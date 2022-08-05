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Тюремные нары или домашняя кровать? - Страсти вокруг судьбы баскетболистки Бриттни Грайнер

Все больше новостей вокруг американской баскетболистки Бриттни Грайнер, приговоренной вчера в России к 9 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков.
Тюремные нары или домашняя кровать? - Страсти вокруг судьбы баскетболистки Бриттни Грайнер
05 августа 2022 14:13
автор: Юрий Волохов
автор фото: УГМК

Как только стало известно о решении Химкинского суда, Президент США Джо Байден потребовал от России немедленно освободить Грайнер.

«Это неприемлемо, и я призываю Россию немедленно освободить ее, чтобы она могла быть со своей супругой, близкими, друзьями и товарищами по команде. Моя администрация продолжит неустанно работать и использовать все возможные средства, чтобы как можно скорее вернуть Бриттни и Пола Уилана домой в целости и сохранности», - сказано в заявлении американского президента.

В Национальной баскетбольной ассоциации надеются на скорое освобождение Грайнер, правда, не приводят аргументов, как это освобождение произойдет.

Руководитель Национальной баскетбольной ассоциации женщин (WNBA) Кэти Энгельберт и комиссар НБА Адам Сильвер выступили с заявлением в отношении приговора Химкинского суда по делу Бриттни Грайнер.

«Вердикт и приговор являются неоправданными и прискорбными, но нельзя сказать, что мы этого не ожидали. Бриттни Грайнер по-прежнему незаконно содержится под стражей. Позиция WMBA и NBA по данному вопросу непоколебима. Мы надеемся, что Бриттни Грайнер скоро вернётся домой, в Соединенные Штаты», — цитирует своих руководителей пресс-служба НБА.

Российские представители тоже сделали ряд заявлений после вынесения приговора. Например, пресс-секретарь Президент России Дмитрий Песков напомнил, что Грайнер может воспользоваться процедурой помилования, прописанной в законе. «Мы не можем комментировать судебные решения, я не буду это делать на этот раз. Все вопросы помилования прописаны у нас в законе. Существуют определенные процедуры, коими осужденные в соответствии с законом могут воспользоваться», - так Песков ответил на вопрос журналистов о возможности помилования американской баскетболистки, если она обратится к президенту России.

Можно ли из этого сделать вывод, если Грайнер обратится с прошением о помиловании к Президенту России, то получит положительный вердикт? Категорично утверждать трудно, но Песков же не зря упомянул про такую возможность.

А глава МИД РФ Сергей Лавров намекнул, что уже ведется работа по обмену заключенными.

«Есть специальный канал, согласованный президентами. Если американцы продолжают прибегать к публичной дипломатии и делать громогласные заявления, то это их дело. Я бы даже сказал, их проблемы. Договоренности о спокойной и профессиональной работе американцы чаще всего не выдерживают. Мы готовы обсуждать обмен, но в рамках канала, который согласован президентами», — сказал Лавров в эфире телеканала «Россия 24».

Еще до вынесения приговора баскетболистке, многие СМИ писали, что Россия и США ведут переговоры об обмене Грайнер, и уже отбывающего в России срок за шпионаж бывшего морского пехотинца США Пола Уилана, на гражданина России Виктора Бута. Бут был осужден в США в 2012 году на 25 лет по обвинению в контрабанде оружия.

Легендарный российский гандбольный тренер Евгений Трефилов, под чьим руководством женская сборная России выиграла золото Олимпиады в Рио, высказался в присущей ему манере без лишнего политеса.

«Я в наркотиках не разбираюсь. Говорят, что Грайнер использовала наркотики в медицинских целях. Если кокаин можно будет мазать на коленку, то давайте так и делать. Но у нас этого не делают, у нас наркотики запрещены. Пусть думают об этом, когда что-то ввозят в Россию. Совсем попутали берега! Обидно, что попалась спортивная девка, интересная, двухметровая, подвижная.

Думаю, надо Грайнер обменять. Пусть едет домой и там накуривается. Надо обменять её на Бута, нашего парня надо возвращать. Для нас это выгодный обмен, шпион на шпиона», — цитирует Трефилова «Матч ТВ».

В четверг Химкинский суд признал виновной в контрабанде наркотиков и приговорил к девяти годам лишения свободы и штрафу в 1 миллион рублей американскую баскетболистку Бриттни Грайнер за контрабанду гашишного масла. Грайнер выступала за российский клуб УГМК, вернулась в начале марта в Россию и была задержана в аэропорту Шереметьево.

источник: «Советский спорт»
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