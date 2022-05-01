«Мы не будем играть по правилам Запада». Репортаж с турнира в Краснодаре

Это был юбилейный, 15-й, подобный турнир.

– Когда «Локобаскет» только зарождался, мы уже знали, что это будет масштабный проект, – сказал Андрей Ведищев, президент ПБК «Локомотив-Кубань» и «Локобаскет - Школьная лига». – Ведь организовывается все это для детей, а они наше будущее, будущее нашей страны. Это счастье – видеть, каким праздником для них являет этот чемпионат. И каждый год «Локобаскет» расширяется, прирастает новыми регионами. У этого проекта большой потенциал. Мы стали свидетелями его светлого настоящего, а его ждет и большое будущее. Уверен, «Локобаскет» еще отметит и 20-летие, и 30-летие.

Ведищев, кстати, принял участие в Матче друзей, который прошел в день финалов между решающими матчами турниров юношей и девушек. Выглядел он на площадке отлично, как будто завершил карьеру не 20 лет назад, а совсем недавно. В игре принял участие и депутат Госдумы, единственный непобежденный чемпион мира в профессиональном боксе из России и постсоветских стран.

– Я боксер, а бокс это индивидуальный вид спорта. Мне всегда не хватало командной борьбы, поэтому я всегда играл в футбол, баскетбол, - признался Пирог после матча.

– Расстроены, что не удалось набрать очков?

– Нет, я вообще больше концентрировался на передачах, отдавал пас, когда можно было забросить самому.

– Как вам игралось под руководством олимпийского чемпиона по прыжкам на батуте Александра Москаленко?

– У нас уже сработанная связка, не первый год он руководит нашей командой. Вообще, «Локобаскет» – грандиозное мероприятие, настоящий спортивный праздник.

– В нынешних условиях, когда многие легионеры уезжают из России, подготовка резерва выходит на первый план.

– В наше время политика перемешалась со спортом, но две трети мира остаются для нас открытыми. Мы не будем действовать по тем правилам, которые нам навязывает Запад. У нас появилась возможность поменять вектор, больше ориентироваться на те страны, которые от нас не отвернулись. Проводить там турниры. Сейчас высвобождается большое количество средств, за счет которых можно и нужно развивать собственный спорт, прежде всего, массовый.

Что касается самого турнира, то всего в Суперфинале сыграли 42 команды. У девушек до финала дошли команды Республики Хакасия и Ростовской области. Правда, серьезной борьбы в финале не получилось: сибирячки уверенно выиграли 69:28. Зато исход матча юношей был неясен до последней четверти. В итоге к радости местных болельщиков победу во встрече с командой из Волгоградской области одержали парни из Краснодарского края.