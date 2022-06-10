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Игра рывков: как «Голден Стэйт» обыграли «Бостон»

Второй матч финала НБА был совсем не похож на первую игру: на этот раз «выстрелить» решили хозяева площадки.
Игра рывков: как «Голден Стэйт» обыграли «Бостон»
10 июня 2022 21:05
автор: Анастасия Клюквина

Произошло это не сразу: всю первую половину команды шли вровень. Джейсон Тейтум набрал 21 очко в первой половине (из 28 в итоге). Казалось бы, нас ждет такая же вторая половина, а там и до клатча недалеко.

Но третья четверть матча решила все: «Уорриорс» выиграли ее со счетом 35:14. В истории клуба это наибольшая разница в любой четверти в финале НБА. Главными героями этого рывка были Стефен Карри и Джордан Пул. Бросок последнего с сиреной с почти что с 9 метров так вообще добил не только игроков «Бостона», но и болельщиков.

«Селтикс», в свою очередь, на этом отрезке совершили больше потерь (5), чем попали с игры (4). Они теряли мяч по ходу всей встречи, и «Голден Стэйт» хорошо этим пользовались, набрав 33 очка после потерь соперника. Трио Хорфорд-Смарт-Уайт уже не блистало так, как в первом матче, его практически не было заметно.

Зато кто был по-настоящему заметен, так это Дрэймонд Грин. После поражения в первом матче он заявил, что игра будет совершенно другой, и сдержал своё обещание. Игрок с грязной репутацией, человек, без которого ни одна стычка не обходится и который в то же время может приносить пользу команде, набирая 9 очков, 5 подборов и 7 передач. Он уже в первой четверти получил технический фол и мог бы получить второй к концу первой половины, но этого не произошло. Грин был главным действующим лицом во втором матче финала. Он дал команде ту энергию, без которой, возможно, и не произошло бы того рывка в третьей четверти.

После матча, естественно, самым частотным на пресс-конференции был вопрос о нарушении Дрэймондом Грином правил, и стоило ли его удалять.

Главный тренер «Бостона» Име Удока заявил, что если бы он играл сейчас, то получил бы два технических фола за такой эпизод. Джейлен Браун высказался о том, что хозяевам площадки многое позволялось.

Не остался в стороне и бывший игрок «Селтикс» Седрик Максвелл. Он сказал, что Дрэймонда Грина в 80-е годы «вырубили бы к чертям» за его грубую игру. В ответ Грин возмутился тем, что о жёсткой игре в 80-е и 90-е говорят те, кто сами «получали» от соперников и не дрались, и что Максвелла тоже вырубили бы.

То чувство, когда происходящее за пределами площадки интереснее, чем вся вторая половина матча финала.

По поводу происходящего, кстати, высказалась и мама Дрэймонда Грина в ответ на критику его сына: «Было смешно видеть, как они (игроки «Селтикс») плачут. Они же такие крутые парни. И если ты так крут, то почему ноешь, когда кто-то ведёт себя с тобой жёстко?»

Как бы там ни было, но этот матч остался за «Голден Стэйт». Счёт 1-1, серия переезжает в Бостон.

источник: «Советский спорт»
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