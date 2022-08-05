Турнир на миллион: что нужно знать о TBT, баскетболе с совершенно необычной концовкой матча

Идея турнира возникла во время обычной переписки в 2010 году. Создатели TBT, Вин Мартелли и Джонатан Мугар, поделились своей идеей с Робом Кеннеди, который курировал молодёжную баскетбольную организацию. Нужно было связаться с игроками, которые могли бы сделать турнир интересным, и, соответственно, продать эту идею национальному телевидению.

В самом первом турнире TBT приняли участие 32 команды. Победитель получил 500 000 долларов. В следующем году было уже 97 команд-участниц (пока это рекорд в истории турнира). В 2021 и 2022 годах сыграли 64 команды. Победитель получает миллион долларов. На всех стадиях турнира команды играют до одной победы. Также для этого турнира характерно распределение на регионы – их количество было разным.

В этом году команды были распределены на восемь регионов. Победитель каждого из них проходит в так называемую «Чемпионскую неделю», которая включает в себя четвертьфиналы, полуфиналы и финал. Финальный матч проходит 3 августа в Дейтоне.

Это интересно

В августе 2016 года баскетбольный фанат и профессор университета Ball State Ник Элам написал на почту организаторов турнира. Он отправил презентацию из 67 слайдов, в которой было изложено предложение об изменении формата: перед каждым матчем должно устанавливаться определённое количество очков, которое нужно набрать команде – кто быстрее это сделает, тот и победит. Элам, наблюдая за матчами студенческого баскетбола, обнаружил, что чаще всего вместо напряжённых и захватывающих концовок происходит намеренное нарушение правил со стороны проигрывающей команды и, как следствие, пробитие многочисленных штрафных. Ник провёл собственное исследование и посчитал, что такая тактика эффективна лишь в 1,5% случаев. Он изучил и проанализировал более 2000 матчей НБА и студенческого баскетбола. Организаторы приняли предложение фаната, которое известно теперь как Elam ending.

Правила

Четверти матчей TBT длятся по девять минут, овертаймы отсутствуют. Игрок удаляется после шестого персонального замечания, как и в НБА. Бонусные штрафные броски выполняются в соответствии с правилами ФИБА: после пятого командного нарушения и последующих не бросковых фолов пробивается два штрафных броска. Если нужно посмотреть какой-то спорный момент в последние две минуты игры, то это можно сделать только в том случае, если одна из команд находится в пределах трёх очков от целевого показателя Elam ending.

Игроки

Что касается игроков турнира, то в нём принимали участие бывшие баскетболисты НБА (Джейсон Уильямс, Майк Бибби, Брайан Скалабрини, Грег Оден и другие); Никки Тизли из женской НБА; во многих командах представлены профессиональные игроки, объединившиеся под именем бывшего колледжа или университета.

Стоит отметить, что даже нынешние игроки НБА не остаются в стороне от этого турнира. Например, в 2017 году Кармело Энтони выступил в качестве ведущего в Балтиморе, где он играл в баскетбол в средней школе; в 2019 году Крис Пол (Team CP3) и Демаркус Казинс (Loyalty Is Love) вошли в составы команд, а Бобби Портис и Андре Драммонд тренировали команды TBT.