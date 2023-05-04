ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Казанский монстр или краснодарское чудо? У Единой лиги ВТБ будет новый чемпион

Впервые в истории титул разыграют без участия ЦСКА.
Казанский монстр или краснодарское чудо? У Единой лиги ВТБ будет новый чемпион
04 мая 2023 20:07
автор: Сергей Перемутов
автор фото: РИА Новости

Розыгрыш Единой лиги ВТБ сезона-2022/2023 навсегда войдёт в историю. Давно у турнира не было таких зрелищных полуфиналов. А ещё до решающей серии не добрался действующий чемпион – «Зенит». Команда из Санкт-Петербурга не совладала с «УНИКСом», проиграв ему в семиматчевом противостоянии. Ровно столько же встреч понадобилось и «Локомотиву-Кубани». Краснодарский клуб снёс с пути ЦСКА – главного фаворита розыгрыша. А главное, он оставил «армейцев» без финала впервые за всё время существования Единой лиги ВТБ.

«УНИКС» ещё по итогам регулярки выглядел мощно. Со статистикой 24-8 команда завершила розыгрыш на втором месте, уступив только ЦСКА. Команда получила гарантированное преимущество домашней площадки вплоть до финальной серии. Поэтому и к плей-офф она подходила в прекрасном эмоциональном состоянии.

Источник фото: БК «УНИКС»

Сначала казанцы буквально на части разобрали «ПАРМу» со счётом 3-0 в серии. Было заметно, что баскетболисты действуют с огромным запасом прочности. А затем команда схлестнулась с «Зенитом». Действующий чемпион на бумаге выглядел фаворитом. Но баскетболисты «УНИКСа» достойно справились со своей задачей. Они сломили сопротивление соперника в семиматчевом триллере – 4-3. Особенно фантастической получилась концовка решающей встречи. И её казанцы оставили за собой – 80:79.

«Локомотив-Кубань» также проделывает героический путь. По итогам регулярки команда заняла лишь пятое место. Казалось, что добраться до финала будет просто невозможно. Но получилось справиться со всем. Сначала клуб из Краснодара разобрался с «Нижним Новгородом». Команда не имела преимущества домашней площадки, но оказалась сильнее со счётом 3-0.

А затем была драма с ЦСКА. Баскетболисты подходили к битве в статусе андердога. Они смогли сломать все закономерности! Команда трижды (!) победила на выезде. И в Москве была добыта победа в решающей игре. В драматичном овертайме всё было против «Локомотива-Кубани». Но Емченко практически в одиночку снял все вопросы. «Армейцы» были повержены и впервые в истории Единой лиги ВТБ не смогли прорваться в финал соревнований. А вот «Локомотив-Кубань» триумфально ворвался в решающую серию.

В составе «УНИКСа» всё сбалансировано. В основной пятёрке шороху наводят легионеры – Димитриевич, Лабейри, Макон и Хантер. А со скамейки стабильно выходят российские мастера – Воронцевич, Зайцев, Кулагин. В команде есть прекрасное сочетание опыта и молодости. Поэтому тренерский штаб имеет прекрасную возможность ротировать игроков, давать возможность отдыхать и набираться сил лидерам.

РИА Новости

У «Локомотива-Кубани» на это есть свой ответ. В стартовой пятёрке чаще всего выходит только один легионер, зато какой – Барфорд. Он шикарно берёт на себя роль лидера. А помогают ему россияне – Емченко, Мартюк и Узинский. А со скамейки выходят те, кто практически и сломил ЦСКА напополам. Это Хортон, Акун-Перселл и Уайт. Когда легионеры появляются на площадке одновременно, начинается настоящее шоу.

Преимущество домашней площадки у казанцев. И команда выиграла все четыре матча в родных стенах у «Зенита». Но краснодарский клуб продемонстрировал, что умеет шикарно играть на выезде. Три победы над ЦСКА в Москве – самое лучшее тому доказательство. Поэтому серия просто обязана получиться огненной.

Скорее всего, заруба превратится в противостояние легионерских четвёрок. У «УНИКСа» ключевую роль должны играть Димитриевич, Лабейри, Макон и Хантер. У «Локомотива-Кубани» ведущими исполнителями являются Барфорд, Хортон, Акун-Перселл и Уайт. Но интересно и то, насколько в финале проявят себя россияне. Молодость краснодарцев зарубится с опытом казанцев.

