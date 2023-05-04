Казанский монстр или краснодарское чудо? У Единой лиги ВТБ будет новый чемпион

Розыгрыш Единой лиги ВТБ сезона-2022/2023 навсегда войдёт в историю. Давно у турнира не было таких зрелищных полуфиналов. А ещё до решающей серии не добрался действующий чемпион – «Зенит». Команда из Санкт-Петербурга не совладала с «УНИКСом», проиграв ему в семиматчевом противостоянии. Ровно столько же встреч понадобилось и «Локомотиву-Кубани». Краснодарский клуб снёс с пути ЦСКА – главного фаворита розыгрыша. А главное, он оставил «армейцев» без финала впервые за всё время существования Единой лиги ВТБ.

«УНИКС» ещё по итогам регулярки выглядел мощно. Со статистикой 24-8 команда завершила розыгрыш на втором месте, уступив только ЦСКА. Команда получила гарантированное преимущество домашней площадки вплоть до финальной серии. Поэтому и к плей-офф она подходила в прекрасном эмоциональном состоянии.

Источник фото: БК «УНИКС»

Сначала казанцы буквально на части разобрали «ПАРМу» со счётом 3-0 в серии. Было заметно, что баскетболисты действуют с огромным запасом прочности. А затем команда схлестнулась с «Зенитом». Действующий чемпион на бумаге выглядел фаворитом. Но баскетболисты «УНИКСа» достойно справились со своей задачей. Они сломили сопротивление соперника в семиматчевом триллере – 4-3. Особенно фантастической получилась концовка решающей встречи. И её казанцы оставили за собой – 80:79.

«Локомотив-Кубань» также проделывает героический путь. По итогам регулярки команда заняла лишь пятое место. Казалось, что добраться до финала будет просто невозможно. Но получилось справиться со всем. Сначала клуб из Краснодара разобрался с «Нижним Новгородом». Команда не имела преимущества домашней площадки, но оказалась сильнее со счётом 3-0.

А затем была драма с ЦСКА. Баскетболисты подходили к битве в статусе андердога. Они смогли сломать все закономерности! Команда трижды (!) победила на выезде. И в Москве была добыта победа в решающей игре. В драматичном овертайме всё было против «Локомотива-Кубани». Но Емченко практически в одиночку снял все вопросы. «Армейцы» были повержены и впервые в истории Единой лиги ВТБ не смогли прорваться в финал соревнований. А вот «Локомотив-Кубань» триумфально ворвался в решающую серию.

В составе «УНИКСа» всё сбалансировано. В основной пятёрке шороху наводят легионеры – Димитриевич, Лабейри, Макон и Хантер. А со скамейки стабильно выходят российские мастера – Воронцевич, Зайцев, Кулагин. В команде есть прекрасное сочетание опыта и молодости. Поэтому тренерский штаб имеет прекрасную возможность ротировать игроков, давать возможность отдыхать и набираться сил лидерам.

РИА Новости

У «Локомотива-Кубани» на это есть свой ответ. В стартовой пятёрке чаще всего выходит только один легионер, зато какой – Барфорд. Он шикарно берёт на себя роль лидера. А помогают ему россияне – Емченко, Мартюк и Узинский. А со скамейки выходят те, кто практически и сломил ЦСКА напополам. Это Хортон, Акун-Перселл и Уайт. Когда легионеры появляются на площадке одновременно, начинается настоящее шоу.

Преимущество домашней площадки у казанцев. И команда выиграла все четыре матча в родных стенах у «Зенита». Но краснодарский клуб продемонстрировал, что умеет шикарно играть на выезде. Три победы над ЦСКА в Москве – самое лучшее тому доказательство. Поэтому серия просто обязана получиться огненной.

Скорее всего, заруба превратится в противостояние легионерских четвёрок. У «УНИКСа» ключевую роль должны играть Димитриевич, Лабейри, Макон и Хантер. У «Локомотива-Кубани» ведущими исполнителями являются Барфорд, Хортон, Акун-Перселл и Уайт. Но интересно и то, насколько в финале проявят себя россияне. Молодость краснодарцев зарубится с опытом казанцев.

Исторический сезон завершится новым чемпионом. «Зенит» и ЦСКА раньше уже надевали на себя корону, «Локомотив-Кубань» и «УНИКС» – нет. Но этим и хорош баскетбол. Судьба чемпионства решится совсем скоро. А нам остаётся лишь наблюдать с замиранием сердца за каждым мгновением этой битвы.