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Кладезь баскетбола: самое главное и интересное о Зале славы имени Нейсмита

10 сентября в Спрингфилде состоится церемония включения в Зал славы выдающихся игроков, тренеров и других лиц, которые внесли вклад в историю баскетбола. В этом году в Зал славы войдут Ману Джинобили, Тим Хардуэй, Суин Кэш, Линдси Уэйлен, Боб Хаггинс, Джордж Карл, Хью Эванс, Мэриэнн Стэнли, а также Лу Хадсон, Лэрри Костелло, Дел Харрис, Тереза Гренц и Радивой Корач. Все, что вы могли не знать о Зале славы — от истории создания до почетных наград – есть в этой статье.
Кладезь баскетбола: самое главное и интересное о Зале славы имени Нейсмита
09 сентября 2022 22:28
автор: Анастасия Клюквина

История

Баскетбольный зал славы имени Джеймса Нейсмита был учрежден в 1959 году без физического местонахождения Ли Уильямсом, бывшим спортивным директором колледжа Колби. 17 февраля 1968 года, менее чем через месяц после того, как НБА провела свой 18-й Матч всех звезд, здание Зала славы открылось.

За первые 17 лет существования баскетбольного Зала славы в колледже Спрингфилд его посетило более 630 000 человек. Популярность объекта потребовала строительства нового комплекса, и 30 июня 1985 года рядом с рекой Коннектикут в Спрингфилде было открыто здание стоимостью 11,5 миллионов долларов. Когда открылся новый зал, в нем также впервые появились и женщины, среди которых была Сенда Беренсон Эбботт — именно она познакомила женщин с баскетболом в колледже Смита. Благодаря растущей популярности баскетбола, удачному расположению и современной архитектуре количество посетителей Зала славы превзошло ожидания.

В 2002 году Баскетбольный зал славы снова переместился (хотя и всего в 100 ярдах к югу от набережной Спрингфилда) в здание стоимостью 47 миллионов долларов, спроектированное известным архитектурным бюро Gwathmey Siegel & Associates. Архитектура здания представляет собой серебристо-металлическую сферу в форме баскетбольного мяча, обрамленную двумя одинаково симметричными ромбами. Купол освещается ночью и занимает площадь в 7400 м2. В нынешнем Зале баскетбольной славы есть полноразмерная баскетбольная площадка, на которой могут играть посетители. Внутри здания есть зал для церемоний, который вмещает до 300 человек, а также игровая галерея и музей. В нём представлены экспонаты, относящиеся к различным эпохам в истории баскетбола: от деревянной корзины до экспозиций, посвященных фанатам игры.

О тайном голосовании

Баскетбольный Зал славы чтит не только американских баскетболистов, но и игроков, выступавших на международном уровне, а также представителей студенческой лиги и женщин. В этом плане Зал славы Нейсмита можно считать самым полноценным среди Залов славы других американских профессиональных лиг.

Чтобы кандидатуру игрока, тренера или судьи мог рассмотреть отборочный комитет, должно пройти минимум три года с момента завершения карьеры кандидата. До 2018 года в Зал славы могли включить судью, даже если он не завершил карьеру, но работает более 25 лет. Для тренеров это условие все еще актуально, но кандидат должен быть не моложе 60 лет. Для тех, кто внес «значительный вклад в баскетбол», не требуется никакого критерия.

Кроме того, Зал славы баскетбола имеет ещё одну особенность – кандидаты определяются с помощью голосования. И не простого – а тайного.

Сначала голосующему приходит на почту буклет, содержащий имена и биографии номинированных лиц, имеющих право на вступление в Зал Славы в этом году. Обычно в буклете содержится от 40 до 50 имен. В начале февраля Североамериканский отборочный комитет, состоящий из девяти членов, собирается в своей штаб-квартире, в Манхэттене, чтобы обсудить номинантов и сократить список игроков, тренеров и судей. Каждый кандидат должен получить не менее семи голосов.

В марте список отправляется в почетный комитет из 24 человек, и уже эти люди делают окончательный выбор в пользу или против кандидатов на вступление в Зал славы.

Те, кто голосуют, общественности неизвестны. По каким критериям эти люди получают право голоса – тоже неясно. По словам Джерри Коланджело, действующего председателя Зала славы, такая процедура гарантирует безопасность голосующих, а также позволяет избежать неудобных ситуаций.

Для сравнения: в футбольном Зале Славы список голосующих можно узнать онлайн; в случае с бейсболом ситуация аналогична: имена всех голосующих (а это 394 представителя прессы) также известны.

Другие события

В Зале славы проходит не только ежегодная церемония, но и множество других мероприятий. В этом году в их число входят:

- The Basketball Hall of Fame Showcase – турнир, который проходит с участием команды университетов Ратгерс, Темпла, Айоны и Вермонта в течение трех месяцев по всей стране.

- Basketball Hall of Fame Tip-off Tournament – мужской баскетбольный турнир, спонсируемый конференцией студенческой лиги Metro Atlantic Athletic Conference (MAAC). Каждый год лучшие команды конференции будут соревноваться в мероприятии, демонстрируя свои таланты в единственном в Новой Англии турнире по баскетболу среди колледжей первого дивизиона.

- Basketball Hall of Fame Invitational – еще один турнир с участием 25 студенческих команд.

- Матчи с участием женских студенческих команд: «Коннектикут» против «Флориды Стэйт» и «Айова Стэйт» против «Виллановы».

- Матч с участием лучших школьников страны.

Зал славы баскетбола может быть также предназначен для особых событий: помещение можно забронировать для того, чтобы отметить день рождения или, например, сыграть свадьбу.

Награды

- Премия имени Курта Гоуди (был президентом Зала славы на протяжении семи лет) в области медиа – вручается с 1990 года; в списке обязательно должен быть как минимум один журналист, работающий в печатных СМИ, и один – в электронных СМИ.

- Премия имени Мэнни Джексона, игрока и владельца команды «Гарлем Глобтроттерс» – вручается активисту за пределами площадки. Это исключительные личности, которые подают пример, демонстрируя философию уважения, командной работы, целеустремленности и человеческого сострадания во всех аспектах своей жизни. Награда вручается с 2007 года.

- Премия Джона Банна названа в честь первого председателя Комитета Зала славы баскетбола (1949-69). Награда ежегодно присуждается человеку международного или национального масштаба, который внес большой вклад в развитие баскетбола. Премия Джона Банна является самой престижной наградой, вручаемой Баскетбольным залом славы.

источник: «Советский спорт»
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10 сентября в Спрингфилде состоится церемония включения в Зал славы выдающихся игроков, тренеров и других лиц, которые внесли вклад в историю баскетбола. В этом году в Зал славы войдут Ману Джинобили, Тим Хардуэй, Суин Кэш, Линдси Уэйлен, Боб Хаггинс, Джордж Карл, Хью Эванс, Мэриэнн Стэнли, а также Лу Хадсон, Лэрри Костелло, Дел Харрис, Тереза Гренц и Радивой Корач. Все, что вы могли не знать о Зале славы — от истории создания до почетных наград – есть в этой статье.
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