Невероятное спасение в концовке. УНИКС вытащил казалось бы проигранный матч

Перед началом «золотого» противостояния шансы казанского и краснодарского клубов выглядели примерно равными. И на тех, и на других примерно одинаково давил груз ответственности – для обоих клубов возможный титул станет первым в истории. И УНИКС, и «Локомотив-Кубань» прошли непростой путь до финала, выбив по пути фаворитов. Так что ничью в серии после итогам двух матчей вполне можно считать закономерной. Если бы не один нюанс. Казанцы едва вновь не стали жертвой собственных ошибок, которых в первой половине игры было предостаточно. К счастью для игроков и болельщиков УНИКСа, провал на этот раз пришёлся не на заключительную, а на вторую десятиминутку.

Красота в ущерб надёжности

В стартовой четверти второй игры УНИКС буквально привёл в экстаз трибуны «Баскет-холла» серией красивых перехватов. Но, легко получая мяч, игроки грозной атакующей линии казанцев начинали спешить, что сказалось не только на атаках с дальней дистанции, но и даже на выполнении штрафных бросков. А когда Хантер, быстро «нахватав» четыре фола, отправился на скамейку казанцам стало ещё сложнее. При этом отрыв гостей постепенно таял. И если бы УНИКС был точнее в завершающей стадии, команда Перасовича могла бы выходить на четвёртую четверть, уже ведя в счёте. А так хозяевам площадки пришлось буквально спасаться в самой концовке.



Источник фото: БК УНИКС

Матч продолжается до финальной сирены

А в заключительной четверти уже «Локомотив-Кубань» столкнулся с тем, что помешало в первом матче победить УНИКСу. Когда краснодарцы повели с перевесом «плюс десять», многим могло показаться, что дело сделано и можно постепенно начинать думать о домашних играх, на которых наверняка будет аншлаг. Эти благостные мысли, если такие имели место, явно выбили гостей из колеи. Несколько потерь подряд и счёт вновь начал меняться в сторону хозяев. А как команда Перасовича может «вытаскивать» концовки, хорошо известно всем, кто хотя бы один сезон следил за российским баскетболом. На последних секундах встречи нервы откровенно подвели игроков краснодарского клуба.

«Легионерозависимость» – зло или благо?

В этой игре особенно ярко проявилась главная особенность большинства наших клубов на протяжении нескольких десятилетий. Эффектные попадания легионеров, безусловно, привлекают болельщиков на трибуны. Но зачастую это приводит к тому, что игра команды находится не просто в прямой зависимости от действий двух-трёх звёзд, а полностью «завязана» на том, что эти звёзды в нужный момент окажутся в отличной форме. На этот раз подход Перасовича перевесил эксперимент его оппонента, который провёл существенную часть встречи с четырьмя российскими игроками на площадке. Возможно, Александр Секулич ожидал, что отдохнувшие легионеры помогут команде в концовке встречи. Но в итоге получилось с точностью до наоборот. Стабильность Казани перевесила ротацию Краснодара. И это должно послужить уроком для главного тренера «железнодорожников».



Источник фото: БК УНИКС

Что дальше? Казань – «златоглавая»?

Болельщики в столице Татарстана уже пережили в этом сезоне одно большое разочарование и один большой праздник. Кубок Гагарина на этот раз останется в Москве, а вот волейболисты «Зенита» смогли привезти домой очередное «золото» национального чемпионата. Так что баланс пока равный, как и в этой увлекательной серии. И смогут ли баскетболисты УНИКСа склонить чашу весов на свою сторону, во многом зависит от них.