пари, участвуйте в розыгрыше 400 млн рублей каждый день, каждую неделю и каждый месяц! Пройти регистрацию можно тут.