Исторический сезон завершится новым чемпионом. «Зенит» и ЦСКА раньше уже надевали на себя корону, «Локомотив-Кубань» и «УНИКС» – нет. Но этим и хорош баскетбол. Судьба чемпионства решится совсем скоро. А нам остаётся лишь наблюдать с замиранием сердца за каждым мгновением этой битвы.

источник: «Советский спорт»
Казанский монстр или краснодарское чудо? У Единой лиги ВТБ будет новый чемпион
Казанский монстр или краснодарское чудо? У Единой лиги ВТБ будет новый чемпион
Впервые в истории титул разыграют без участия ЦСКА.
04.05.2023 20:07
Баскетбол
автор: Сергей Перемутов
Леброн Джеймс – вне списка лучших игроков НБА! У лиги появился новый супергерой
Леброн Джеймс – вне списка лучших игроков НБА! У лиги появился новый супергерой
Джоэл Эмбиид тащит «Филадельфию» к чемпионским перстням.
03.05.2023 16:24
Баскетбол
автор: Дмитрий Пожидаев
Избит лучший баскетболист страны. Вопиющий случай из мира российского околоспорта
Избит лучший баскетболист страны. Вопиющий случай из мира российского околоспорта
Звезду российского баскетбола и ЦСКА Алексея Шведа избили около ресторана.
03.05.2023 07:37
Баскетбол
автор: Андрей Тупиков
Русский баскетболист заставил американцев плакать. А признаться в любви не мог годами
Русский баскетболист заставил американцев плакать. А признаться в любви не мог годами
Трагическая история любви Александра Белова и Саши Овчинниковой.
26.04.2023 10:00
Баскетбол
автор: Дмитрий Пожидаев
Три разгрома и травмы Адетокунбо и Хирроу. Итоги игрового дня в НБА
Три разгрома и травмы Адетокунбо и Хирроу. Итоги игрового дня в НБА
Получил травму и звёздный разыгрывающий “Мемфиса” Джа Моранта. Рубка в плей-офф будет лютая.
17.04.2023 11:24
Баскетбол
автор: Владимир Киласьев
В Москве пройдет турнир первой в России медийной баскетбольной лиги
В Москве пройдет турнир первой в России медийной баскетбольной лиги
Алексей Швед, T-Killah, Дмитрий Тарасов, Элджей и другие примут участие в медийной баскетбольной лиге Лига Ставок MEDIA BASKET.
20.03.2023 06:00
Баскетбол
автор: Сергей Иванов
Без Кевина Дюранта, но с кучей интриг
Без Кевина Дюранта, но с кучей интриг
Чего нам ждать от матча НБА «Бруклин Нетс» - «Бостон Селтикс»?
12.01.2023 19:23
Баскетбол
автор: Марат Арасланов
Крис Хортон: В «Локомотиве-Кубань» собраны настоящие трудяги
Крис Хортон: В «Локомотиве-Кубань» собраны настоящие трудяги
Новичок краснодарцев поделился впечатлениями о первых днях пребывания в команде.
15.12.2022 21:38
Баскетбол
автор: Дарья Савинова
Иван Паунич: «Впереди три важных домашних игры - будем стараться закрепить сегодняшний успех»
Иван Паунич: «Впереди три важных домашних игры - будем стараться закрепить сегодняшний успех»
В победном матче против «Минска» защитник «Локо» стал одним из самых заметных игроков команды, набрав рекордные для себя в этом сезоне 12 очков и сделав 4 подбора. После финальной сирены он ответил на вопросы корреспондента «Советского спорта» Дарьи Савиновой.
20.11.2022 22:02
Баскетбол
ПСБ открыл в Оренбурге Центр уличного баскетбола
ПСБ открыл в Оренбурге Центр уличного баскетбола
ПСБ открыл в Оренбурге новый – двенадцатый в России – Центр уличного баскетбола. Спортивный объект международного класса построен банком при содействии Российской Федерации Баскетбола в рамках «Первого Всероссийского Спортивного Проекта «ПСБ — Детям».
20.09.2022 16:18
Баскетбол
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика