Избит лучший баскетболист страны. Вопиющий случай из мира российского околоспорта

Ближе к полуночи, 1 мая в районе 23.00, в тот же день, когда армейцы впервые в истории уступили в полуфинале Лиги ВТБ «Локомотиву» из Краснодара, Швед с семьей проводил время в ресторане в центре Москвы. Когда спортсмен вышел на улицу, на него напали.

Официальный представитель баскетболиста Обрад Фимич сообщил, что на Алексея совершили нападение группа из 4-5 человек.

«Алексей упал, ударившись головой о тротуар. Он получил открытую проникающую черепно-мозговую травму с переломами костей черепа и с ушибом головного мозга», — сообщил агент баскетболиста.

На данный момент, нет достоверной информации о том, какова была причина нападения.

В каких-то источниках говорят о том, что нетрезвые люди проиграли на ставках из-за вылета ЦСКА из Лиги ВТБ, по другой информации, это была просто месть из-за неожиданного поражения армейского клуба.