Финал НБА-2022. Что нужно знать о заключительной стадии чемпионата

Сделать прогноз до старта финала довольно сложно. Именно это противостояние насыщенно множеством сюжетных линий, которые напрямую могут повлиять на результат каждого матча.

Важно вспомнить, как обе команды дошли до финала: «Голден Стэйт» прошли первые три раунда без особого труда – серию с «Денвером» команда закрыла в пяти матчах, с «Мемфисом» – в шести и с «Далласом» – в пяти.

Для «Селтикс» дорога к большому финалу была не такой уж и лёгкой. В этом плей-офф они сумели отомстить трём соперникам, которые ранее обыгрывали их в матчах на выбывание: «Бруклину» (в прошлом году проиграли, в этом – 4:0 в серии), «Милуоки» (2019) и «Майами» (2020). Борьба с действующими чемпионами и парнями из Флориды шла до последнего, седьмого матча.

Соответственно, пошёл ли недельный отдых на пользу «воинам», и успели ли восстановиться «Селтикс», мы узнаем совсем скоро. Команды встретятся в финале во второй раз за всю историю лиги – первый финал между ними был в 1964 году.

Для «Голден Стэйт» этот финал будет шестым за последние восемь лет. После двухлетнего затишья династия, которую многие списали со счетов, воскресла, пусть и в ином составе.

Но здесь по-прежнему играет Стефен Карри, который в 34 года держится на впечатляющем уровне. Если «Уорриорс» возьмут чемпионство в этом году, то Карри может подняться на несколько ступенек в баскетбольной иерархии. Потому что уже сейчас он является лучшим снайпером в истории НБА и находится в одном ряду с Майклом Джорданом, Леброном Джеймсом, Тимом Данканом, Мэджиком Джонсоном и другими легендарными баскетболистами.

Для «Селтикс» чемпионство тоже будет иметь историческое значение – оно станет 18-м в истории клуба и первым с 2008 года. Важно отметить, что процент побед «Бостона» после 50 матчей регулярного чемпионата был ниже 50. В случае победы это будет первый случай в истории НБА.

У «Бостон Селтикс» и «Голден Стэйт Уорриорс» есть много общего. В первую очередь, обе команды входят в ТОП-5 лиги по игре в защите (впервые с финала 2010 года). Вторая особенность: команды строились через драфт и «выращивание» собственной молодёжи. И третий момент: главные тренеры обеих команд, Стив Керр и Име Удока, играли под руководством Грегга Поповича в «Сан-Антонио» (тренера с наибольшим количеством побед в НБА), а затем были его ассистентами в национальной сборной.

В этом финале ждут своего часа и ветераны: Эл Хорфорд, который неожиданно для всех воскресил свою карьеру в «Бостоне», проведёт первый финал в карьере. Для этого ему понадобилось сыграть больше всего матчей в плей-офф – 141. Со стороны «Уорриорс» на паркет может выйти Андре Игудала. Этот финал может стать для него седьмым за карьеру.

И напоследок – еще несколько фактов, связанных с наступающей финальной серией:

1. Ни один игрок в составе «Селтикс» не участвовал в финале НБА, в то время как «Уорриорс» суммарно провели 123 матча в финальных сериях.

2. Впервые с 1996 года в командах-финалистах есть два игрока, которые лидируют по очкам в своих командах, и при этом они выступают за один клуб в течение своей карьеры (Джейсон Тейтум и Джейлен Браун; Стефен Карри и Клэй Томпсон).

3. Интересная закономерность: выход альбома рэпера Кендрика Ламара = чемпионство «Голден Стэйт». Так было в 2015, 2017 и 2018 годах. Посмотрим, возьмут ли «Уорриорс» титул в этом году.

А за кого в этом финале болеете вы?