Начали за здравие: «Бостон» открыл счет в серии против «Уорриорс»

С первых минут было видно, что «Голден Стэйт» взяли игру под свой контроль. Движение мяча, характерное для команды, позволяло находить хорошие возможности для реализации бросков. В стартовой четверти главным героем был Стефен Карри: он забросил сразу шесть трехочковых (лучший результат в истории финалов НБА) и набрал 21 очко (второй лучший результат; впереди только Майкл Джордан с 22 очками в четвёртой четверти матча против «Финикс Санс» в 1993 году). Но и «Селтикс» сильно не отставали.

Во второй четверти «Бостон» сделал акцент на защите периметра: Карри опекали Уайт, Тейтум, Смарт, и возможностей для открытых бросков уже было не так много. За первую половину команды суммарно выбросили 20 трехочковых, что стало новым рекордом в матчах финала.

После большого перерыва «Голден Стэйт» вернулись в игру. Команда известна своими рывками в третьих четвертях. «Уорриорс» обеспечили себе преимущество в 12 очков.

Но в заключительной четверти «Бостон» переиграл соперника со счётом 40:16. «Селтикс» попали девять трехочковых из 12. Более того, «Бостон» сделал почти пятиминутный рывок, за который команда набрала 17 очков и не пропустила ни одного. Это второй лучший результат в финалах НБА за последние 50 лет (в 2003 году «Сан-Антонио Сперс» в шестой игре финала против «Нетс» организовали рывок 19-0). «Кельты» выиграли матч с разницей в 12 очков.

Что интересно, это первый случай в истории финалов НБА, когда команда, проигрывая с разницей в 10 и более очков после трех четвертей, выигрывает матч с разницей в 10 и более очков.

У «Бостона» в этом плей-офф соотношение побед и поражений в гостевых матчах составляет 8-2. А для «Голден Стэйт» это первый матч, проигранный дома в этом плей-офф.

Лидером по результативности у победителей стал Эл Хорфорд, (26 очков, 6 подборов, 3 передачи). Он реализовал шесть трехочковых, что является рекордом среди дебютантов в финале НБА. 24 очка набрал Джейлен Браун, Деррик Уайт – 21 (со скамейки). У Джейсона Тейтума всего 12 очков, но при этом 13 передач.

У «Голден Стэйт» самым результативным оказался Стефен Карри (34 очка, 5 подборов, 5 передач). Неплохо провёл свой дебютный матч в финале Эндрю Уиггинс – 20 очков, 5 подборов, 3 блокшота. Клэй Томпсон набрал 15 очков.