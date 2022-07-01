В НБА одному игроку заплатят, как в НХЛ целой команде! Недаром чемпионов НХЛ не узнают на улицах

К сожалению, напичканный сверх всякой меры легионерами ЦСКА убил у меня какой-нибудь интерес к отечественному баскетболу и вообще «лучшей игре с мячом». Хотя в детстве я три года настойчиво атаковал корзину, даже на первенство Москвы за «Буревестник» играл. А высшим тогдашним моим достижением стало участие в пятиминутных гонялках в минибаскет перед матчами ЦСКА во дворце тяжелой атлетики на Ленинградском проспекте. Особой гордостью было то, что результаты тех наших вечерних мальчишеских забав на утро печатали в «Советском спорте» аккурат после статистики команд мастеров! Как сейчас помню, «Буревестник» - «Динамо» - 8:6!

Так вот, просматривая утром новостную ленту, я испытал легкий шок.

264 миллиона долларов. Чего-чего? Повторите еще раз!

Одному игроку. Как это?

Баскетболисту. Ого!

Не афроамериканцу. Не может быть!

Не американцу. А кому тогда?

Сербу. Круто!

Этого счастливчика, установившего рекорд НБА по величине контракта (на пять лет), зовут Никола Йокич. 27 лет. Центровой «Денвера». Вице-чемпион Олимптады-2016 в Рио. MVP двух последних сезонов НБА.

Но! Чемпионом никогда не становился. Более того, в трех из его семи лет в «Денвере» клуб вообще в плей-офф не попадал! А когда проходил, дважды вылетал во втором раунде, в этом году – и вовсе в первом. Только однажды, в 2020-м, добирался до финала конференции.

Ну прямо баскетбольный Макдэвид, который как раз в минувшем июне впервые поучаствовал в финале Запада, где вместе со своим «Эдмонтоном» удостоился знатного отлупа от «Колорадо» - 0-4!

Тем не менее отсутствие даже намека на командные титулы не мешает канадцу и сербу быть самыми высокооплачиваемыми в профессии. Но какова разница в годовых окладах - 12,5 млн против почти 55 млн! Да на зарплату одного Йокича можно содержать целый клуб НХЛ! Напомню, когда после локаута в 2005 году лига пробила потолок зарплат, стартовал он с 39 млн долларов и постепенно дорос до 81,5 млн в закончившемся сезоне при нижней границе в 60,2 млн.

Иначе говоря, на 264 млн долларов Йокича безбедно могут существовать сразу четыре клуба НХЛ! Ибо на следующий чемпионат лига установила вилку платежной ведомости от 61 до 82,5 млн долларов.

Полагаю, при росте в 2 метра 11 сантиметров Николе и так не давали проходу на улицах Денвера, а теперь о нем узнают и далекие от баскетбола люди. Те же полицейские - и при удобном случае обязательно попросят автограф и фото на память. Тем более если «Денвер» когда-то все-таки победит всех и устроит чемпионский парад по даунтауну.

Одну арену с «Наггетс», как известно, делит «Колорадо». В четверг «молнии», добывшие Кубок Стэнли спустя 21 год, на пожарных машинах прокатились с серебряной чашей по городу. Их приветствовали десятки тысяч благодарных болельщиков. Все, короче, как обычно. Если бы не один забавный эпизод.

По ходу парада игроки «лавин» неоднократно спускались к публике, дабы лично поприветствовать фанатов, сфоткаться, дать пять. Путешествие в народ 21-летнего Боуэна Байрама обернулось невиданным конфузом. Полисмен, сопровождавший шумную процессию на велосипеде, решил, что это обыкновенный болельщик и принялся загонять защитника «Колорадо» за ограждение?! Только когда толпа закричала – это игрок, страж порядка понял ошибку и пропустил чемпиона обратно к своим товарищам.

Вот вам и разница между 55 миллионами и 894 тысячами, сколько получает Байрам в «лавинах». А точнее, надо полагать, в уровне популярности баскетбола и хоккея. Недаром ледовая игра в Северной Америке по рейтингам скатилась уже на пятое место, пропустив вперед и соккер.