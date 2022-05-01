ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Мы не будем играть по правилам Запада». Репортаж с турнира в Краснодаре

В Краснодаре прошел Суперфинал всероссийского чемпионата «Локобаскет - Школьная лига».
«Мы не будем играть по правилам Запада». Репортаж с турнира в Краснодаре
01 мая 2022 22:47
автор: Юрий Волохов

Это был юбилейный, 15-й, подобный турнир.

Когда «Локобаскет» только зарождался, мы уже знали, что это будет масштабный проект, – сказал Андрей Ведищев, президент ПБК «Локомотив-Кубань» и «Локобаскет - Школьная лига». Ведь организовывается все это для детей, а они наше будущее, будущее нашей страны. Это счастье видеть, каким праздником для них являет этот чемпионат. И каждый год «Локобаскет» расширяется, прирастает новыми регионами. У этого проекта большой потенциал. Мы стали свидетелями его светлого настоящего, а его ждет и большое будущее. Уверен, «Локобаскет» еще отметит и 20-летие, и 30-летие.

Ведищев, кстати, принял участие в Матче друзей, который прошел в день финалов между решающими матчами турниров юношей и девушек. Выглядел он на площадке отлично, как будто завершил карьеру не 20 лет назад, а совсем недавно. В игре принял участие и депутат Госдумы, единственный непобежденный чемпион мира в профессиональном боксе из России и постсоветских стран.

Я боксер, а бокс это индивидуальный вид спорта. Мне всегда не хватало командной борьбы, поэтому я всегда играл в футбол, баскетбол, - признался Пирог после матча.

Расстроены, что не удалось набрать очков?
Нет, я вообще больше концентрировался на передачах, отдавал пас, когда можно было забросить самому.

– Как вам игралось под руководством олимпийского чемпиона по прыжкам на батуте Александра Москаленко?
У нас уже сработанная связка, не первый год он руководит нашей командой. Вообще, «Локобаскет» грандиозное мероприятие, настоящий спортивный праздник.

В нынешних условиях, когда многие легионеры уезжают из России, подготовка резерва выходит на первый план.
В наше время политика перемешалась со спортом, но две трети мира остаются для нас открытыми. Мы не будем действовать по тем правилам, которые нам навязывает Запад. У нас появилась возможность поменять вектор, больше ориентироваться на те страны, которые от нас не отвернулись. Проводить там турниры. Сейчас высвобождается большое количество средств, за счет которых можно и нужно развивать собственный спорт, прежде всего, массовый.

Что касается самого турнира, то всего в Суперфинале сыграли 42 команды. У девушек до финала дошли команды Республики Хакасия и Ростовской области. Правда, серьезной борьбы в финале не получилось: сибирячки уверенно выиграли 69:28. Зато исход матча юношей был неясен до последней четверти. В итоге к радости местных болельщиков победу во встрече с командой из Волгоградской области одержали парни из Краснодарского края.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Мы не будем играть по правилам Запада». Репортаж с турнира в Краснодаре
«Мы не будем играть по правилам Запада». Репортаж с турнира в Краснодаре
В Краснодаре прошел Суперфинал всероссийского чемпионата «Локобаскет - Школьная лига».
01.05.2022 22:47
Баскетбол
автор: Юрий Волохов
Андрей Мальцев: Мы будем заново строить систему подготовки собственного резерва
Андрей Мальцев: Мы будем заново строить систему подготовки собственного резерва
Интервью «Советскому спорту» дал главный тренер баскетбольного клуба «Химки».
02.03.2022 13:14
Баскетбол
автор: Анастасия Лукачи
«Жальгирис» и «Барселона» отказались играть в России, «Калев» вышел из Лиги ВТБ
«Жальгирис» и «Барселона» отказались играть в России, «Калев» вышел из Лиги ВТБ
Баскетбольный клуб «Барселона» сегодня принял решение не лететь в Санкт-Петербург на матч Евролиги с местным «Зенитом», сообщает пресс-служба клуба.
24.02.2022 19:51
Баскетбол
автор: Юрий Волохов
Люби котиков, руби бонусы и прокачивай свой кэшбэк
Люби котиков, руби бонусы и прокачивай свой кэшбэк
17 ноября в Италии отмечается день защиты черных котов.
17.11.2021 15:30
Баскетбол
автор: Сергей Иванов
По зарплатам ЦСКА покруче «Барсы», но выиграть в Каталонии армейцам будет проблематично
По зарплатам ЦСКА покруче «Барсы», но выиграть в Каталонии армейцам будет проблематично
В среду 17 ноября в рамках Евролиги ЦСКА проведет гостевой матч с одним из фаворитов турнира «Барселоной» (23:00 мск).
16.11.2021 11:00
Баскетбол
автор: Сергей Иванов
ПСБ открыл пятый региональный центр уличного баскетбола международного класса
ПСБ открыл пятый региональный центр уличного баскетбола международного класса
Председатель ПСБ Петр Фрадков вместе президентом РФБ Андреем Кириленко и губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым открыли Центр уличного баскетбола международного класса в Волгограде.
10.11.2021 16:51
Баскетбол
автор: Сергей Иванов
Все проблемы старые, и Швед их не решит. Почему ЦСКА проиграл пять раз подряд
Все проблемы старые, и Швед их не решит. Почему ЦСКА проиграл пять раз подряд
В конце октября - начале ноября сильнейший баскетбольный клуб России выдал серию поражений, какой у него не случалось целых 20 лет.
09.11.2021 08:00
Баскетбол
автор: Лев Тигай
Winline – выбор УНИКСа, выбор победителей
Winline – выбор УНИКСа, выбор победителей
24.09.2021 11:00
Баскетбол
ПСБ открыл первый в Чувашской Республике Центр уличного баскетбола международного класса
ПСБ открыл первый в Чувашской Республике Центр уличного баскетбола международного класса
12 сентября Председатель ПСБ Петр Фрадков, глава Чувашской Республики Олег Николаев, президент РФБ Андрей Кириленко открыли Центр уличного баскетбола на набережной залива города Чебоксары.
12.09.2021 17:12
Баскетбол
автор: Сергей Иванов
ПСБ откроет региональные центры уличного баскетбола в Чебоксарах, Тюмени и Волгограде
ПСБ откроет региональные центры уличного баскетбола в Чебоксарах, Тюмени и Волгограде
В рамках IX международного форума «Россия – спортивная держава» директор по спортивным проектам ПСБ Рубен Бегунц рассказал об опыте банка в реализации собственных спортивных проектов.
08.09.2021 18:50
Баскетбол
Выход ЦСКА из кризиса оказался фейком. Как армейцы проиграли своему самому удобному сопернику
В 27-м туре РПЛ красно-синие уступили в Грозном «Ахмату» (0:2), который до этого победили всухую восемь раз подряд, и остались на четвертом месте.
«Давно привык к пенальти в ворота «Спартака». Джикия — о победе над «Крыльями»
Защитник «Спартака» Георгий Джикия после победы над «Крыльями Советов» (2:1) в матче 27-го тура РПЛ высказался о словах Валерия Карпина, желтой карточке и пропуске матча с «Уралом».
«Спартак» может выдохнуть? Как дубль Соболева отдалил красно-белых от опасной черты
В 27-м туре РПЛ команда Паоло Ваноли с трудом сломила сопротивление самарцев (2:1) и теперь не вылетит в ФНЛ напрямую.
Однажды кошмар закончится — и тогда… Как быстро снимали спортивные санкции с других стран
Вспоминаем, как раньше завершались периоды всемирных санкций, – вроде тех, под которыми сейчас оказалась наша страна.
«Большой ли тренер Семак? «Зенит» застрахован от судейских ошибок». Интервью Бышовца
Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец поделился с «Плеймейкером» мыслями об очередном чемпионстве команды из Санкт-Петербурга.
Ограбление по-ирландски. Как у Аманды Серрано украли победу в бою года против Кэти Тейлор
Главный бой в истории женского бокса, который прошел 1 мая на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, завершился скандальной победой ирландки Кэти Тейлор над пуэрториканкой Амандой Серрано.
«С такими переменами в составе статистика не работает — будет 1:1». Прогноз Ловчева на матч «Ахмат» — ЦСКА
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги между командами Андрея Талалаева и Алексея Березуцкого (1 мая, 19:00).
Чито измочалил, Кинг-Конг впечатлил, Питбуль не убедил. Итоги UFC on ESPN 35
В главном бою очередного турнира UFC эквадорец Марлон Вера победил решением американца Роба Фонта и включился в титульную гонку. Победили в Лас-Вегасе и два представителя бывшего СССР - молдаванин Александр Романов и белорус Андрей Орловский.
Чемпионский покер Семака! «Зенит» взял золото четвертый год подряд
Победив дома «Локомотив» (3:1), клуб из Санкт-Петербурга за три тура до окончания чемпионата-2021/22 стал недосягаем для соперников.
ЦСКА — чемпион! Федоров выиграл Кубок Гагарина спустя девять месяцев после того, как стал тренером
ЦСКА победил в Магнитогорске в седьмом матче финала плей-офф КХЛ у «Металлурга» (4:1) и второй раз в своей истории завоевал Кубок Гагарина.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика