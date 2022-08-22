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ПСБ открыл в Архангельске самый северный Центр уличного баскетбола

ПСБ открыл в Архангельске самый северный Центр уличного баскетбола
22 августа 2022 20:15

ПСБ при поддержке Российской федерации баскетбола и руководства региона открыл в Архангельске Центр уличного баскетбола.

В торжественной церемонии приняли участие директор по спортивным проектам ПСБ и руководитель проекта «ПСБ – Детям» Рубен Бегунц, заместитель губернатора Архангельской области Сергей Пивков, президент Российской Федерации Баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко, серебряные призеры Олимпийских игр в Токио по баскетболу 3х3 Александр Зуев и Юлия Козик.

Самый северный центр уличного баскетбола ПСБ стал восьмым в России в рамках реализации Первого Всероссийского спортивного проекта «ПСБ – Детям». Площадка, строительство которой заняло чуть более полугода, – еще один этап его развития. Она соответствует всем стандартам международной федерации баскетбола (ФИБА) и дает возможность проводить национальные и международные соревнования.

«Проект «ПСБ – Детям» объединяет молодежь в их стремлении к активному и здоровому образу жизни. Благодарю за вовлеченность представителей как региона, так и Федерации баскетбола», – прокомментировал директор по спортивным проектам ПСБ, руководитель проекта «ПСБ – Детям» Рубен Бегунц.

«Северная Двина, Белое море, северный регион. Очень здорово, что мы открываем здесь Центр уличного баскетбола. Наш совместный проект успешно развивается, его география охватывает всю страну», – отметил президент РФБ Андрей Кириленко.

«Вложения в спортивную инфраструктуру являются фундаментом для дальнейшего развития территории и благополучия ее жителей. Мы рады, что именно в нашем городе открылся современный Центр уличного баскетбола в рамках социально значимого проекта Промсвязьбанка «ПСБ – Детям», – подчеркнул заместитель губернатора Архангельской области Сергей Пивков, курирующий строительство центра.

Справка: «Первый Всероссийский Спортивный Проект «ПСБ – Детям» стартовал в 2019 году. В ходе его реализации уже были построены и открыты Центры уличного баскетбола ПСБ в Новомосковске, Туле, Волгограде, Калининграде, Чебоксарах, Тюмени, Ставрополе, теперь – в Архангельске. До конца 2022 года планируется запустить Центры в Ижевске, Оренбурге, Новокузнецке, Нальчике.

источник: «Советский спорт»
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