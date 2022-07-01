ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

В НБА одному игроку заплатят, как в НХЛ целой команде! Недаром чемпионов НХЛ не узнают на улицах

Сегодня в североамериканском спорте сошлись два события, которые четко показали: где находится баскетбол, а где, увы, хоккей.
В НБА одному игроку заплатят, как в НХЛ целой команде! Недаром чемпионов НХЛ не узнают на улицах
01 июля 2022 12:36
автор: Виталий Славин
автор фото: AP Photo/David Zalubowski

К сожалению, напичканный сверх всякой меры легионерами ЦСКА убил у меня какой-нибудь интерес к отечественному баскетболу и вообще «лучшей игре с мячом». Хотя в детстве я три года настойчиво атаковал корзину, даже на первенство Москвы за «Буревестник» играл. А высшим тогдашним моим достижением стало участие в пятиминутных гонялках в минибаскет перед матчами ЦСКА во дворце тяжелой атлетики на Ленинградском проспекте. Особой гордостью было то, что результаты тех наших вечерних мальчишеских забав на утро печатали в «Советском спорте» аккурат после статистики команд мастеров! Как сейчас помню, «Буревестник» - «Динамо» - 8:6!

Так вот, просматривая утром новостную ленту, я испытал легкий шок.

264 миллиона долларов. Чего-чего? Повторите еще раз!

Одному игроку. Как это?

Баскетболисту. Ого!

Не афроамериканцу. Не может быть!

Не американцу. А кому тогда?

Сербу. Круто!

Этого счастливчика, установившего рекорд НБА по величине контракта (на пять лет), зовут Никола Йокич. 27 лет. Центровой «Денвера». Вице-чемпион Олимптады-2016 в Рио. MVP двух последних сезонов НБА.

Но! Чемпионом никогда не становился. Более того, в трех из его семи лет в «Денвере» клуб вообще в плей-офф не попадал! А когда проходил, дважды вылетал во втором раунде, в этом году – и вовсе в первом. Только однажды, в 2020-м, добирался до финала конференции.

Ну прямо баскетбольный Макдэвид, который как раз в минувшем июне впервые поучаствовал в финале Запада, где вместе со своим «Эдмонтоном» удостоился знатного отлупа от «Колорадо» - 0-4!

Тем не менее отсутствие даже намека на командные титулы не мешает канадцу и сербу быть самыми высокооплачиваемыми в профессии. Но какова разница в годовых окладах - 12,5 млн против почти 55 млн! Да на зарплату одного Йокича можно содержать целый клуб НХЛ! Напомню, когда после локаута в 2005 году лига пробила потолок зарплат, стартовал он с 39 млн долларов и постепенно дорос до 81,5 млн в закончившемся сезоне при нижней границе в 60,2 млн.

Иначе говоря, на 264 млн долларов Йокича безбедно могут существовать сразу четыре клуба НХЛ! Ибо на следующий чемпионат лига установила вилку платежной ведомости от 61 до 82,5 млн долларов.

Полагаю, при росте в 2 метра 11 сантиметров Николе и так не давали проходу на улицах Денвера, а теперь о нем узнают и далекие от баскетбола люди. Те же полицейские - и при удобном случае обязательно попросят автограф и фото на память. Тем более если «Денвер» когда-то все-таки победит всех и устроит чемпионский парад по даунтауну.

Одну арену с «Наггетс», как известно, делит «Колорадо». В четверг «молнии», добывшие Кубок Стэнли спустя 21 год, на пожарных машинах прокатились с серебряной чашей по городу. Их приветствовали десятки тысяч благодарных болельщиков. Все, короче, как обычно. Если бы не один забавный эпизод.

По ходу парада игроки «лавин» неоднократно спускались к публике, дабы лично поприветствовать фанатов, сфоткаться, дать пять. Путешествие в народ 21-летнего Боуэна Байрама обернулось невиданным конфузом. Полисмен, сопровождавший шумную процессию на велосипеде, решил, что это обыкновенный болельщик и принялся загонять защитника «Колорадо» за ограждение?! Только когда толпа закричала – это игрок, страж порядка понял ошибку и пропустил чемпиона обратно к своим товарищам.

