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Леброн Джеймс – вне списка лучших игроков НБА! У лиги появился новый супергерой

Джоэл Эмбиид тащит «Филадельфию» к чемпионским перстням.
Леброн Джеймс – вне списка лучших игроков НБА! У лиги появился новый супергерой
03 мая 2023 16:24
автор: Дмитрий Пожидаев
автор фото: Getty Images

Розыгрыш Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2022/2023 стремительно приближается к своему логическому завершению. И постепенно лига начинает раздавать индивидуальные награды. В частности, она объявила результаты голосования за звание MVP, которое получает самый ценный игрок. И, стоит отметить, они довольно сильно удивили поклонников баскетбола.

MVP сезона стал камерунский центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид. Он провёл мощнейший регулярный розыгрыш – цифры не врут! Джоэл стал лучшим по среднему количеству набранных очков – 33,1. Кроме того, Эмбиид держался в лидирующей группе по подборам – в среднем 10,2 за игру. А ещё камерунец выписывал сочные блокшоты – по 1,7 за матч.

Источник фото: Getty Images

Джоэл был невероятно полезен и в обороне, и в атаке, поэтому действительно заслужил награду. Но именно по итогам регулярного первенства. А всё потому, что в плей-офф показатели Эмбиид очень сильно изменились. Во-первых, он очень сильно просел по набранным очкам и подборам. При этом блокшотов стало больше – 2,3. Но это лишь говорит о том, что «Филадельфии» приходится намного больше действовать от обороны. А главное, Джоэл – лидер по количеству потерь, которых он делает по 5 за матч. Вряд ли сам Эмбиид рад доминации по этому показателю.

На фоне этого крайне обидно выглядит то, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс оказался за пределами списка лучших баскетболистов сезона. Впервые за 20 лет он не получил ни одного голоса за данный приз. Конечно, нынешний розыгрыш легендарный игрок проводит крайне нестабильно. Но не оценить его перфоманс хотя бы одним голосом – странно.

Источник фото: Getty Images

Тем интереснее, что «Лос-Анджелес Лейкерс» под предводительством Леброна прёт к чемпионским перстням. Команда стартовала с победы над «Миннесотой Тимбервулвз» (108:102, ОТ) в плей-ин. Затем она играючи снесла серию с «Мемфис Гриззлис» со счётом 4-2 по матчам. А главное, в нынешней стадии баскетболисты начали с победы над «Голден Стэйт Уорриорз» (117:112).

Выступление Леброна и «Лейкерс» – главная интрига на финишной прямой сезона. Джеймс получил прекрасную возможность посрамить скептиков.

источник: «Советский спорт»
Леброн Джеймс – вне списка лучших игроков НБА! У лиги появился новый супергерой
Леброн Джеймс – вне списка лучших игроков НБА! У лиги появился новый супергерой
Джоэл Эмбиид тащит «Филадельфию» к чемпионским перстням.
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