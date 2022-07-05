Нашел книгу с правилами и решил сыграть. Откуда пошел есть русский баскетбол

История отечественного баскетбола началась в 1901 году. Георгий Дюперрон – основатель олимпийского движения в России, спортивный журналист, а также теоретик и библиограф российского спорта, упомянул баскетбол в своих трудах.

Не менее важную роль в становлении отечественного баскетбола сыграл богатый американец Джеймс Стокс. Он приехал в Россию, узнав о гибели сыновей на Кавказе. В память о них в 1902 году было организовано спортивное общество «Маяк». Именно здесь прошли первые соревнования по баскетболу.

Ещё один человек, без которого, возможно, мы бы не узнали о баскетболе – это Степан Васильев. Однажды он нашёл книгу с баскетбольными правилами и предложил товарищам сыграть. Так баскетбол начал своё распространение. Самые первые соревнования организовал американец Эрих Мораллер – он был приглашённым специалистом физического воспитания.

Среди четырёх команд «Маяка» лучшей была команда «Лиловые» (она была так названа по цвету маек), капитаном которой был Васильев.

На заре развития отечественного баскетбола главным событием считается проведение первого в России международного матча. Это случилось в 1909 году. «Лиловые» играли против команды американцев из Союза христианской молодёжи, в учебном центре которого был создан баскетбол. Команда наших соотечественников выиграла матч со счётом 28:19.

В 1910 году, помимо «Маяка», баскетбол развивался в другом спортивном обществе - «Богатырь». А через три года в нашей стране были уже изданы первые баскетбольные правила.

В 1920-е годы баскетбол стал неотъемлемой частью физкультурных праздников, а 1923 году был проведён первый чемпионат СССР по баскетболу, но его победитель не был определён. Финальный матч между командами Москвы и Петрограда начался с опозданием на полчаса – не хватало одного игрока из московской команды, так как он участвовал в соревнованиях по пятиборью. Команда в итоге начала матч в меньшинстве и победила, и соперники подали протест. Но реванш петроградцы не взяли, потому что вторая встреча между командами не состоялась.

С 1937 года вместо чемпионата СССР начали проходить клубные соревнования. Первыми чемпионами стали мужская и женская команды «Динамо».

В 1940-1941 годах развивались теория и методика отечественного баскетбола – создавались программы для секций и первые учебные пособия. К 1941 году в СССР было более 82 тысяч баскетболистов.

В 1947 году команда СССР была признана на международном уровне – она стала частью ФИБА. Мужская сборная завоевала по 9 медалей на Олимпийских играх и на чемпионатах мира, а также 21 медаль на чемпионатах Европы. Итог – 39 медалей за 40 международных турниров.

Выдающиеся игроки:

Александр Белов – автор победного броска в финальном матче Олимпиады-72 против сборной США. Этот матч принёс Белову историческую славу – его даже приглашали в НБА и выставили на драфт. Также из-за превосходства Белова над другими игроками по части прыжка ФИБА ввела правило голтендинга. Оно запрещает трогать мяч, который коснулся щита и находится на снижающейся траектории.

Сергей Белов – 11-кратный чемпион СССР, самый результативный игрок в том же матче против США (набрал 20 очков из 51). В 1992 году американцы включили его в Зал славы – это был первый случай, когда такой чести удостоился не американский баскетболист.

Иван Едешко вошёл в историю баскетбола благодаря передаче через всю площадку на Александра Белова. Что интересно, на Олимпийских играх площадка была на два метра длиннее классической. Едешко трижды был включён в европейскую сборную. Также его сравнивали с легендой НБА Мэджиком Джонсоном.

Выдающиеся тренеры:

Александр Гомельский – возглавлял сборную СССР на протяжении 18 лет. Член Зала славы баскетбола с 1995 года и Зала славы ФИБА с 2007 года, а также трёхкратный обладатель титула «Тренер года». Под его руководством команда становилась олимпийским чемпионом, дважды выиграла чемпионат мира и семь раз – чемпионат Европы.

Степан Спандарян – тренировал команду в 1951—1952, 1956—1962 годах; один из основоположников советского баскетбола. Заслуженный мастер спорта СССР (1943), заслуженный тренер СССР (1957), а также судья всесоюзной категории (1976). Отправной точкой в развитии его успешной карьеры стала организация молодёжного физкультурного кружка в типографии «Рабочей газеты», где Спандарян работал грузчиком.

Владимир Кондрашин – под его руководством команда впервые выиграла Олимпийские игры в 1972 году. Был включён в Зал славы ФИБА в день его открытия – 1 марта 2007 года.

Что касается женской сборной, то она не отставала от мужской команды по успехам, несмотря на то, что женский баскетбол был включён в программу Олимпийских игр лишь в 1976 году. Команда СССР выигрывала олимпийский турнир дважды, шесть раз становилась чемпионом мира и 21 раз – чемпионом Европы (лишь один раз было завоёвано серебро).

Выдающиеся игроки:

Ульяна Семёнова – лучшая баскетболистка Латвии XX века. Была включена в Зал славы в Спрингфилде (1993), а также в Зал славы международной федерации баскетбола в Испании (2007). Одна из самых высоких женщин СССР – её рост 210 см, а размер обуви – 58.

Татьяна Овечкина (мать хоккеиста Александра Овечкина) – двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы. Всю свою карьеру она выступала за «Динамо» (1967-1982), затем была главным тренером команды: под её руководством клуб четыре раза выигрывал чемпионат России и вышел в финал Евролиги в сезоне 1999-2000.

Наталья Засульская – чемпионка Олимпийских игр 1992 года, трёхкратная чемпионка Европы, лучший игрок Суперлиги (1999), участница шести «Финалов четырёх» чемпионата Европы, лучшая баскетболистка десятилетия в России, семикратная чемпионка Испании.

Выдающиеся тренеры:

Лидия Алексеева – тренировала сборную в течение 22 лет. Под её руководством команда дважды становилась Олимпийским чемпионом, пять раз выигрывала чемпионат мира и 12 раз – чемпионат Европы. Была включена в Зал славы ФИБА в 2007 году. В 2012 году, перед Матчем всех звёзд НБА, Лидия Алексеева автоматически была включена в Зал славы баскетбола им. Джеймса Нейсмита.

Евгений Гомельский – заслуженный тренер РСФСР и СССР. Его считают лучшим тренером женских баскетбольных команд. Главная награда, которую получила команда под его руководством – золото Олимпийских игр 1992 года. В 1998 году Федерация спортивных журналистов России назвала Гомельского лучшим тренером страны.

После распада СССР в истории отечественного баскетбола наступил новый период. В 1991 году была создана Российская федерация баскетбола, в 1994-1995 – Суперлига среди шести лучших мужских команд. Мужская сборная России стала победителем чемпионата Европы в 2007 году, а женская команда – в 2003, в 2007 и 2011 годах.