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Финал НБА-2022. Что нужно знать о заключительной стадии чемпионата

3 июня, в 4:00 по московскому времени, состоялся первый матч финала НБА. «Голден Стэйт Уорриорс» приняли на домашней площадке «Бостон Селтикс». Эта серия обещает быть интересной. Возможно, что в ней будет семь матчей.
Финал НБА-2022. Что нужно знать о заключительной стадии чемпионата
03 июня 2022 18:32
автор: Анастасия Клюквина
автор фото: Sportsnet.ca

Сделать прогноз до старта финала довольно сложно. Именно это противостояние насыщенно множеством сюжетных линий, которые напрямую могут повлиять на результат каждого матча.

Важно вспомнить, как обе команды дошли до финала: «Голден Стэйт» прошли первые три раунда без особого труда – серию с «Денвером» команда закрыла в пяти матчах, с «Мемфисом» – в шести и с «Далласом» – в пяти.

Для «Селтикс» дорога к большому финалу была не такой уж и лёгкой. В этом плей-офф они сумели отомстить трём соперникам, которые ранее обыгрывали их в матчах на выбывание: «Бруклину» (в прошлом году проиграли, в этом – 4:0 в серии), «Милуоки» (2019) и «Майами» (2020). Борьба с действующими чемпионами и парнями из Флориды шла до последнего, седьмого матча.

Соответственно, пошёл ли недельный отдых на пользу «воинам», и успели ли восстановиться «Селтикс», мы узнаем совсем скоро. Команды встретятся в финале во второй раз за всю историю лиги – первый финал между ними был в 1964 году.

Для «Голден Стэйт» этот финал будет шестым за последние восемь лет. После двухлетнего затишья династия, которую многие списали со счетов, воскресла, пусть и в ином составе.

Но здесь по-прежнему играет Стефен Карри, который в 34 года держится на впечатляющем уровне. Если «Уорриорс» возьмут чемпионство в этом году, то Карри может подняться на несколько ступенек в баскетбольной иерархии. Потому что уже сейчас он является лучшим снайпером в истории НБА и находится в одном ряду с Майклом Джорданом, Леброном Джеймсом, Тимом Данканом, Мэджиком Джонсоном и другими легендарными баскетболистами.

Для «Селтикс» чемпионство тоже будет иметь историческое значение – оно станет 18-м в истории клуба и первым с 2008 года. Важно отметить, что процент побед «Бостона» после 50 матчей регулярного чемпионата был ниже 50. В случае победы это будет первый случай в истории НБА.

У «Бостон Селтикс» и «Голден Стэйт Уорриорс» есть много общего. В первую очередь, обе команды входят в ТОП-5 лиги по игре в защите (впервые с финала 2010 года). Вторая особенность: команды строились через драфт и «выращивание» собственной молодёжи. И третий момент: главные тренеры обеих команд, Стив Керр и Име Удока, играли под руководством Грегга Поповича в «Сан-Антонио» (тренера с наибольшим количеством побед в НБА), а затем были его ассистентами в национальной сборной.

В этом финале ждут своего часа и ветераны: Эл Хорфорд, который неожиданно для всех воскресил свою карьеру в «Бостоне», проведёт первый финал в карьере. Для этого ему понадобилось сыграть больше всего матчей в плей-офф – 141. Со стороны «Уорриорс» на паркет может выйти Андре Игудала. Этот финал может стать для него седьмым за карьеру.

И напоследок – еще несколько фактов, связанных с наступающей финальной серией:

1. Ни один игрок в составе «Селтикс» не участвовал в финале НБА, в то время как «Уорриорс» суммарно провели 123 матча в финальных сериях.

2. Впервые с 1996 года в командах-финалистах есть два игрока, которые лидируют по очкам в своих командах, и при этом они выступают за один клуб в течение своей карьеры (Джейсон Тейтум и Джейлен Браун; Стефен Карри и Клэй Томпсон).

3. Интересная закономерность: выход альбома рэпера Кендрика Ламара = чемпионство «Голден Стэйт». Так было в 2015, 2017 и 2018 годах. Посмотрим, возьмут ли «Уорриорс» титул в этом году.

А за кого в этом финале болеете вы?

источник: «Советский спорт»
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