ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Избит лучший баскетболист страны. Вопиющий случай из мира российского околоспорта

Звезду российского баскетбола и ЦСКА Алексея Шведа избили около ресторана.
Избит лучший баскетболист страны. Вопиющий случай из мира российского околоспорта
03 мая 2023 07:37
автор: Андрей Тупиков
автор фото: Т. Макеева / БК ЦСКА

Ближе к полуночи, 1 мая в районе 23.00, в тот же день, когда армейцы впервые в истории уступили в полуфинале Лиги ВТБ «Локомотиву» из Краснодара, Швед с семьей проводил время в ресторане в центре Москвы. Когда спортсмен вышел на улицу, на него напали.

Официальный представитель баскетболиста Обрад Фимич сообщил, что на Алексея совершили нападение группа из 4-5 человек.

«Алексей упал, ударившись головой о тротуар. Он получил открытую проникающую черепно-мозговую травму с переломами костей черепа и с ушибом головного мозга», — сообщил агент баскетболиста.

На данный момент, нет достоверной информации о том, какова была причина нападения.

В каких-то источниках говорят о том, что нетрезвые люди проиграли на ставках из-за вылета ЦСКА из Лиги ВТБ, по другой информации, это была просто месть из-за неожиданного поражения армейского клуба.

источник: «Советский спорт»
Избит лучший баскетболист страны. Вопиющий случай из мира российского околоспорта
Избит лучший баскетболист страны. Вопиющий случай из мира российского околоспорта
Звезду российского баскетбола и ЦСКА Алексея Шведа избили около ресторана.
03.05.2023 07:37
Баскетбол
автор: Андрей Тупиков
Русский баскетболист заставил американцев плакать. А признаться в любви не мог годами
Русский баскетболист заставил американцев плакать. А признаться в любви не мог годами
Трагическая история любви Александра Белова и Саши Овчинниковой.
26.04.2023 10:00
Баскетбол
автор: Дмитрий Пожидаев
Три разгрома и травмы Адетокунбо и Хирроу. Итоги игрового дня в НБА
Три разгрома и травмы Адетокунбо и Хирроу. Итоги игрового дня в НБА
Получил травму и звёздный разыгрывающий “Мемфиса” Джа Моранта. Рубка в плей-офф будет лютая.
17.04.2023 11:24
Баскетбол
автор: Владимир Киласьев
В Москве пройдет турнир первой в России медийной баскетбольной лиги
В Москве пройдет турнир первой в России медийной баскетбольной лиги
Алексей Швед, T-Killah, Дмитрий Тарасов, Элджей и другие примут участие в медийной баскетбольной лиге Лига Ставок MEDIA BASKET.
20.03.2023 06:00
Баскетбол
автор: Сергей Иванов
Без Кевина Дюранта, но с кучей интриг
Без Кевина Дюранта, но с кучей интриг
Чего нам ждать от матча НБА «Бруклин Нетс» - «Бостон Селтикс»?
12.01.2023 19:23
Баскетбол
автор: Марат Арасланов
Крис Хортон: В «Локомотиве-Кубань» собраны настоящие трудяги
Крис Хортон: В «Локомотиве-Кубань» собраны настоящие трудяги
Новичок краснодарцев поделился впечатлениями о первых днях пребывания в команде.
15.12.2022 21:38
Баскетбол
автор: Дарья Савинова
Иван Паунич: «Впереди три важных домашних игры - будем стараться закрепить сегодняшний успех»
Иван Паунич: «Впереди три важных домашних игры - будем стараться закрепить сегодняшний успех»
В победном матче против «Минска» защитник «Локо» стал одним из самых заметных игроков команды, набрав рекордные для себя в этом сезоне 12 очков и сделав 4 подбора. После финальной сирены он ответил на вопросы корреспондента «Советского спорта» Дарьи Савиновой.
20.11.2022 22:02
Баскетбол
ПСБ открыл в Оренбурге Центр уличного баскетбола
ПСБ открыл в Оренбурге Центр уличного баскетбола
ПСБ открыл в Оренбурге новый – двенадцатый в России – Центр уличного баскетбола. Спортивный объект международного класса построен банком при содействии Российской Федерации Баскетбола в рамках «Первого Всероссийского Спортивного Проекта «ПСБ — Детям».
20.09.2022 16:18
Баскетбол
ПСБ открыл первый в Кабардино-Балкарии и одиннадцатый в России Центр уличного баскетбола
ПСБ открыл первый в Кабардино-Балкарии и одиннадцатый в России Центр уличного баскетбола
ПСБ открыл в Нальчике самый южный Центр уличного баскетбола – спортивный объект международного класса, построенный банком совместно с Российской Федерацией Баскетбола (РФБ) при поддержке руководства Кабардино-Балкарской Республики.
12.09.2022 18:26
Баскетбол
Кладезь баскетбола: самое главное и интересное о Зале славы имени Нейсмита
Кладезь баскетбола: самое главное и интересное о Зале славы имени Нейсмита
10 сентября в Спрингфилде состоится церемония включения в Зал славы выдающихся игроков, тренеров и других лиц, которые внесли вклад в историю баскетбола. В этом году в Зал славы войдут Ману Джинобили, Тим Хардуэй, Суин Кэш, Линдси Уэйлен, Боб Хаггинс, Джордж Карл, Хью Эванс, Мэриэнн Стэнли, а также Лу Хадсон, Лэрри Костелло, Дел Харрис, Тереза Гренц и Радивой Корач. Все, что вы могли не знать о Зале славы — от истории создания до почетных наград – есть в этой статье.
09.09.2022 22:28
Баскетбол
автор: Анастасия Клюквина
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика