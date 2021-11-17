Суеверия и прочая мистика делают жизнь пушистиков невыносимо трудной. Возможно, ты тоже ускорял шаг, когда видел, что дорогу тебе перебегает черный котик.

У TENNISI bet, как известно, ноября нет, зато есть бонусябрь! И задание там сегодня итальянское!

Сделай ставку на матчи итальянских команд в баскетбольной Евролиге в размере 111 рублей – и получишь 222 рубля на бонусный счёт. Под акцию попадают только ставки прематч.

А еще сегодня TENNISI bet наливает 10 000 опыта твоему кэшбэк-герою за любой экспресс!

Люби котиков, руби бонусы и прокачивай свой кэшбэк!

Календарь бонусября, регистрация и бонус до 17500 рублей по ссылке только тут.

TENNISI bet. Ставки с теннисирующим эффектом!