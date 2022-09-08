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ПСБ открыл десятый Центр уличного баскетбола

Председатель ПСБ Петр Фрадков, глава Удмуртской Республики Александр Бречалов и президент Российской Федерации Баскетбола Андрей Кириленко открыли Центр уличного баскетбола в Ижевске. Это десятый по счету спортивный объект международного класса, построенный в рамках «Первого Всероссийского спортивного проекта «ПСБ — детям».
ПСБ открыл десятый Центр уличного баскетбола
08 сентября 2022 18:23

В торжественной церемонии открытия также приняли участие заместитель председателя ПСБ Константин Басманов, директор по спортивным проектам ПСБ Рубен Бегунц, региональный директор ПСБ в Удмуртии Игорь Кудрявцев, серебряные призеры Олимпийских игр в Токио по баскетболу 3х3 Кирилл Писклов и Илья Карпенков.

В новом центре смогут заниматься до 250 тысяч человек в год – на площади 2000 квадратных метров со всепогодным покрытием игрокам доступны 5 площадок для баскетбола 3х3, оснащенные мобильными трибунами для зрителей и зоной уличных тренажеров. Спортивный объект построен в соответствии с регламентом Международной федерации баскетбола (ФИБА), что позволяет проводить здесь международные соревнования.

«Успешный опыт спортивного сотрудничества ПСБ с регионами продолжается, и сегодня мы открываем Центр уличного баскетбола в Удмуртской Республике. Для нас это юбилейная – десятая – площадка в России. Уверен, что новый центр станет местом притяжения для всех горожан, и в особенности – подрастающего поколения, у которого стритбол пользуется особой популярностью. Это один из самых массовых, зрелищных и доступных видов спорта, благодаря которому к активному, здоровому образу жизни приобщаются миллионы наших граждан. Современная спортивная инфраструктура в шаговой доступности – это то, с чего начинаются большие национальные спортивные победы, именно поэтому мы развиваем проект «ПСБ – детям» и содействуем развитию детского и массового спортивного движения в России», — отметил Петр Фрадков.

«Очередной Центр уличного баскетбола появился в Ижевске – в городе, в котором я родился. Федерация баскетбола Удмуртской Республики работает очень активно. И появление здесь такого центра притяжения любителей баскетбола логично и необходимо: здесь очень любят нашу игру, и я не сомневаюсь, что площадки будут постоянно пользоваться повышенным спросом. Здорово, что начинает работать и принятый нами формат. В новых Центрах уличного баскетбола уже были проведены серьезные соревнования – в Калининграде, Тюмени, Туле. И это здорово, что площадки используются не только для развития массового баскетбола, но и для турниров профессионалов», - сказал Андрей Кириленко.

«Мы сделали акцент на развитии инфраструктуры в городах и селах республики. Главная задача – чтобы у каждого жителя была возможность заниматься спортом в шаговой доступности. За последние пять лет мы построили в Удмуртии свыше 120 объектов спортивной инфраструктуры, среди которых физкультурно-оздоровительные комплексы, ледовые арены и хоккейные коробки, лыжные базы и школьные стадионы. Уже намечены чёткие планы на следующую пятилетку. Баскетбол популярен в республике, и для комфортных тренировок спортсменов также создаётся отвечающая последним требованиям инфраструктура. Они показывают хорошие результаты на всероссийских соревнованиях – мужской клуб «Купол-Родники» занимает твердые позиции в Кубке России, спортсменки из Глазова вошли в пятерку сильнейших команд школьной баскетбольной лиги страны «КЭС-БАСКЕТ», – подчеркнул Александр Бречалов.

«Первый Всероссийский спортивный проект «ПСБ – детям» стартовал в 2019 году. В ходе его реализации уже построены и открыты Центры уличного баскетбола ПСБ в Новомосковске, Туле, Волгограде, Калининграде, Чебоксарах, Тюмени, Ставрополе, Архангельске, Новокузнецке, Ижевске. До конца 2022 года планируется запустить Центры в Оренбурге и Нальчике

источник: «Советский спорт»
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