Вот вам и разница между 55 миллионами и 894 тысячами, сколько получает Байрам в «лавинах». А точнее, надо полагать, в уровне популярности баскетбола и хоккея. Недаром ледовая игра в Северной Америке по рейтингам скатилась уже на пятое место, пропустив вперед и соккер.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
В НБА одному игроку заплатят, как в НХЛ целой команде! Недаром чемпионов НХЛ не узнают на улицах
В НБА одному игроку заплатят, как в НХЛ целой команде! Недаром чемпионов НХЛ не узнают на улицах
Сегодня в североамериканском спорте сошлись два события, которые четко показали: где находится баскетбол, а где, увы, хоккей.
01.07.2022 12:36
Баскетбол
автор: Виталий Славин
Династия, которая никуда не уходила: «Голден Стэйт Уорриорс» – чемпионы НБА!
Династия, которая никуда не уходила: «Голден Стэйт Уорриорс» – чемпионы НБА!
Вот и финал НБА подошел к концу: «Уорриорс» закрыли серию на выезде и выиграли четвертый титул за восемь лет.
21.06.2022 19:59
Баскетбол
автор: Анастасия Клюквина
Упущенная возможность: как «Бостон» проиграл «Голден Стэйт»
Упущенная возможность: как «Бостон» проиграл «Голден Стэйт»
Пятый матч финала НБА, который состоялся на арене «Чейс Центр», можно считать первым шагом к «падению» «Селтикс». Но обо всём по порядку.
16.06.2022 23:45
Баскетбол
автор: Анастасия Клюквина
«Голден Стэйт» хочет оформить титул в Бостоне. Прогноз на шестой матч финала НБА
«Голден Стэйт» хочет оформить титул в Бостоне. Прогноз на шестой матч финала НБА
В ночь на 17 июня пройдет шестой поединок решающей серии плей-офф НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» может оформить чемпионство в противостоянии с «Бостон Селтикс» (4:00 мск).
16.06.2022 12:00
Баскетбол
автор: Сергей Иванов
Кто тут у нас MVP? Стефен Карри помог сравнять счет в серии с «Селтикс»
Кто тут у нас MVP? Стефен Карри помог сравнять счет в серии с «Селтикс»
В финале НБА по-прежнему сохраняется интрига, что очень хорошо для заключительной стадии чемпионата. В четвертом матче серии, который смело можно назвать именем Стефена Карри, «Уорриорс» удалось переиграть «Селтикс».
14.06.2022 11:09
Баскетбол
автор: Анастасия Клюквина
Первый матч финала НБА в «Ти Ди Гарден» с 2010 года: как это было
Первый матч финала НБА в «Ти Ди Гарден» с 2010 года: как это было
По статистике команда, которая ведет в финале 2-1, выигрывает чемпионат с вероятностью 82%.
12.06.2022 21:00
Баскетбол
автор: Анастасия Клюквина
Александр Павлов: Если играешь «три на три» – в классический баскетбол уже не тянет вернуться
Александр Павлов: Если играешь «три на три» – в классический баскетбол уже не тянет вернуться
Разновидность баскетбола «3 на 3» широкими шагами набирает популярность в России. В чем прелесть этой разновидности баскетбола, и кто в нее играет, поигравший в Единой Лиге (ранее – Суперлиге) за «Енисей» и петербургский «Спартак» Александр Павлов рассказал в интервью «Советскому спорту».
10.06.2022 21:35
Баскетбол
автор: Максим Михалко
Игра рывков: как «Голден Стэйт» обыграли «Бостон»
Игра рывков: как «Голден Стэйт» обыграли «Бостон»
Второй матч финала НБА был совсем не похож на первую игру: на этот раз «выстрелить» решили хозяева площадки.
10.06.2022 21:05
Баскетбол
автор: Анастасия Клюквина
ПСБ открыл первый на Ставрополье и седьмой в России Центр уличного баскетбола
ПСБ открыл первый на Ставрополье и седьмой в России Центр уличного баскетбола
В Ставрополе открылся новый спортивный объект международного класса, построенный по инициативе ПСБ и Российской Федерации Баскетбола (РФБ) при поддержке руководства региона и города.
07.06.2022 21:35
Баскетбол
Начали за здравие: «Бостон» открыл счет в серии против «Уорриорс»
Начали за здравие: «Бостон» открыл счет в серии против «Уорриорс»
Ключевым отрезком на старте финальной серии НБА стала четвертая четверть.
06.06.2022 11:14
Баскетбол
автор: Анастасия Клюквина
Адебайор вручил Гран-при, в Кубок РПЛ вложат полмиллиарда. Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
Обновленный красный болид привезет Леклера к победе! Расклады на Гран-при Великобритании
1 - 3 июля в Сильверстоуне пройдет десятый этап «Формулы-1». «Плеймейкер» оценивает шансы пилотов и их команд.
Минималка от «Питтсбурга», солнце Майами или шанс на Кубок Стэнли? Что выберет этим летом Малкин
1 июля истек срок контракта Евгения Малкина с «Питтсбург Пингвинз». Если стороны не подпишут новое соглашение в ближайшие недели, то наш центрфорвард выйдет на рынок неограниченно свободным агентом.
«Лига Ставок» и другие лидеры рынка получили награды на «Премии РБ»-2022
В Москве прошла церемония вручения наград победителям ежегодной Премии «Рейтинга Букмекеров». Гран-при удостоилась компания «Фонбет».
«Допускаю, что этот Циннбауэр через неделю захочет уехать». Ринат Билялетдинов — о новом главном тренере «Локомотива»
Бывший наставник «Локомотива» Ринат Билялетдинов поделился с «Плеймейкером» мнением о назначении Йозефа Циннбауэра.
Когда Месси и Роналду не попадают даже в Топ-20! Marca составила «правильный» рейтинг лучших
Авторитетное испанское издание устроило голосование, выбрав сотню лучших футболистов года, выступавших в Европе. Жюри состояло из 60 журналистов и аналитиков со всего мира, а результаты удивят многих.
Дзюба и другие экс-сборники на выданье! Российские звезды, которые подходят к старту РПЛ без контракта с клубом
«Плеймейкер» выбрал пять самых известных российских футбольных свободных агентов.
Дочь Тутберидзе вышла замуж за США? Межсезонье в фигурном катании
Серебряные призеры последнего чемпионата России в танцах на льду и участники Олимпиады-2022 Диана Дэвис и Глеб Смолкин, похоже, действительно хотят переметнуться из-под нашего флага под звездно-полосатый.
Вернет ли Холлоуэй корону? Выиграет ли Павлович самый опасный бой в жизни? Топ-7 поединков ММА и Bellator в июле-2022
«Плеймейкер» рассказывает о главных боях, которые ждут поклонников ММА в июле 2022 года.
«Не готов побриться под ноль в случае победы над «Зенитом» в Суперкубке». Гильермо Абаскаль — о работе в России
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о первых днях пребывания в новой команде, уходе из его штаба Андрея Ещенко, предстоящем Суперкубке и трансферах Антона Зиньковского и Мацея Рыбуса.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика