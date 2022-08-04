9 лет за масло! Американскую лесбиянку ждёт русская тюрьма

Напомним суть этой истории. В феврале этого года двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США Бриттни Грайнер была задержана за контрабанду наркотиков. Она прилетела в Москву из Нью-Йорка с жидкостью для вейпов, содержащей гашишное масло.

Первой о возможных запрещённых веществах в багаже Грайнер, которая выступает за клуб «УГМК» из Екатеринбурга, сигнализировала служебная собака в Шереметьеве.

Багаж решили досмотреть. Сотрудников таможни заинтересовали вейпы баскетболистки, а точнее жидкость для них. Последующая экспертиза показала, что интерес таможенников был не случайным — в жидкостях содержалось гашишное масло.

Мы уже писали о том, что Грайнер – открытая лесбиянка. И факт принадлежности к гей-сообществу вряд ли упростит олимпийской чемпионке жизнь за решеткой.

https://www.sovsport.ru/chronicles/articles/2:1035959

На защиту Грайнер поднялись очень многие спортсмены. Но при этом – вне эфира, off the record – многие соглашаются с активно циркулирующим сейчас тезисом о том, что Грайнер будут готовить к обмену на одного из серьезных российских заключенных за океаном.