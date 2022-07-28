Шанс для баскетбольных талантов. Что такое Лига развития НБА и как она устроена

История

Лига развития существует с сезона-2001/02 (тогда она называлась Национальная баскетбольная лига развития). Она состояла из восьми команд, которые территориально располагались на юго-востоке США (Северная Каролина, Южная Каролина, Вирджиния, Алабама, Джорджия).

В 2005 году название организации упростилось – она стала называться Лигой развития НБА (сокращённо Ди-Лига). Это было связано с заключением нового коллективного соглашения и стремлением привлечь внимание болельщиков к низшей лиге.

К 2015 году каждая из команд Лиги развития была связана с одним клубом НБА. Но на этом расширение не закончилось, так как не у всех команд НБА был свой фарм-клуб. Для этого лига сама приобретала франшизы.

В сезоне-2017/18 Лига развития снова претерпела изменение в названии – теперь она уже не Ди-Лига, а Джи-Лига (в связи с заключением партнёрства с Gatorade).

В 2020 году была создана ещё одна команда Лиги развития – NBA G League Ignite. Туда входят молодые игроки, которые хотят попасть в НБА, не играя за колледж/университет. Команда участвует в выставочных матчах вне традиционного расписания Лиги развития. Потенциальным игрокам предлагается зарплата до 500 000 долларов.

Основные положения

На данный момент в Лиге развития НБА 30 команд: 28 из них являются фарм-клубами команд НБА, одна команда из Мексики (в прошлом году дебютировала в турнире G League Showcase – о нём речь пойдёт ниже) и выше упомянутая G League Ignite.

Каждая команда состоит из 12 игроков. В Джи-Лиге можно играть с 18 лет.

Сезон Лиги развития начинается в январе, а заканчивается в середине апреля. Команды распределены на Западную и Восточную конференции. В плей-офф выходит по шесть команд из каждой конференции. В финале команды играют до двух побед, в предыдущих раундах – до одной победы.

У Лиги развития также есть свой драфт: он проводится ежегодно, как и основной драфт НБА, но состоит из трёх раундов. Для того чтобы попасть на драфт, игроки принимают участие в турнире Player Invitational.

Как работают подписания

Игрок, который был отчислен командой НБА во время тренировочного лагеря, может стать частью её фарм-клуба в Лиге развития. Таких игроков может быть четыре. В то же время они остаются свободными агентами, любая команда НБА может их подписать. Баскетболистов могут вызывать в Лигу развития неограниченное количество раз.

С сезона-2017/18 в НБА появились двусторонние контракты. Суть таких подписаний в том, что игрок проводит большую часть матчей в Лиге развития, но при этом он может переходить в команду НБА (которая соответствует фарм-клубу) на срок до 45 дней в регулярном сезоне, а также входить в состав до начала сезона. Но в плей-офф НБА играть нельзя. Право на двусторонний контракт имеют баскетболисты, игравшие не более четырёх лет в НБА.

Исключением был сезон 2020-21, когда из-за пандемии COVID-19 игрокам на двусторонних контрактах было разрешено сыграть до 50 матчей в НБА (после отмены ограничений – больше 50) и участвовать в плей-офф.

Мероприятия

Главным событием считается Матч всех звёзд Лиги развития НБА. В нём принимают участие 20 игроков. Составы определяются с помощью голосования болельщиков и главных тренеров лиги. Матч состоит из двух половин по 20 минут каждая, как в студенческом баскетболе.

По аналогии с НБА, Лига развития также проводит Slam Dunk Contest и конкурс трёхочковых бросков.

Ещё одно мероприятие – NBA G League Showcase. Это четырёхдневный турнир, в котором все команды Лиги развития играют между собой по два раза. Изначально мероприятие задумывалось для скаутов и генеральных менеджеров команд НБА.

Также Лига развития проводит международный баскетбольный турнир NBA G League International Challenge. В нём участвуют игроки Джи-Лиги, выбранные на Матч всех звёзд, и национальные команды. Матчи проводятся по правилам ФИБА.

Индивидуальные награды

Награды, которые вручаются игрокам Лиги развития по окончании сезона, есть и в НБА. Это, прежде всего, самый ценный игрок (MVP), лучший защищающийся игрок, MVP Матча всех звёзд, самый прогрессирующий игрок, тренер года. Также награждаются лучшие управленцы, формируются символическая сборная сезона, символическая сборная по игре в защите и сборная лучших новичков сезона.

Кроме того, у Лиги развития была своя награда – так называемая Development Champion. Её обладателем становилась команда, которая наилучшим образом развивает баскетбольные таланты, тем самым воплощая цель лиги.