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«Буревестник»-1940, «Спартак» - 1975, а теперь «Зенит»! Клуб из Санкт-Петербурга – чемпион России

«Зенит» сотворил сенсацию. Уступая в серии 1-3, питерцы выиграли три матча подряд, два из которых в гостях, и заслуженно свергли с трона бессменного чемпиона Единой лиги ВТБ, ЦСКА.
«Буревестник»-1940, «Спартак» - 1975, а теперь «Зенит»! Клуб из Санкт-Петербурга – чемпион России
05 июня 2022 17:08
автор: Владислав Домрачев
автор фото: БК "Зенит"

Несмотря на лояльность судей по отношению к армейцам, а также удаления до конца игры своего тренера Паскуаля. Его выдворили в начале четвертой четверти за два подряд технических. Напрасно он ругался с судьями, они работали в том же ключе, что и люди в полосатых джерси на хоккейных матчах СКА.

После трех четвертей ЦСКА вел «+6», а уступил те же 6 очков. Если бы убрали рулевого москвичей Итудиса, шансы хозяев удержать преимущество заметно возросли бы.

Да, в четвертой четверти армейцы лишились своего главного снайпера Шведа, получившего травму пальца руки. На паркет он больше не вышел. Удивляет слабый коучинг ЦСКА. Грек, похоже, не помогает, а мешает команде. Своей мимикой и жестами, а также заменами невпопад.

В первой половине гости оторвались на 15 очков, потом спустили перевес. Армейцы завелись, перехватили инициативу. Однако в решающие моменты зенитовцев было не остановить. Хозяева же почему-то перестали играть на короля щита центрового Милутинова, одеяло на себя потянул американец Клайберн. Увы, он не чета своему знаменитому соотечественнику-пианисту – лауреату престижного конкурса Чайковского. Он мазал штрафные, совершал потери, но главное – после матча №4 у него сбился прицел. Может, напрасно Клайберн по ходу финальной серии сменил прическу?

Были в составе ЦСКА и туристы – это тяжелый форвард Йеребко. Он ведь легионер (швед), при этом ровным счетом ничего не умеет, только фолы хватает. Непонятна роль атакующего защитника москвичей Фримена. Его надо было вписывать в команду, Итудис же сделал ставку на квартет в лице Шведа, Милутинова, Клайберна, Уэйра.

Слезы наворачиваются при виде игры Антонова, Курбанова, Ухова. На их фоне выгодно смотрелись Карасев, Фридзон и особенно Захаров. Последний из них забил наиважнейшие мячи, заставив капитулировать чемпионов.

Впервые финальная серия проводилась до четырех побед. Седьмой матч на арене «Мегаспорт» собрал рекордную для российского баскетбола аудиторию – 12300 зрителей. Заставив вспомнить огненное соперничество ЦСКА и «Жальгириса» (из литовского Каунаса) в 1980-е. Вчера ночью автор этих строк освежил в памяти решающий матч финала 1987 года. Дворец спорта в Лужниках не мог вместить всех желающих, на 12-тысячник ходил ходуном. Армейцы под руководством тренера Селихова ухитрились растранжирить перевес «+19», во втором тайме благодаря сумасшедшему броску Волкова через руки Сабониса (да еще и от щита) – а это 220 см – затащили игру в овертайм, который проиграли 0:10.

Впервые клуб из города на Неве, «Буревестник», первенствовал в чемпионате страны до войны – в 1940-м. А 31 марта тоже далекого 1975 года ленинградский чемпионом СССР стал ленинградский «Спартак», вырвав победу у ЦСКА 78:77 на глазах 10000 зрителей. Хотя после первого тайма табло ДС «Юбилейный» высвечивало безрадостные для хозяев цифры 29:46 (!). В дуэли Беловых, Александра и Сергея, ленинградец набрал 21 очко, москвич – 30. Великий тренер Владимир Кондрашин к триумфу на Олимпиаде-1972, ЧМ-1974 и в розыгрыше Кубка кубков-1975 присовокупил победу в чемпионате страны. Теперь с ним сравнивают Паскуаля, умеющего высветить сильные стороны каждого своего игрока и заставить их работать на общее дело.

Самым ценным игроком финала назвали американского форварда «Зенита» Микки, настрелявшего сегодня 19 очков – больше всех.

источник: «Советский спорт»
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«Буревестник»-1940, «Спартак» - 1975, а теперь «Зенит»! Клуб из Санкт-Петербурга – чемпион России
«Буревестник»-1940, «Спартак» - 1975, а теперь «Зенит»! Клуб из Санкт-Петербурга – чемпион России
«Зенит» сотворил сенсацию. Уступая в серии 1-3, питерцы выиграли три матча подряд, два из которых в гостях, и заслуженно свергли с трона бессменного чемпиона Единой лиги ВТБ, ЦСКА.
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