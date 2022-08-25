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ПСБ открыл девятый – самый восточный Центр уличного баскетбола

25 августа в Новокузнецке состоялось открытие Центра уличного баскетбола международного класса.
ПСБ открыл девятый – самый восточный Центр уличного баскетбола
25 августа 2022 13:15

Новокузнецк стал самым восточным городом в географии реализации первого всероссийского спортивного проекта «ПСБ – детям», в рамках которого банк при поддержке Российской федерации баскетбола и руководства регионов и городов строит центры уличного баскетбола по всей стране.

В церемонии открытия приняли участие первый заместитель председателя ПСБ Олег Барыбин, директор по спортивным проектам ПСБ Рубен Бегунц, губернатор Кемеровской области-Кузбасса Сергей Цивилёв, министр физической культуры и спорта Кузбасса Сергей Мяус, глава города Сергей Кузнецов, а также глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко и заслуженный мастер спорта, серебряный призер Олимпийских игр в Токио по баскетболу 3х3 Александр Зуев.

«Здоровый образ жизни уже стал трендом, и одна из приоритетных задач проекта «ПСБ – детям» – поддержать интерес молодежи к спорту, создать условия для того, чтобы спорт был частью жизни, приносил удовольствие, заряжал эмоциями, хорошим настроением, позитивом. Сегодня мы открыли Центр уличного баскетбола в Новокузнецке, и это не просто так. Мы видим, насколько динамично развивается спорт в Новокузнецке - количество мероприятий, детских соревнований и инфраструктуры становится больше с каждым годом. Благодарю главу города Сергея Кузнецова за ежедневную вовлеченность и работу, которую мы совместно провели. Не сомневаюсь, что площадка станет любимым местом для активного отдыха жителей Новокузнецка», – сказал директор по спортивным проектам ПСБ и руководитель проекта «ПСБ — детям» Рубен Бегунц.

Центр уличного баскетбола – это площадка под открытым небом общей площадью более 3000 квадратных метров, которая включает полноразмерное баскетбольное поле, три сектора для игры в баскетбол 3х3 с износостойким всепогодным покрытием, а также зону для занятий воркаутом и мобильные трибуны для зрителей. Он полностью соответствуют регламенту ФИБА, а это значит, что на территории можно проводить соревнования любого уровня – от региональных до международных.

«Мы очень рады, что наш совместный с ПСБ проект продолжается. К концу года будет открыто уже 12 Центров уличного баскетбола по всей стране. Среди них Новокузнецк – самый восточный и наиболее удаленный от Москвы город. Это здорово, что наша география расширяется. Россия – огромная страна, и необходимо улучшать уличную спортивную инфраструктуру во всех ее регионах», – отметил президент Российской Федерации Баскетбола Андрей Кириленко.

На площадке оборудовано пять игровых зон с современным искусственным покрытием, предназначенных для игры в баскетбол на два кольца в формате 5х5, три зоны для баскетбола 3х3. Здесь также располагаются зона для воркаута, трибуны и раздевалки.

«Мы сейчас создаем условия для того, чтобы молодежь могла развивать все свои таланты, заниматься тем, что им интересно и жить интересной, насыщенной жизнью здесь, в Кузбассе. И у большого количества ребят в Новокузнецке теперь будет возможность заниматься уличным баскетболом на качественной площадке благодаря ПСБ и РФБ», — сказал губернатор Кемеровской области-Кузбасса Сергей Цивилев, обращаясь к юным спортсменам.

источник: «Советский спорт»
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