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«Голден Стэйт» хочет оформить титул в Бостоне. Прогноз на шестой матч финала НБА

В ночь на 17 июня пройдет шестой поединок решающей серии плей-офф НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» может оформить чемпионство в противостоянии с «Бостон Селтикс» (4:00 мск).
«Голден Стэйт» хочет оформить титул в Бостоне. Прогноз на шестой матч финала НБА
16 июня 2022 12:00
автор: Сергей Иванов
автор фото: Официальный сайт НБА

Пока впереди «Голден Стэйт» (3-2), забравший пятый матч финала. Возможно, эта игра стала переломной. По статистике команда, которая выиграла пятый матч после счета 2-2, становится чемпионом в 73 процентов случаев. И это отличный повод для пари! Ведь в акции «Джекпот «Большой куш»» у вас есть шанс одной ставкой получить сразу двойной выигрыш — за успешный прогноз на матч и за счастливый джекпон. Призовой фонд акции составляет 450 миллионов рублей — присоединяйтесь к клубу победителей!

«Бостон» изначально не рассматривался фаворитом финала. Букмекеры отдают предпочтение «Уорриорз». Так, «Лига Ставок» на победу «Голден Стэйт» в финале предлагала перед стартом серии коэффициент 1,67, в то время как выигрыш «Кельтов» шел за 2,48. Пока прогнозы оправдываются, но у «Селтикс» есть шанс в виде домашней игры. Если команда дотянет до седьмого матча, там в нервной концовке могут сработать любые нюансы.

Фото: Официальный сайт НБА

«Бостон» мог многое решить в свою пользу в четвертой встрече на своей площадке, но команда Айме Удоки отдала концовку сопернику. Хотя играла лучше и большую часть матча контролировала ситуацию на паркете. Пятый поединок серии был нехарактерным для обоих клубов. Лидеры провели не лучшие матчи, а главная звезда «Уорриорз» Стеф Карри так вовсе всех удивил. Он провел первый в карьере матч плей-офф без трехочковых, хотя это была уже его 133-я кубковая игра. До этого средняя статистика парня составляла 4 трехочковых за матч.

Два раза в одну воронку снаряд, как известно, не падает, так что смело можно ставить на попадания Карри из-за дуги. Ведь до этого с дальними выстрелами у Стефа все было в большом порядке. В четвертом матче он набрал 43 очка. А когда засбоил признанный снайпер, «Голден Стэйт» добился успеха благодаря командной игре и в первую очередь отменной обороне. В четвертой четверти гости были неудержимы.

Специалисты уверяют, что не стоит ждать результативной игры в шестом матче. При этом главный тренер «Уорриорз» Стив Керр заявляет, что этот поединок должен стать последним в серии. «Мы хотим завоевать титул в Бостоне. И собираемся закончить серию в Бостоне», – цитирует Керра NBC Sports.

Фото: Официальный сайт НБА

«Голден Стэйт» в шаге от четвертого титула за восемь лет. Чемпионом клуб становился в 2015-м, 2017-м и 2018-м. Еще дважды за это время проиграл в финалах – в 2016-м «Кливленду» и в 2019-м «Торонто». «Бостон» не был первым с 2008-го, когда в финале переиграл «Лос-Анджелес».

Но то дела давно минувших лет. Сегодняшнему «Селтикс» только придется доказывать состоятельность своих чемпионских планов. Команда уже прыгнула выше головы, вопреки прогнозам добравшись до финальной серии. И сделала это несмотря на травмы по ходу сезона и благодаря характеру своих звезд - Джейсона Тейтума, Эла Хорфорда, Джейлена Брауна, Роберта Уильямса.

Однако на финише тяжелейшего сезона у них может банально не остаться сил. До финала они добирались сквозь семиматчевые серии с «Милуоки» и «Майами», потому соперник и выглядел свежее в концовках последних матчей.

Уповать «Бостону» остается на статистику личных встреч. С начала династии «Голден Стэйт» «Селтикс» остаются единственной командой лиги с положительным балансом в матчах с «Уорриорз». В шестом матче хозяева надеются на помощь трибун и, конечно, на изрядную долю удачи. Болельщикам также стоит ее испытать вместе с букмекерской компанией «Лига Ставок». Крутите Колесо фортуны и получайте возможность выиграть бесплатную ставку до 10 000 рублей и VIP-статус с первого дня! Пройти регистрацию можно тут.

источник: «Советский спорт»
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