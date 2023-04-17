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Три разгрома и травмы Адетокунбо и Хирроу. Итоги игрового дня в НБА
17 апреля 2023 11:24
автор: Владимир Киласьев
автор фото: "Лос-Анджелес Лейкерс"

Фантастическая четверка из “Лейкерс” забирает первую игру

«Мемфис Гриззлиз» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 112:128

Вот и завершилась первая игра на выезде, в которой “Лос Анджелес” одолел команду из штата Тенниси “Мемфис Гризлиз”. Уверенной победе послужила грамотная игра в защите и хорошая реализация бросков.

Особенно в этом матче отличились игроки из штата Калифорнии. ЛеБрон Джеймс отметился дабл-даблом ( 21 очко + 11 подборов + 5 передач), Энтони Дэвис великолепно проявил себя в защите (22 очка, 12 подборов, 3 передачи, 3 перехвата, 7 блок-шотов) а Остин Ривз попал практически все 3-х очковые броски (23 очка, 3 подбора, 4 передачи). Добавим к этом Руи Хачимуру, который устроил фейерверк результативных бросков (29 очков, 6 подборов, 1 передача). Теперь команде предстоит укрепить свой успех в следующем матче, который состоится 20 апреля.

Для Memphis все началось явно не по плану. Команда показывала хорошую игру, но полностью посыпалась в четвертой четверти. Ключевой стала потеря лидера команды Джа Моренты, который получил травму за 5 минут до конца 3 четверти. Как итог - ненужные потери мяча и инициативы в игре, чем воспользовался их соперник. В любом случае, “мишкам” предстоит работа над ошибками, где нужно будет разобрать ведение игры в защите, и конечно, контроль мяча.

Руи Хатимура выдал матч жизни, выйдя со скамейки

Отдельно хочется отметить игру Руи Хатимуры. Японский форвард “Лейкерс” выдал лучший матч в карьере, показав шикарную статистику: 29 очков при 11/14 попаданий с игры. Такой реализации бросков могут позавидовать самые топовые игроки NBA.

Тренерский состав Memphis к следующей игре обязательно уделит внимание персональной защите над этим парнем, которая поможет потушить успех неистового самурая. Следующая битва состоится 20 апреля, когда Хатимура постарается доказать, что его взлёт - не случайность.

Первая игра в пропасть. Что случилось с реализацией у “Милуоки Бакс”?

«Милуоки Бакс» – «Майами Хит» – 117:130

Неудачно сложился стартовый матч плей-офф для “Милуоки”. “Бакс” потерпели поражение от “Майами”. Игра у “оленей” не заладилась с первых минут. Категорически не складывалась игра в защите, игроки пропускали все длинные передачи, отрывы. И только под конец первой четверти смогли найти свой темп. Лидер команды Яннис Адетокунбо никак не проявил себя этой игре. Он заработал 2 фола, а после неприятно упал на поясницу. Повреждение оказалось настолько серьёзным, что Яннис не смог продолжить матч.

"Майами Хит"

"Милуоки" - "Майами"

Команда выдала не самую яркую игру. Игроки из Милуоки боролись за победу до конца. На результат повлияла плохая реализация 3-х очковых 11/45 с игры. Баскетболисты не смогли найти точность в дальних бросках, из-за чего потеряли возможность набирать ключевые очки в принципиальной игре.

“Клипперс” забирают первый матч серии. 29 очков Дюранта не помогли “Финкс Санз”.

«Финикс Санз» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 110:115

Динамичной и зрелищной выдалась первая игра серии. Интрига сохранялась до последних секунд. У “Клиперс» в этом матче получалось многое, если не всё. Кавай Леонард отметился 38 очками и именно его усилия принесли команде победу. Йокич был на кураже и забрал 14 подборов под кольцом, Уэстбрук показал хорошие результаты работы в защите, на его счету 8 подборов и 10 передач. У команды получалось играть в свой баскетбол. Была неплохая реализация моментов за счет, где-то сработало везение.

"Лос-Анджелес Клипперс"

"Феникс" - "Клипперс"

“Дэнвер” деклассировал “Миннесоту” в первой игре. У команды нет мотивации?

«Денвер Наггетс» – «Миннесота Тимбервулвз» – 109:80

Команда из штата Колорадо не замечает ни малейшей угрозы в лице “Волков” и сокрушает их в первой схватке с разницей в 29 очков! Великолепный командный дух, сумаcшедшая поддержка фанатов и отличное взаимодействие баскетболистов на площадке приносят результат уже в первой игре.

С первых минут игроки демонстрировали высокий темп, отдали больше результативных передач, показали высокую точность бросков из-за дуги, лучше отработали в защите, собрав 54 подбора на команду. Баскетболисты из Дэнвера пользовались ошибками соперника и буквально во всем были лучше в данной игре.

"Денвер Наггетс"

"Денвер" - "Миннесота"

Тренерский штаб так и не сумел наладить стройную командную игру. Их подопечные выглядели потерянными на фоне слаженных действий соперников. Теперь предстоит огромная работа по устранению пробелов, но куда важнее вернуть парням победный дух. Это не регулярка, здесь пара неудачных игр попросту закончит для них сезон.

источник: «Советский спорт»
Три разгрома и травмы Адетокунбо и Хирроу. Итоги игрового дня в НБА
Три разгрома и травмы Адетокунбо и Хирроу. Итоги игрового дня в НБА
Получил травму и звёздный разыгрывающий “Мемфиса” Джа Моранта. Рубка в плей-офф будет лютая.
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