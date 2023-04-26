Русский баскетболист заставил американцев плакать. А признаться в любви не мог годами

Среди множества советских и российских героев Олимпийских игр один из триумфаторов Мюнхена-1972 Александр Белов выделяется трагичностью своей судьбы. Человек, подаривший болельщикам радость от победы над родоначальниками баскетбола, прожил яркую, но короткую жизнь, в которой хватало больших спортивных достижений и при этом почти не осталось времени для любви.

Застенчивый герой очень долго подступался к возлюбленной, а когда дело дошло до свадьбы, жить ему оставалось недолго.

Три секунды на чудо

Одним из главных творцов великой баскетбольной победы сборной СССР на Олимпиаде-1972 стал Александр Белов. Именно ему после передачи Ивана Едешко удалось в драматичном финале против команды США исполнить победный бросок. Три секунды отделяли американцев от золота, но за такой ничтожный промежуток времени советские спортсмены сумели сотворить настоящее чудо.

Американские баскетболисты поражение пережили болезненно, даже спустя полвека считают себя несправедливо обделёнными. Но обиды соперника не имеют значения – настоящие олимпийские чемпионы вернулись домой с золотыми медалями. У некоторых из них впереди были долгие годы успешной игровой и даже тренерской карьеры. Другим же на долгую счастливую жизнь, увы, рассчитывать не приходилось.

Герою финала Александру Белову после исторического броска жить оставалось шесть лет. За это время центровой успел стать чемпионом мира, вице-чемпионом Европы, выиграть с ленинградским «Спартаком» чемпионат страны, взять ещё одну, на этот раз бронзовую, олимпийскую медаль, а также стать финалистом домашней Универсиады. Но не только одними спортивными победами жил титулованный баскетболист – семейное счастье, пускай и недолго, молодой спортсмен тоже успел познать.

«Какой же он красивый»

Советская баскетболистка Александра Овчинникова, как и герои олимпийского финала в Мюнхене, прочно застолбила за собой место в истории своего вида спорта. В ее активе победа на чемпионате мира и два золота на чемпионатах Европы. Однако когда большие свершения ещё ждали впереди, молодая девушка могла только мечтать о том, что когда-нибудь окажется рядом с талантливым баскетболистом Беловым.

– Мое знакомство с Сашей случилось гораздо раньше, чем у него со мной. Я жила в Кузнецке и в 1969 году увидела его... по телевизору. Он играл за сборную СССР на чемпионате Европы. Второй раз увидела Сашу в ленинградском Дворце спорта «Юбилейный», где проходил турнир по баскетболу. И это тоже не назовешь встречей. Я-то его видела, он меня – нет. Белов стоял недалеко от зоны выхода команд, и моя подруга, залюбовавшись, поделилась секретом: «Смотри! Вон Саша Белов. Какой же он красивый». Помню, я ответила: «Еще бы. Такой-то мужчина!» – вспоминала Овчинникова в интервью «Спорт-Экспресс».

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Но через некоторое время Белов тоже обратил внимание на эффектную молодую баскетболистку. Александр и Александра играли за команды ленинградского «Спартака», поэтому часто пересекались в спортивном зале. Постепенно между молодыми людьми возникли взаимные чувства, но признаться в них друг другу они не решались.

Исправить эту странную ситуацию пытался ещё один герой финала в Мюнхене – Михаил Коркия, но и его попытка сводничества не принесла результата. В конце концов, Белов решился написать возлюбленной письмо, в котором предлагал договориться о встрече, если Александра «сочла бы это нужным». Чуть позже нерешительный ухажёр даже пытался забрать письмо, узнав, что девушка пока не ознакомилась с его содержимым. И всё же встреча состоялась, а в апреле 1977 года, спустя шесть лет после знакомства, пара сыграла свадьбу.

Боли в груди

Счастливый момент пришёлся на непростой период в жизни Белова. За несколько месяцев до свадьбы он стал фигурантом таможенного (второго для себя) скандала. Баскетболисту сборной СССР ставилась в вину контрабанда икон, а в качестве наказания его на момент разбирательств показательно лишили звания заслуженного мастера спорта, выплат, вывели из состава национальной команды и «Спартака». К счастью, ситуация разрешилась благоприятным образом – Александра реабилитировали, он мог полноценно вернуться к привычной жизни, да ещё и любимая женщина теперь была рядом с ним.

Увы, но семейным счастьем долго наслаждаться Белову не пришлось. Молодожёны в принципе из-за частых разъездов проводили вместе не так уж много времени, а тут ещё и проблемы со здоровьем у Александра обострились. Он неоднократно жаловался на боли в груди, но всерьёз за лечение не брался. На очередных сборах баскетболисту стало плохо, врач сборной настоял на обследовании. Но и в Ленинграде врачи не сразу выяснили, в чём дело.

Когда страшный диагноз был поставлен, жить герою Олимпиады оставалось несколько месяцев. Он ушёл из жизни в 26 лет, завещав золотую медаль Мюнхена тренеру Александру Кондрашину. Александра Овчинникова, лишившись мужа так рано, связывать себя узами брака более ни с кем не стала. На момент смерти супруга они успели прожить в браке лишь полтора года.