Кто тут у нас MVP? Стефен Карри помог сравнять счет в серии с «Селтикс»

Стартовый состав гостей претерпел некоторые изменения: вместо Кевона Луни вышел Отто Портер, а Дрэймонда Грина сдвинули на пятерку. Но потом игроки снова поменялись, затем Грин два фола получил в первой четверти. В начале встречи «Голден Стэйт» нахватали фолов (Карри нарушил правила через минуту после стартового свистка), «Селтикс» пробивали много штрафных, но на исход встречи это не повлияло.

Стартовый рывок хозяев «Уорриорс» довольно быстро отыграли, и уже вплоть до клатча игра была равной. Карри был главным действующим лицом и реализовывал броски тогда, когда это было нужно лучше всего, чтобы не отставать от «Бостона». Со скамейки ему помогал Джордан Пул, который во второй четверти поймал огонь; Эндрю Уиггинс и Клэй Томпсон также внесли свой вклад. У Дрэймонда Грина снова матч не задался, болельщики продолжали его отвлекать своими выкриками, и, кажется, это сработало.

Если говорить о «Селтикс», то в первой четверти атаку команды зажигал Джейсон Тейтум, он набрал 12 очков. Джейлен Браун значительно помог команде в третьей четверти, но 21 очка было недостаточно. Тейтум же завершил матч с 23 очками на 23 бросках, в четвёртой четверти он попал ноль бросков из пяти и совершил четыре потери, когда против него играл в защите 34-летний Неманья Бьелица (он сыграл всего девять минут в этом матче).

Стефен Карри отжег по полной, конечно: набрал 43 очка (14/26 с игры, 7/14 трехочковых), 10 подборов, 4 передачи. Он стал вторым игроком в истории НБА, который набрал 40 и более очков в возрасте 34 лет и старше. Компанию в этом списке ему составили Майкл Джордан и Леброн Джеймс.

А «Голден Стэйт» выиграли матч на выезде в 27 сериях плей-офф подряд. Это самая длинная серия в истории НБА.

БОНУС: ОСОБОЕ МНЕНИЕ МЭДЖИКА ДЖОНСОНА

Легендарный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон написал в своих социальных сетях о причине поражения «Селтикс» в четвертом матче. Она кроется в трехочковых бросках, которые «Бостон» продолжал бросать в четвёртой четверти, несмотря на промахи.

Также Джонсон выразил точку зрения по поводу того, кто должен стать самым ценным игроком финала: «Я думаю, не имеет значения, кто выиграет серию, Стефен Карри должен стать MVP, потому что он доминировал в первых четырех играх!»

ПОВТОРИТСЯ ЛИ ИСТОРИЯ?

Интересный факт: в 2015 году, когда «Голден Стэйт» играли против «Кливленд Кавальерс» в финале, они проигрывали по ходу серии со счетом 1-2. После этого они выиграли три матча подряд и стали чемпионами.

Каким станет итоговый счет в серии с «Бостоном», мы узнаем в течение недели.