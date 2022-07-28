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В погоне за перстнем. Летняя лига НБА: история, формат и интересные факты

Летняя лига НБА – это ежегодный турнир, который проводится в межсезонье. В нём принимают участие определённые категории игроков: новички, только что выбранные на драфте; молодые баскетболисты, которым нужна игровая практика; игроки, не входящие в основную ротацию; игроки из фарм-клубов НБА (G-Лига, она же Лига развития); незадрафтованные игроки. Для многих баскетболистов Летняя лига – это возможность проявить свои таланты, чтобы получить, например, двусторонний контракт.
В погоне за перстнем. Летняя лига НБА: история, формат и интересные факты
28 июля 2022 00:13
автор: Анастасия Клюквина

Соответственно, для команд-участниц Летней лиги самое важное – задействовать как можно больше молодых игроков для их развития.

Хотя у кого-то может быть иная мотивация – получить перстень чемпиона Летней лиги (это произойдёт впервые в истории турнира). Почти как в настоящей НБА.

Если обратиться к истории, можно заметить следующее: Летняя лига в НБА не одна. Главной из них считается та, что проводится в Лас-Вегасе, но есть и другие турниры с меньшим количеством команд. Они развивались параллельно.

В 1969 году была создана Summer Pro League, которая проводила матчи в Калифорнии. Количество команд НБА, участвующих в этой лиге, увеличивалось, но не стремительно. К примеру, в 1976 году играли четыре команды, а в 2003 – всего девять.

Но что интересно, участниками турнира были не только команды НБА.

В 1981 году в рамках Summer Pro League за команду «Лос-Анджелес Лейкерс» играла профессиональная баскетболистка Нэнси Либерман. В то время у неё был контракт с «Даллас Даймондс» женской профессиональной баскетбольной лиги. Два года ранее ещё одна баскетболистка, Энн Мэйерс, могла стать частью «Индиана Пейсерс», но не прошла просмотр.

Через три года участником Summer Pro League стала мужская сборная США. Команда готовилась к Олимпийским играм.

В Summer Pro League участвовал даже футболист Рэнди Мосс. Согласно правилам НФЛ, игрок должен был получить разрешение от команды «Миннесота Вайкингс», заплатить взнос на участие в лиге в размере 395 долларов, а также подписать документ, в котором говорилось о том, что, если Мосс получит травму, играя в баскетбол, футбольная команда не будет ответственна за оставшуюся часть его контракта. В итоге Рэнди Мосс сыграл в трёх мачтах, набирая в среднем почти 13 очков и делая 6 подборов.

В 2007 году был последний сезон Summer Pro League. Он проходил с участием любительских команд.

В то же время существовала ещё одна Летняя лига (1999-2004) – Reebok Pro Summer League (первоначальное название – Shaws Pro Summer League). Игры проходили в Бостоне. В первом сезоне приняли участие семь команд НБА и мужская сборная Германии по баскетболу. К 2002 году состав команд увеличился до десяти. Были изменены некоторые правила: четверти длились не 12 минут, а десять; если игра доходила до овертайма, он длился три минуты вместо пяти; после шестого персонального замечания игрок не удалялся, но последующие фолы приводили к одному штрафному броску соперника.

В 2004 году Reebok Pro Summer League прекратила своё существование в связи со съездом демократической партии и нехватки мест в отелях.

Третья Летняя лига, которая была распущена – Orlando Pro Summer League. Она существовала 15 лет (2002-2017). Причина уже другая – интерес перекочевал к турниру в Лас-Вегасе.

Как проходит Летняя лига сейчас

В этом году первым турниром, открывшим Летнюю лигу, стал California Classic. Он возник по инициативе «Сакраменто Кинс» после прекращения Летней лиги в Орландо. Помимо «Кингс», участниками были «Голден Стэйт Уорриорс», «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

Следующий турнир – Salt Lake City Summer League. В ней участвовали «Юта Джаз», «Оклахома-Сити Тандер», «Мемфис Гриззлис» и «Филадельфия Севенти Сиксерс». Лига была создана в 1984 году. В турнире, который изначально назывался Rocky Mountain Revue, принимали участие выпускники университетов Юта, Юта Стэйт, Уэбер Стэйт и университета Бригама Янга. Впоследствии к лиге стали присоединяться команды НБА. Почти все команды играли в Rocky Mountain Revue, кроме «Лос-Анджелес Лейкерс», «Детройт Пистонс» и «Вашингтон Уизардс». Кроме того, именно в этой летней лиге участвовали официальные лица НБА, а также проходило обучение судей.

Летняя лига в Лас-Вегасе проходит с участием всех 30 команд НБА, поэтому этому турниру уделяется больше внимания. Каждая команда проводит в общей сложности пять матчей. По итогу первых четырёх игр две лучшие команды попадают в финал, который проходит 18 июля.

Остальные команды сыграют ещё по одному матчу. Для составления расписания будут учитываться такие факторы, как интерес к трансляции и соперничество команд.

Если у двух команд одинаковый баланс побед и поражений, то учитывается результат встреч между этими командами. Второй критерий – разница забитых и пропущенных очков. На третий раз, если это необходимо, бросают жребий.

Если в такой ситуации окажутся три и более команды, убирается только первый критерий.

источник: «Советский спорт»
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В погоне за перстнем. Летняя лига НБА: история, формат и интересные факты
Летняя лига НБА – это ежегодный турнир, который проводится в межсезонье. В нём принимают участие определённые категории игроков: новички, только что выбранные на драфте; молодые баскетболисты, которым нужна игровая практика; игроки, не входящие в основную ротацию; игроки из фарм-клубов НБА (G-Лига, она же Лига развития); незадрафтованные игроки. Для многих баскетболистов Летняя лига – это возможность проявить свои таланты, чтобы получить, например, двусторонний контракт.
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